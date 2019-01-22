Real Estate News

Here’s what properties are selling for in the Myrtle Beach area

By David Wetzel

January 22, 2019 05:04 PM

Take a look at the most expensive house on the market in Myrtle Beach

The house is currently on the market for 3.4 million dollars, and sits in the heart of the Grand Strand’s ‘Golden Mile’, on the north end of Myrtle Beach.
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The house is currently on the market for 3.4 million dollars, and sits in the heart of the Grand Strand’s ‘Golden Mile’, on the north end of Myrtle Beach.
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Dec. 2-15

Holden Beach, N.C./Supply, N.C. 28462

Home

2628 Jessica Ln., $250,000

515 Ocean Blvd., $850,000

Calabash, N.C./Carolina Shores, N.C. 28467

Land

1065 Crocker Dr., $38,900

Home

509 Slippery Rock Way, $232,000

11 Sunrise Ct., $198,900

17 Inlet Place, $160,000

1036 Waterview Ln., $119,000

2055 Lindrick Ct. Nw, $299,622

919 Pineclair Dr., $48,000

Commercial

1006 Beach Dr., $109,000

Sunset Beach, N.C. 28468

Home

217 Ricemill Circle, $455,000

217 Ricemill Circle, $455,000

323 Sw Crooked Gulley Circle, $389,000

Georgetown 29440

Land

309 Weaver Loop, $499,900

Lot 140 Calais Ave., $77,000

80 Rosebank Rd., $11,000

Home

98 Mawtwo Dr., $575,000

108 Pinewood St., $279,000

183 Heron Cove, $162,000

1967 Jasper St., $135,900

2709 Old Charleston Rd., $74,900

250 Pringle Ferry Rd., $29,700

Andrews 29510

Home

2817 Highway 521, $299,900

Aynor 29511

Land

Tbd Bethel Rd., $55,000

Tbd Bethel Rd., $24,000

3931 Highway 319, $300,000

Conway 29526

Land

Corner Lot 544 Not Specified, $157,500

1029 Martin Ln., $59,900

Tbd Fawn Run Rd., $44,900

Lot 26 Rivers Edge Dr., $33,900

104 Rivers Edge Dr., $29,999

876 Meadowbrook Dr., $25,000

Home

1262 Woodstork Dr., $350,000

4317 Bradford Dr., $330,000

125 Bantry Ln., $309,900

6801 Pinehaven Ln., $279,999

5453 Cates Bay Hwy., $269,899

1437 Tiger Grand Dr., $245,900

1856 Riverport Dr., $245,264

224 Myrtle Grande Dr., $245,000

254 Wedgefield Dr., $239,900

1112 Glenlevit Ln., $235,058

2800 Sanctuary Blvd., $227,000

504 Riviera Ct., $225,000

1201 Lakeland Dr., $220,000

1025 Gravelley Gulley Circle, $214,900

1211 Loblolly Ln., $209,900

105 Holly Springs Ct., $195,000

217 Wedgewood Ln., $189,500

2018 Hawksmoor Dr., $185,000

120 Laurelwood Ln., $183,900

4109 Woodcliffe Dr., $179,724

993 Castlewood Dr., $174,900

245 White Water Loop, $169,900

137 Barons Bluff Dr., $164,100

156 Barons Bluff Dr., $164,040

268 Maple Oak Dr., $136,000

631 Kristen Circle, $112,000

Condo/Townhouse

1001 Tee Shot Dr., $184,900

1115 Fairway Ln., $174,000

1120 Fairway Ln., $149,900

150 Cart Crossing Dr., $139,999

330 Wild Wing Blvd., $127,900

615 Carter Ln., $49,900

Commercial

1025 3rd Ave., $149,000

2246-Ab E Highway 501, $4,320

2258 E Highway 501, $1,200

Conway 29527

Land

Tbd Highway 701 South, $57,000

Lot 18 Ole Nobleman Ct., $45,000

499 Hallie Martin Rd., $22,900

Home

157 Pottery Landing Dr., $499,000

