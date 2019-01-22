Here’s what properties are selling for in the Myrtle Beach area

Dec. 2-15
Holden Beach, N.C./Supply, N.C. 28462
Home
2628 Jessica Ln., $250,000
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For the most comprehensive local coverage, subscribe today.
#ReadLocal
515 Ocean Blvd., $850,000
Calabash, N.C./Carolina Shores, N.C. 28467
Land
1065 Crocker Dr., $38,900
Home
509 Slippery Rock Way, $232,000
11 Sunrise Ct., $198,900
17 Inlet Place, $160,000
1036 Waterview Ln., $119,000
2055 Lindrick Ct. Nw, $299,622
919 Pineclair Dr., $48,000
Commercial
1006 Beach Dr., $109,000
Sunset Beach, N.C. 28468
Home
217 Ricemill Circle, $455,000
217 Ricemill Circle, $455,000
323 Sw Crooked Gulley Circle, $389,000
Georgetown 29440
Land
309 Weaver Loop, $499,900
Lot 140 Calais Ave., $77,000
80 Rosebank Rd., $11,000
Home
98 Mawtwo Dr., $575,000
108 Pinewood St., $279,000
183 Heron Cove, $162,000
1967 Jasper St., $135,900
2709 Old Charleston Rd., $74,900
250 Pringle Ferry Rd., $29,700
Andrews 29510
Home
2817 Highway 521, $299,900
Aynor 29511
Land
Tbd Bethel Rd., $55,000
Tbd Bethel Rd., $24,000
3931 Highway 319, $300,000
Conway 29526
Land
Corner Lot 544 Not Specified, $157,500
1029 Martin Ln., $59,900
Tbd Fawn Run Rd., $44,900
Lot 26 Rivers Edge Dr., $33,900
104 Rivers Edge Dr., $29,999
876 Meadowbrook Dr., $25,000
Home
1262 Woodstork Dr., $350,000
4317 Bradford Dr., $330,000
125 Bantry Ln., $309,900
6801 Pinehaven Ln., $279,999
5453 Cates Bay Hwy., $269,899
1437 Tiger Grand Dr., $245,900
1856 Riverport Dr., $245,264
224 Myrtle Grande Dr., $245,000
254 Wedgefield Dr., $239,900
1112 Glenlevit Ln., $235,058
2800 Sanctuary Blvd., $227,000
504 Riviera Ct., $225,000
1201 Lakeland Dr., $220,000
1025 Gravelley Gulley Circle, $214,900
1211 Loblolly Ln., $209,900
105 Holly Springs Ct., $195,000
217 Wedgewood Ln., $189,500
2018 Hawksmoor Dr., $185,000
120 Laurelwood Ln., $183,900
4109 Woodcliffe Dr., $179,724
993 Castlewood Dr., $174,900
245 White Water Loop, $169,900
137 Barons Bluff Dr., $164,100
156 Barons Bluff Dr., $164,040
268 Maple Oak Dr., $136,000
631 Kristen Circle, $112,000
Condo/Townhouse
1001 Tee Shot Dr., $184,900
1115 Fairway Ln., $174,000
1120 Fairway Ln., $149,900
150 Cart Crossing Dr., $139,999
330 Wild Wing Blvd., $127,900
615 Carter Ln., $49,900
Commercial
1025 3rd Ave., $149,000
2246-Ab E Highway 501, $4,320
2258 E Highway 501, $1,200
Conway 29527
Land
Tbd Highway 701 South, $57,000
Lot 18 Ole Nobleman Ct., $45,000
499 Hallie Martin Rd., $22,900
Home
157 Pottery Landing Dr., $499,000
600 Elsies Ct., $229,900
1400 Blackwood Ct., $189,550
3016 Holly Loop, $185,026
1543 Highway 548, $182,400
466 Oakham Dr., $179,500
3165 Baytree Court, $175,115
248 Hickory Springs Ct., $175,000
3376 Merganser Dr., $173,990
301 Macarthur Dr., $173,940
3609 Merganser Dr., $170,855
1009 Dalhia Ct., $169,900
1100 Cocksfoot Ln., $169,900