600 Elsies Ct., $229,900

1400 Blackwood Ct., $189,550

3016 Holly Loop, $185,026

1543 Highway 548, $182,400

466 Oakham Dr., $179,500

3165 Baytree Court, $175,115

248 Hickory Springs Ct., $175,000

3376 Merganser Dr., $173,990

301 Macarthur Dr., $173,940

3609 Merganser Dr., $170,855

1009 Dalhia Ct., $169,900

1100 Cocksfoot Ln., $169,900

1256 Hemingway Chapel Rd., $166,490

1828 Ackerrose Dr., $165,074

174 Talon Dr., $165,000

114 Springtide Dr., $154,790

1217 Cymmer Ct., $149,900

2000 Woodward Dr., $149,000

1005 Macala Dr., $137,000

144 Pumpkin Ash Loop, $135,900

6285 Donahue Circle, $124,900

3583 Steamer Trace Rd., $89,000

3590 Steamer Trace Rd., $69,900

Galivants Ferry 29544

Home

370 Farmtrac Dr., $279,900

132 Penn Circle, $175,900

Little River 29566

Land

214 Olde Harbour Ct, $109,900

4185 Fairway Dr., $45,000

Home

400 Waterfall Circle, $410,000

255 Switchgrass Loop, $384,823

3639 Diamond Stars Way, $336,304

3486 Cedar Creek Run, $334,500

209 Switchgrass Loop, $311,542

3705 On Deck Circle, $302,968

420 Palm Lakes Blvd., $289,990

1543 Layton Ct., $270,000

2981 Woodberry Ct., $269,900

252 Switchgrass Loop, $268,745

834 Cypress Way, $259,990

4560 Mandi Ave., $259,900

3629 Park Pointe Ave., $255,874

3005 Spring Hill Ct., $252,820

2775 Desert Rose St., $247,621

1143 Pyxie Moss Dr., $243,895

893 Cypress Way, $239,990

4236 Graystone Blvd., $234,900

263 Blackpepper Loop, $229,900

2451 Glen Dr., $229,000

521 Blythewood Walk, $220,000

4140 Thomas Rd., $217,000

569 Vermillion Dr., $209,900

246 Vermillion Dr., $199,900

472 Mattamushkeet Dr., $197,500

106 Bridgeway Dr., $194,900

4314 Bayshore Dr., $179,900

3970 Pinebrook Circle, $134,500

31 Channing Dr., $128,775

Condo/Townhouse

4440 Nassau Ct., $215,000

4512 North Plantation Dr., $187,900

3982 Tybre Downs Circle, $146,900

144 Scotch Broom Dr., $139,900

4445 Kingsport Rd., $128,000

4173 Hibiscus Dr., $109,999

4241 Hibiscus Dr., $104,900

4350 Intercoastal Dr., $84,900

4350 Intercoastal Dr., $84,900

1095 Plantation Dr. W, $79,900

4015 Fairway Dr., $72,500

4150 Horse Shoe Rd., $64,900

Longs 29568

Home

262 Moulton Dr., $309,900

451 Carrick Loop, $271,662

1900 Pine Cone Ln., $264,900

336 Sun Colony Blvd., $249,552

235 Palmetto Green Dr., $229,900

366 Lake Mist Ct., $219,990

1439 Virginia Pine Dr., $204,900

188 Balsa Dr., $180,900

460 Charter Dr., $179,900

434 Quinta St., $176,900

716 Wintercreeper Dr., $169,900

1066 Snowberry Dr., $169,900

237 Cupola Dr., $165,200

912 Clay Pidgeon Ct., $145,490

733 Trap Shooter Circle, $124,490

835 Trap Shooter Circle, $120,500

Condo/Townhouse

287 Stonewall Circle, $189,900

Loris 29569

Land

Tbd Highway 19, $32,800

Tbd Blanton St., $10,000

Home

1031 Inglewood Dr., $250,000

3700 Highway 554, $199,000

109 Lions Paw Ct., $159,999

4804 Holly St., $124,900

3348 Fries Bay Rd., $99,900

2940 Main St., $77,000

711 Helena Dr., $70,000

416 Highway 348, $44,900

Commercial

643 Highway 701 South, $369,000

Myrtle Beach 29572

Home

8822 N Ocean Blvd., $889,526

246 Dogwood Ln., $549,000

926 Monterrosa Dr., $549,000

789 Villarosa Dr., $529,840

7764 Monarch Dr., $509,900

6300 Torino Lane, $479,324

6449 Cascata Dr., $441,115

6356 Cascata Dr., $412,265

6127 Trieste St., $401,765

720 Saint Croix Ct., $365,000

6363 Torino Lane, $339,990

6506 Bryant St., $200,000

Condo/Townhouse

100 Ocean Creek Dr., $345,000

8560 Queensway Blvd., $337,500

100 Ocean Creek Dr., $329,000

1352 Villa Marbella Ct., $262,500

7407 Porcher Dr., $239,900

6211 Blynn Dr., $229,500

1100 Commons Blvd., $209,900

201 74th Ave. N, $189,900

410 Melrose Pl., $188,900

9550 Shore Dr., $179,900

302 71st Ave. N, $175,000

9660 Shore Dr., $164,900

303 Cumberland Terrace Dr., $164,500

6813 Porcher Ave., $159,000

9661 Shore Dr., $139,900

223 Maison Dr., $139,900

501 Maison Dr., $134,000

202 Maison Dr., $131,500

503 Pinewood Rd., $129,000

223 Maison Dr., $127,500

9780-10 Leyland Dr., $96,500

415 Ocean Creek Dr., $89,000

6900 N Ocean Blvd., $81,900

7200 N Ocean Blvd., $80,000

10301 N Kings Hwy., $74,900

9550 Shore Dr., $69,000

6900 N Ocean Blvd., $66,000

Myrtle Beach/Surfside Beach 29575

Home

119b 14th Ave. N, $629,000

319 N Oak Dr., $475,000

304 S 12th Ave., $435,000

933 Abernathy Place, $359,900

1016 Dizzy Ct., $324,900

314 S 14th Ave. S, $289,000

1606 Southwood Dr., $273,000

197 Ocean Commons Dr., $266,990

1594 Southwood Dr., $263,900

1355 Glenns Bay Rd., $215,000

1332 Gibson Ave., $210,000

477 Mallard Lake Circle, $193,500

122 Wagon Wheel Ln., $173,500

335 Sparrow Dr., $169,900

6001-L44 S Kings Hwy., $215,000

6001 S Kings Hwy., $155,000

1625 Crystal Lake Dr., $83,900

2709 Orion Dr., $59,900

2725 Capricorn Dr., $39,900

Condo/Townhouse

1217 S Ocean Blvd. S, $340,000

209 Double Eagle Dr., $84,900

203 Double Eagle Dr., $82,990

1850 Golf Colony Dr., $76,000

1891 Colony Dr., $67,900

215 Double Eagle Dr., $60,500

2020 Rimsdale Dr., $209,900

5905 S Kings Hwy., $138,500

8550 Hopkins Circle, $114,900

5905 Kings Hwy., $109,000

2710 N Ocean Blvd., $96,900

5905 S Kings Hwy., $80,000

Commercial

475 Sandy Ln., $1,500

Garden City/Murrells Inlet 29576

Land

Lot 87 Cascade Dr., $96,000

Lot 210 Waterhall Dr., $59,000

723 S Waccamaw Dr., $484,500

Home

6 Caleb Ct., $729,900

103 Highwood Circle, $584,900

142 Hagar Brown Rd., $459,000

442 Grand Cypress Way, $359,900

298 Pickering Dr., $339,999

4470 Fringetree Dr., $339,900

688 Elmwood Circle, $324,485

1118 Kiawah Loop, $319,990

217 Splendor Circle, $315,202

824 Sawmill Rd., $299,000

709 Mount Gilead Rd., $298,000

240 Sherwood Dr., $290,000

248 Pickering Dr., $284,500

101 Seville Dr., $279,000

181 Heron Lake Ct., $251,025

1445 Winged Foot Ct., $249,900

249 Golden Oaks Dr., $242,900

1463 Winged Foot Ct., $219,900

4536 Fringetree Dr., $218,000

9653 Sullivan Dr., $199,900

726 Ashley Ct., $185,000

162 Woodlake Dr., $167,500

636 Lee Ave., $155,000

9665 Middleton Ct., $129,900

9404 Chicory Ln., $105,000

9324 Shoveler Ln., $72,900

1502 N Waccamaw Dr., $849,900

120 Vista Dr., $365,000

120 Lake Point Dr., $359,900

Condo/Townhouse

531 Botany Loop, $267,900

637 Botany Loop, $199,900

1100 Louise Costin Way, $198,500

700 Pickering Dr., $189,000