1256 Hemingway Chapel Rd., $166,490
1828 Ackerrose Dr., $165,074
174 Talon Dr., $165,000
114 Springtide Dr., $154,790
1217 Cymmer Ct., $149,900
2000 Woodward Dr., $149,000
1005 Macala Dr., $137,000
144 Pumpkin Ash Loop, $135,900
6285 Donahue Circle, $124,900
3583 Steamer Trace Rd., $89,000
3590 Steamer Trace Rd., $69,900
Galivants Ferry 29544
Home
370 Farmtrac Dr., $279,900
132 Penn Circle, $175,900
Little River 29566
Land
214 Olde Harbour Ct, $109,900
4185 Fairway Dr., $45,000
Home
400 Waterfall Circle, $410,000
255 Switchgrass Loop, $384,823
3639 Diamond Stars Way, $336,304
3486 Cedar Creek Run, $334,500
209 Switchgrass Loop, $311,542
3705 On Deck Circle, $302,968
420 Palm Lakes Blvd., $289,990
1543 Layton Ct., $270,000
2981 Woodberry Ct., $269,900
252 Switchgrass Loop, $268,745
834 Cypress Way, $259,990
4560 Mandi Ave., $259,900
3629 Park Pointe Ave., $255,874
3005 Spring Hill Ct., $252,820
2775 Desert Rose St., $247,621
1143 Pyxie Moss Dr., $243,895
893 Cypress Way, $239,990
4236 Graystone Blvd., $234,900
263 Blackpepper Loop, $229,900
2451 Glen Dr., $229,000
521 Blythewood Walk, $220,000
4140 Thomas Rd., $217,000
569 Vermillion Dr., $209,900
246 Vermillion Dr., $199,900
472 Mattamushkeet Dr., $197,500
106 Bridgeway Dr., $194,900
4314 Bayshore Dr., $179,900
3970 Pinebrook Circle, $134,500
31 Channing Dr., $128,775
Condo/Townhouse
4440 Nassau Ct., $215,000
4512 North Plantation Dr., $187,900
3982 Tybre Downs Circle, $146,900
144 Scotch Broom Dr., $139,900
4445 Kingsport Rd., $128,000
4173 Hibiscus Dr., $109,999
4241 Hibiscus Dr., $104,900
4350 Intercoastal Dr., $84,900
4350 Intercoastal Dr., $84,900
1095 Plantation Dr. W, $79,900
4015 Fairway Dr., $72,500
4150 Horse Shoe Rd., $64,900
Longs 29568
Home
262 Moulton Dr., $309,900
451 Carrick Loop, $271,662
1900 Pine Cone Ln., $264,900
336 Sun Colony Blvd., $249,552
235 Palmetto Green Dr., $229,900
366 Lake Mist Ct., $219,990
1439 Virginia Pine Dr., $204,900
188 Balsa Dr., $180,900
460 Charter Dr., $179,900
434 Quinta St., $176,900
716 Wintercreeper Dr., $169,900
1066 Snowberry Dr., $169,900
237 Cupola Dr., $165,200
912 Clay Pidgeon Ct., $145,490
733 Trap Shooter Circle, $124,490
835 Trap Shooter Circle, $120,500
Condo/Townhouse
287 Stonewall Circle, $189,900
Loris 29569
Land
Tbd Highway 19, $32,800
Tbd Blanton St., $10,000
Home
1031 Inglewood Dr., $250,000
3700 Highway 554, $199,000
109 Lions Paw Ct., $159,999
4804 Holly St., $124,900
3348 Fries Bay Rd., $99,900
2940 Main St., $77,000
711 Helena Dr., $70,000
416 Highway 348, $44,900
Commercial
643 Highway 701 South, $369,000
Myrtle Beach 29572
Home
8822 N Ocean Blvd., $889,526
246 Dogwood Ln., $549,000
926 Monterrosa Dr., $549,000
789 Villarosa Dr., $529,840
7764 Monarch Dr., $509,900
6300 Torino Lane, $479,324
6449 Cascata Dr., $441,115
6356 Cascata Dr., $412,265
6127 Trieste St., $401,765
720 Saint Croix Ct., $365,000
6363 Torino Lane, $339,990
6506 Bryant St., $200,000
Condo/Townhouse
100 Ocean Creek Dr., $345,000
8560 Queensway Blvd., $337,500
100 Ocean Creek Dr., $329,000
1352 Villa Marbella Ct., $262,500
7407 Porcher Dr., $239,900
6211 Blynn Dr., $229,500
1100 Commons Blvd., $209,900
201 74th Ave. N, $189,900
410 Melrose Pl., $188,900
9550 Shore Dr., $179,900
302 71st Ave. N, $175,000
9660 Shore Dr., $164,900
303 Cumberland Terrace Dr., $164,500
6813 Porcher Ave., $159,000
9661 Shore Dr., $139,900
223 Maison Dr., $139,900
501 Maison Dr., $134,000
202 Maison Dr., $131,500
503 Pinewood Rd., $129,000
223 Maison Dr., $127,500
9780-10 Leyland Dr., $96,500
415 Ocean Creek Dr., $89,000
6900 N Ocean Blvd., $81,900
7200 N Ocean Blvd., $80,000
10301 N Kings Hwy., $74,900
9550 Shore Dr., $69,000
6900 N Ocean Blvd., $66,000
Myrtle Beach/Surfside Beach 29575
Home
119b 14th Ave. N, $629,000
319 N Oak Dr., $475,000
304 S 12th Ave., $435,000
933 Abernathy Place, $359,900
1016 Dizzy Ct., $324,900
314 S 14th Ave. S, $289,000
1606 Southwood Dr., $273,000
197 Ocean Commons Dr., $266,990
1594 Southwood Dr., $263,900
1355 Glenns Bay Rd., $215,000
1332 Gibson Ave., $210,000
477 Mallard Lake Circle, $193,500
122 Wagon Wheel Ln., $173,500
335 Sparrow Dr., $169,900
6001-L44 S Kings Hwy., $215,000
6001 S Kings Hwy., $155,000
1625 Crystal Lake Dr., $83,900
2709 Orion Dr., $59,900
2725 Capricorn Dr., $39,900
Condo/Townhouse
1217 S Ocean Blvd. S, $340,000
209 Double Eagle Dr., $84,900
203 Double Eagle Dr., $82,990
1850 Golf Colony Dr., $76,000
1891 Colony Dr., $67,900
215 Double Eagle Dr., $60,500
2020 Rimsdale Dr., $209,900
5905 S Kings Hwy., $138,500
8550 Hopkins Circle, $114,900
5905 Kings Hwy., $109,000
2710 N Ocean Blvd., $96,900
5905 S Kings Hwy., $80,000
Commercial
475 Sandy Ln., $1,500
Garden City/Murrells Inlet 29576
Land
Lot 87 Cascade Dr., $96,000
Lot 210 Waterhall Dr., $59,000
723 S Waccamaw Dr., $484,500
Home
6 Caleb Ct., $729,900
103 Highwood Circle, $584,900
142 Hagar Brown Rd., $459,000
442 Grand Cypress Way, $359,900
298 Pickering Dr., $339,999
4470 Fringetree Dr., $339,900
688 Elmwood Circle, $324,485
1118 Kiawah Loop, $319,990
217 Splendor Circle, $315,202
824 Sawmill Rd., $299,000
709 Mount Gilead Rd., $298,000
240 Sherwood Dr., $290,000
248 Pickering Dr., $284,500
101 Seville Dr., $279,000
181 Heron Lake Ct., $251,025
1445 Winged Foot Ct., $249,900
249 Golden Oaks Dr., $242,900
1463 Winged Foot Ct., $219,900
4536 Fringetree Dr., $218,000
9653 Sullivan Dr., $199,900
726 Ashley Ct., $185,000
162 Woodlake Dr., $167,500
636 Lee Ave., $155,000
9665 Middleton Ct., $129,900
9404 Chicory Ln., $105,000
9324 Shoveler Ln., $72,900
1502 N Waccamaw Dr., $849,900
120 Vista Dr., $365,000
120 Lake Point Dr., $359,900
Condo/Townhouse
531 Botany Loop, $267,900
637 Botany Loop, $199,900
1100 Louise Costin Way, $198,500
700 Pickering Dr., $189,000
228 Madrid Dr., $139,900
4315 Lotus Ct., $118,900
1106 Sweetwater Blvd., $112,000
2201 Sweetwater Blvd., $99,900
401 Cambridge Circle, $59,900
404 Cambridge Circle, $47,450
1690 N Waccamaw Dr., $284,700