228 Madrid Dr., $139,900

4315 Lotus Ct., $118,900

1106 Sweetwater Blvd., $112,000

2201 Sweetwater Blvd., $99,900

401 Cambridge Circle, $59,900

404 Cambridge Circle, $47,450

1690 N Waccamaw Dr., $284,700

1310 N Waccamaw Dr., $249,900

340 N Waccamaw Dr., $199,900

1210 N Waccamaw Dr., $145,000

215 Atlantic Ave., $132,000

Commercial

Tbd Tpc Blvd., $2,684

Myrtle Beach 29577

Land

4709 N Ocean Blvd., $497,000

Home

415 39th Ave. N, $649,900

327 23rd Ave. S, $479,000

1707 Suncrest Dr., $460,642

950 William Curry Ally, $351,250

4944 Oat Fields Dr., $349,900

2733 Kashton Dr., $339,999

205 26th Ave. S, $329,900

2652 Goldfinch Dr., $305,000

1464 Parish Way, $304,990

1456 Parish Way, $300,000

3810 Rice Hope Ct., $299,900

2779 Zenith Way, $293,000

1876 D Culbertson Ave., $247,900

4722 Cloister Ln., $219,900

4115 Little River Rd., $159,000

1211 Horne St., $129,900

Condo/Townhouse

506 29th Ave. N, $629,000

5310 N Ocean Blvd., $455,000

609 4th Ave. N, $379,000

6000 Ocean Blvd., $375,000

730-H Farrow Pkwy., $346,351

5507 N Ocean Blvd., $339,900

2301 S Ocean Blvd., $265,000

2000 N Ocean Blvd., $254,900

604 3rd Ave. S, $245,000

207 S Ocean Blvd., $239,900

607 Collins Ave., $239,000

3546 Cactus St., $228,750

2000 N Ocean Blvd., $219,900

2504 N Ocean Blvd., $214,900

1708 N Ocean Blvd., $199,900

4837 Luster Leaf Circle, $199,500

770 Walnut Ave., $197,500

5200 N Ocean Blvd., $194,900

4883 Luster Leaf Circle, $169,999

2960 Duck Ct., $165,000

1604 N Ocean Blvd., $164,900

2006 N Ocean Blvd., $162,000

624 Bonaventure Dr., $159,900

5601 #C213 Ocean Blvd. N, $155,500

1605 S Ocean Blvd., $149,900

4809 Luster Leaf Circle, $144,900

5308 N Ocean Blvd., $139,900

724 Sycamore Ave., $139,000

4898 Luster Leaf Circle, $139,000

4803 Bouvardia Pl., $137,500

1026 Pinnacle Ln., $136,900

2710 N Ocean Blvd., $129,900

1034 Pinnacle Ln., $129,500

4733 Wild Iris Dr., $128,000

2401 S Ocean Blvd., $119,000

2311 S Ocean Blvd., $118,900

980 Pembrooke Ct., $118,900

2710 Ocean Blvd. N, $117,500

2710 N Ocean Blvd., $99,900

6804 N Ocean Blvd., $99,900

7200 N Ocean Blvd., $99,900

2406 N Ocean Blvd., $94,900

1605 S Ocean Blvd., $93,900

4657 Wild Iris Dr., $89,900

3015 Old Bryan Dr., $87,000

4115 Little River Rd., $85,000

1208 Benna Dr., $84,500

1605 S Ocean Blvd., $82,500

2001 S Ocean Blvd., $75,500

2001 S Ocean Blvd., $73,500

Commercial

4025 N Kings Hwy., $3,120

5001 N Kings Hwy., $1,516

5001 N Kings Hwy., $600

Myrtle Beach 29579

Land

Lot 39 West Palms Dr., $169,900

1039 Fiddleway Way, $119,900

1103 Fiddlehead Way, $118,900

845 Waterton Ave., $45,000

909 Shipmaster Ave., $44,500

1042 Englemann Oak Dr., $39,900

1462 Hydrangea Dr., $39,900

334 Harbourview Dr., $39,500

975 Shipmaster Ave., $38,500

3558 Cluster Ln., $23,000

Home

2111 Macerata Loop, $922,083

402 Harbour View Dr., $622,650

720 Edge Creek Dr., $549,000

3146 Marsh Island Dr., $469,000

133 Triple Crown Ct., $460,000

3024 Marsh Island Dr., $439,990

8479 Juxa Dr., $429,000

1113 Bluffton Ct., $407,500

3504 Farmington Ct., $394,990

3948 Riley-Hampton Dr., $389,990

1385 Bermuda Grass Dr., $372,500