1310 N Waccamaw Dr., $249,900
340 N Waccamaw Dr., $199,900
1210 N Waccamaw Dr., $145,000
215 Atlantic Ave., $132,000
Commercial
Tbd Tpc Blvd., $2,684
Myrtle Beach 29577
Land
4709 N Ocean Blvd., $497,000
Home
415 39th Ave. N, $649,900
327 23rd Ave. S, $479,000
1707 Suncrest Dr., $460,642
950 William Curry Ally, $351,250
4944 Oat Fields Dr., $349,900
2733 Kashton Dr., $339,999
205 26th Ave. S, $329,900
2652 Goldfinch Dr., $305,000
1464 Parish Way, $304,990
1456 Parish Way, $300,000
3810 Rice Hope Ct., $299,900
2779 Zenith Way, $293,000
1876 D Culbertson Ave., $247,900
4722 Cloister Ln., $219,900
4115 Little River Rd., $159,000
1211 Horne St., $129,900
Condo/Townhouse
506 29th Ave. N, $629,000
5310 N Ocean Blvd., $455,000
609 4th Ave. N, $379,000
6000 Ocean Blvd., $375,000
730-H Farrow Pkwy., $346,351
5507 N Ocean Blvd., $339,900
2301 S Ocean Blvd., $265,000
2000 N Ocean Blvd., $254,900
604 3rd Ave. S, $245,000
207 S Ocean Blvd., $239,900
607 Collins Ave., $239,000
3546 Cactus St., $228,750
2000 N Ocean Blvd., $219,900
2504 N Ocean Blvd., $214,900
1708 N Ocean Blvd., $199,900
4837 Luster Leaf Circle, $199,500
770 Walnut Ave., $197,500
5200 N Ocean Blvd., $194,900
4883 Luster Leaf Circle, $169,999
2960 Duck Ct., $165,000
1604 N Ocean Blvd., $164,900
2006 N Ocean Blvd., $162,000
624 Bonaventure Dr., $159,900
5601 #C213 Ocean Blvd. N, $155,500
1605 S Ocean Blvd., $149,900
4809 Luster Leaf Circle, $144,900
5308 N Ocean Blvd., $139,900
724 Sycamore Ave., $139,000
4898 Luster Leaf Circle, $139,000
4803 Bouvardia Pl., $137,500
1026 Pinnacle Ln., $136,900
2710 N Ocean Blvd., $129,900
1034 Pinnacle Ln., $129,500
4733 Wild Iris Dr., $128,000
2401 S Ocean Blvd., $119,000
2311 S Ocean Blvd., $118,900
980 Pembrooke Ct., $118,900
2710 Ocean Blvd. N, $117,500
2710 N Ocean Blvd., $99,900
6804 N Ocean Blvd., $99,900
7200 N Ocean Blvd., $99,900
2406 N Ocean Blvd., $94,900
1605 S Ocean Blvd., $93,900
4657 Wild Iris Dr., $89,900
3015 Old Bryan Dr., $87,000
4115 Little River Rd., $85,000
1208 Benna Dr., $84,500
1605 S Ocean Blvd., $82,500
2001 S Ocean Blvd., $75,500
2001 S Ocean Blvd., $73,500
Commercial
4025 N Kings Hwy., $3,120
5001 N Kings Hwy., $1,516
5001 N Kings Hwy., $600
Myrtle Beach 29579
Land
Lot 39 West Palms Dr., $169,900
1039 Fiddleway Way, $119,900
1103 Fiddlehead Way, $118,900
845 Waterton Ave., $45,000
909 Shipmaster Ave., $44,500
1042 Englemann Oak Dr., $39,900
1462 Hydrangea Dr., $39,900
334 Harbourview Dr., $39,500
975 Shipmaster Ave., $38,500
3558 Cluster Ln., $23,000
Home
2111 Macerata Loop, $922,083
402 Harbour View Dr., $622,650
720 Edge Creek Dr., $549,000
3146 Marsh Island Dr., $469,000
133 Triple Crown Ct., $460,000
3024 Marsh Island Dr., $439,990
8479 Juxa Dr., $429,000
1113 Bluffton Ct., $407,500
3504 Farmington Ct., $394,990
3948 Riley-Hampton Dr., $389,990
1385 Bermuda Grass Dr., $372,500
1161 Brenford Pl., $353,615
4564 Weekly Dr., $343,340
6138 Chadderton Circle, $333,776
1251 Welford Ct., $330,605
631 Slash Pine Ct., $329,000