1161 Brenford Pl., $353,615

4564 Weekly Dr., $343,340

6138 Chadderton Circle, $333,776

1251 Welford Ct., $330,605

631 Slash Pine Ct., $329,000

4704 Baylor Ct., $317,790

4424 Utsey Dr., $315,240

124 Abcaw Blvd., $299,900

566 Carolina Farms Blvd., $295,000

5101 Country Pine Dr., $279,988

1186 Bethpage Dr., $272,500

702 Carolina Farms Blvd., $272,000

7008 Swansong Circle, $270,464

1621 Palmetto Palm Dr., $262,710

4568 Weekly Dr., $260,915

3932 Briar Vista Dr., $255,000

463 Springlake Dr., $250,000

168 Legends Village Loop, $231,790

545 Stonemason Ct., $229,900

293 Carolina Farms Blvd., $220,000

138 Clovis Circle, $205,000

486 Blackberry Ln., $199,900

665 West Perry Rd., $195,000

2498 Whetstone Ln., $194,900

4625 Southgate Pkwy., $191,900

4574 Hidden Creek Ct., $189,900

175 Carlisle Way, $189,900

205 Bittersweet Ln., $179,900

551 Forestbrook Dr., $176,900

6047 Quinn Rd., $175,000

113 Stockton Dr., $164,900

3678 Farmington Pl., $159,900

626 Oakhurst Dr., $157,400

8213 Sterling Place Ct., $148,000

800 Burcale Rd., $32,900

Condo/Townhouse

779 Salerno Circle, $220,000

784 Salerno Circle, $216,000

290 Connemara Dr., $175,000

418 Swanson Dr., $175,000

1976 Green Fern Ln., $159,900

582 Uniola Dr., $159,900

5070 Windsor Green Way, $135,900

4916 Twin Pond Ct., $129,900

686 Riverwalk Dr., $124,900

1294 River Oaks Dr., $112,900

4561-A Girvan Dr., $108,000

465 White River Dr., $102,900

2065 Silvercrest Dr., $99,900

4425 Montrose Ln., $97,900

113 Ashley Park Dr., $96,500

129 Ashley Park Dr., $94,500

646 River Oaks Dr., $92,900

472 River Oaks Dr., $88,900

498 River Oaks Dr., $75,000

801 Burcale Rd., $72,000

North Myrtle Beach 29582

Land

Par C-2 Bellasera Circle, $450,000

1016 Ridgewood Dr., $283,000

412 N 29th Ave. N, $179,900

Tbd S 12th Ave. S, $164,800

Home

505 N Ocean Blvd., $829,900

412 N 34th Ave. N, $535,000

1123 Doubloon Dr., $500,000

1612 Holly Dr., $499,900

421 S 7th Ave., $450,000

5124 White Iris Dr., $423,990

3911 Club Course Dr., $413,999

2114 Mirabel Ct., $410,240

2305 Tortuga Ln., $389,900

1137 Captain Hooks Way, $379,900

401 N 36th Ave. N, $374,900

204 55th Ave. N, $358,900

328 53rd Ave. N, $349,999

1701 Cottage Cove Circle, $329,900

1301 Painted Tree Ln., $279,000

1482 Hempstead Ct., $269,900

1120 Inlet View Dr., $259,900

1006 Ocean Pines Ct., $257,500

907 Charles St., $169,900

Condo/Townhouse

2180 Waterview Dr., $459,500

2557 Pete Dye Dr., $316,000

1321 S Ocean Blvd., $309,000

201 S Ocean Blvd. S, $299,575

201 S Ocean Blvd., $299,500

6172 Catalina Dr., $299,000

2711 S Ocean Blvd., $292,500

3607 S Ocean Blvd. S, $249,900

4600 N Ocean Blvd., $249,900

601 N Hillside Dr., $249,900

2180 Waterview Dr., $247,999

105 S Ocean Blvd., $242,500

1015 S Ocean Blvd., $240,000

6200 N Ocean Blvd., $239,900

601 Hillside Dr. N, $229,900

619 Surfsong Way, $199,900

823 Villa Dr., $185,000

6203 Catalina Dr., $184,900

5000 N Ocean Blvd., $184,900

3701 S Ocean Blvd., $175,000

6000 North Ocean Blvd., $174,900

4619 S Ocean Blvd., $169,000

1305 S Ocean Blvd., $168,000

4111 S Ocean Blvd., $164,900

505 S 28th Ave. S, $160,000

300 N Ocean Blvd., $159,900

305 N Hillside Dr., $158,000

6203 Catalina Dr., $149,900

841 Villa Dr., $149,900

606 7th Ave. S, $139,500

1608 Hillside Dr., $135,000

304 N Ocean Blvd., $129,900

4800 S Ocean Blvd., $129,000

4800 S Ocean Blvd., $129,000

611 2nd Ave. S, $115,000

3001 N Ocean Blvd., $79,000

1100 Possum Trot Rd., $70,000

5409 N Ocean Blvd., $65,000

601 S 31st Ave. N, $84,900

Pawleys Island 29585

Land

Lot 3 Cedar Grove Ln., $89,000

Lot 45 Dunning Rd., $69,000

271 Bannockburn Dr., $56,900

Home

2798 Waverly Rd., $975,000

28 Sandwedge Loop, $683,000

105 Old Waccamaw Dr., $478,000

17 Shelburne Ln., $390,000

780 Fieldgate Circle, $384,900

14 Half Shell Ct., $359,900

95 Hagley Retreat Dr., $315,701

87 Redwing Ct., $300,000

1001 Crooked Oak Dr., $274,900

63 Wentworth Pl., $270,000

Condo/Townhouse

145 South Dunes Dr., $575,000

423 Parker Dr., $245,500

811 Pinehurst Ln., $239,900

103 Pawleys Place Dr., $169,000

110-3 Stillwood Dr., $148,500

400 Blue Stem Dr., $133,000

532 Blue Stem Dr., $129,900

Commercial

1184 Petigru Dr., $3,125

Myrtle Beach 29588

Land

Lot 474 Mcduffie Dr., $59,900

Home

415 Lumber River Rd., $359,900

168 Chapel Ridge Circle, $329,900

2320 Myerlee Dr., $307,885

177 Powder Springs Loop, $299,999

108 Meredith Ct., $299,999

181 Camrose Way, $295,000

345 Cardita Loop, $293,630

605 Broad River Rd., $269,900

5101 Stockyard Loop, $249,900

405 Battey Dr., $239,900

1211 Brighton Ave., $235,000

163 Coldwater Circle, $234,900

205 Coldwater Circle, $234,900

528 Affinity Dr., $227,925

877 Devon Estate Ave., $222,012

192 Harmony Ln., $222,000

524 Affinity Dr., $218,515

276 Palmetto Glen Dr., $215,000

350 Saint Andrews Ln., $214,900

605 San Lucas Ct., $212,200

807 Edisto Ct., $210,000

317 Skyland Pines Dr., $209,990

145 Harmony Ln., $199,940

6653 Highway 707, $199,900

613 Menlo Park Ln., $195,000

412 Caspian Tern Dr., $194,500

110 Sugar Mill Loop, $191,000

3907 Lochview Ct., $189,900

6511 Royal Pine Dr., $187,500

426 Caspian Tern Dr., $179,000

4506 Bradford Circle, $179,000

304 Rung Rd., $172,500

648 Blackstone Dr., $169,900

6465 Sweet Gum Trail, $169,900

320 Flagstone Dr., $168,000

3022 Oak Manor Dr., $164,900

378 Worthington Circle, $159,900

117 Terracina Circle, $159,900

309 Rice Mill Dr., $159,900

607 Gleneagles Dr., $159,900

4218 Peachtree Ln., $155,000

6469 Royal Pine Dr., $154,900

44 Plantation Rd., $129,900

4725 Tarpon Bay Rd., $129,900

301 Lake Park Dr., $125,000

8620 Bragg Dr., $120,000

8173 Woodland Dr., $98,000

1003 Weslin Creek Dr., $94,900

8042 Clearfield Dr., $59,900

635 Mcgee Dr., $49,900

Condo/Townhouse

1509-C Palmina Loop, $199,900

2112 Rayson Dr., $199,000

1046 Dinger Dr., $148,654

217 Plantation Rd., $134,900

118 Ella Kinley Circle, $129,900

121 Butkus Dr., $128,500

1050 Dinger Dr., $124,764

230 Portsmith Dr., $110,000

857 Tall Oaks Ct., $87,000

500 Fairway Village Dr., $85,000

500 Fairway Vil Fairway Village Dr., $37,000

6850 Blue Heron Blvd., $18,000

Commercial

101 North Strand Parkway, $13,592

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