4704 Baylor Ct., $317,790
4424 Utsey Dr., $315,240
124 Abcaw Blvd., $299,900
566 Carolina Farms Blvd., $295,000
5101 Country Pine Dr., $279,988
1186 Bethpage Dr., $272,500
702 Carolina Farms Blvd., $272,000
7008 Swansong Circle, $270,464
1621 Palmetto Palm Dr., $262,710
4568 Weekly Dr., $260,915
3932 Briar Vista Dr., $255,000
463 Springlake Dr., $250,000
168 Legends Village Loop, $231,790
545 Stonemason Ct., $229,900
293 Carolina Farms Blvd., $220,000
138 Clovis Circle, $205,000
486 Blackberry Ln., $199,900
665 West Perry Rd., $195,000
2498 Whetstone Ln., $194,900
4625 Southgate Pkwy., $191,900
4574 Hidden Creek Ct., $189,900
175 Carlisle Way, $189,900
205 Bittersweet Ln., $179,900
551 Forestbrook Dr., $176,900
6047 Quinn Rd., $175,000
113 Stockton Dr., $164,900
3678 Farmington Pl., $159,900
626 Oakhurst Dr., $157,400
8213 Sterling Place Ct., $148,000
800 Burcale Rd., $32,900
Condo/Townhouse
779 Salerno Circle, $220,000
784 Salerno Circle, $216,000
290 Connemara Dr., $175,000
418 Swanson Dr., $175,000
1976 Green Fern Ln., $159,900
582 Uniola Dr., $159,900
5070 Windsor Green Way, $135,900
4916 Twin Pond Ct., $129,900
686 Riverwalk Dr., $124,900
1294 River Oaks Dr., $112,900
4561-A Girvan Dr., $108,000
465 White River Dr., $102,900
2065 Silvercrest Dr., $99,900
4425 Montrose Ln., $97,900
113 Ashley Park Dr., $96,500
129 Ashley Park Dr., $94,500
646 River Oaks Dr., $92,900
472 River Oaks Dr., $88,900
498 River Oaks Dr., $75,000
801 Burcale Rd., $72,000
North Myrtle Beach 29582
Land
Par C-2 Bellasera Circle, $450,000
1016 Ridgewood Dr., $283,000
412 N 29th Ave. N, $179,900
Tbd S 12th Ave. S, $164,800
Home
505 N Ocean Blvd., $829,900
412 N 34th Ave. N, $535,000
1123 Doubloon Dr., $500,000
1612 Holly Dr., $499,900
421 S 7th Ave., $450,000
5124 White Iris Dr., $423,990
3911 Club Course Dr., $413,999
2114 Mirabel Ct., $410,240
2305 Tortuga Ln., $389,900
1137 Captain Hooks Way, $379,900
401 N 36th Ave. N, $374,900
204 55th Ave. N, $358,900
328 53rd Ave. N, $349,999
1701 Cottage Cove Circle, $329,900
1301 Painted Tree Ln., $279,000
1482 Hempstead Ct., $269,900
1120 Inlet View Dr., $259,900
1006 Ocean Pines Ct., $257,500
907 Charles St., $169,900
Condo/Townhouse
2180 Waterview Dr., $459,500
2557 Pete Dye Dr., $316,000
1321 S Ocean Blvd., $309,000
201 S Ocean Blvd. S, $299,575
201 S Ocean Blvd., $299,500
6172 Catalina Dr., $299,000
2711 S Ocean Blvd., $292,500
3607 S Ocean Blvd. S, $249,900
4600 N Ocean Blvd., $249,900
601 N Hillside Dr., $249,900
2180 Waterview Dr., $247,999
105 S Ocean Blvd., $242,500
1015 S Ocean Blvd., $240,000
6200 N Ocean Blvd., $239,900
601 Hillside Dr. N, $229,900
619 Surfsong Way, $199,900
823 Villa Dr., $185,000
6203 Catalina Dr., $184,900
5000 N Ocean Blvd., $184,900
3701 S Ocean Blvd., $175,000
6000 North Ocean Blvd., $174,900
4619 S Ocean Blvd., $169,000
1305 S Ocean Blvd., $168,000
4111 S Ocean Blvd., $164,900
505 S 28th Ave. S, $160,000
300 N Ocean Blvd., $159,900
305 N Hillside Dr., $158,000
6203 Catalina Dr., $149,900
841 Villa Dr., $149,900
606 7th Ave. S, $139,500
1608 Hillside Dr., $135,000
304 N Ocean Blvd., $129,900
4800 S Ocean Blvd., $129,000
4800 S Ocean Blvd., $129,000
611 2nd Ave. S, $115,000
3001 N Ocean Blvd., $79,000
1100 Possum Trot Rd., $70,000
5409 N Ocean Blvd., $65,000
601 S 31st Ave. N, $84,900
Pawleys Island 29585
Land
Lot 3 Cedar Grove Ln., $89,000
Lot 45 Dunning Rd., $69,000
271 Bannockburn Dr., $56,900
Home
2798 Waverly Rd., $975,000
28 Sandwedge Loop, $683,000
105 Old Waccamaw Dr., $478,000
17 Shelburne Ln., $390,000
780 Fieldgate Circle, $384,900
14 Half Shell Ct., $359,900
95 Hagley Retreat Dr., $315,701
87 Redwing Ct., $300,000
1001 Crooked Oak Dr., $274,900
63 Wentworth Pl., $270,000
Condo/Townhouse
145 South Dunes Dr., $575,000
423 Parker Dr., $245,500
811 Pinehurst Ln., $239,900
103 Pawleys Place Dr., $169,000
110-3 Stillwood Dr., $148,500
400 Blue Stem Dr., $133,000
532 Blue Stem Dr., $129,900
Commercial
1184 Petigru Dr., $3,125
Myrtle Beach 29588
Land
Lot 474 Mcduffie Dr., $59,900
Home
415 Lumber River Rd., $359,900
168 Chapel Ridge Circle, $329,900
2320 Myerlee Dr., $307,885
177 Powder Springs Loop, $299,999
108 Meredith Ct., $299,999
181 Camrose Way, $295,000
345 Cardita Loop, $293,630
605 Broad River Rd., $269,900
5101 Stockyard Loop, $249,900
405 Battey Dr., $239,900
1211 Brighton Ave., $235,000
163 Coldwater Circle, $234,900
205 Coldwater Circle, $234,900
528 Affinity Dr., $227,925
877 Devon Estate Ave., $222,012
192 Harmony Ln., $222,000
524 Affinity Dr., $218,515
276 Palmetto Glen Dr., $215,000
350 Saint Andrews Ln., $214,900
605 San Lucas Ct., $212,200
807 Edisto Ct., $210,000
317 Skyland Pines Dr., $209,990
145 Harmony Ln., $199,940
6653 Highway 707, $199,900
613 Menlo Park Ln., $195,000
412 Caspian Tern Dr., $194,500
110 Sugar Mill Loop, $191,000
3907 Lochview Ct., $189,900
6511 Royal Pine Dr., $187,500
426 Caspian Tern Dr., $179,000
4506 Bradford Circle, $179,000
304 Rung Rd., $172,500
648 Blackstone Dr., $169,900
6465 Sweet Gum Trail, $169,900
320 Flagstone Dr., $168,000
3022 Oak Manor Dr., $164,900
378 Worthington Circle, $159,900
117 Terracina Circle, $159,900
309 Rice Mill Dr., $159,900
607 Gleneagles Dr., $159,900
4218 Peachtree Ln., $155,000
6469 Royal Pine Dr., $154,900
44 Plantation Rd., $129,900
4725 Tarpon Bay Rd., $129,900
301 Lake Park Dr., $125,000
8620 Bragg Dr., $120,000
8173 Woodland Dr., $98,000
1003 Weslin Creek Dr., $94,900
8042 Clearfield Dr., $59,900
635 Mcgee Dr., $49,900
Condo/Townhouse
1509-C Palmina Loop, $199,900
2112 Rayson Dr., $199,000
1046 Dinger Dr., $148,654
217 Plantation Rd., $134,900
118 Ella Kinley Circle, $129,900
121 Butkus Dr., $128,500
1050 Dinger Dr., $124,764
230 Portsmith Dr., $110,000
857 Tall Oaks Ct., $87,000
500 Fairway Village Dr., $85,000
500 Fairway Vil Fairway Village Dr., $37,000
6850 Blue Heron Blvd., $18,000
Commercial
101 North Strand Parkway, $13,592
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