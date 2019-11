Food & Drink DHEC inspections for Myrtle Beach-area restaurants for November 4 - 8

Myrtle Beach-area restaurant inspections for November 4 - 8, 2019.

▪ 44 & King, 515 44th Ave. N., Myrtle Beach, F, 100

▪ Ala Mario's Pizza, 2286 U.S. 501 E., Conway, R, 96

▪ Aramark/Ccu Cino Grill, 100 Spadoni Park Cir., Conway, R, 99

▪ Backyard Sports Bar & Grill, 9703 N. Kings Hwy., Myrtle Beach, R, 96

▪ Bay Watch Resort, 2701 S. Ocean Blvd., North Myrtle Beach, R, 97

▪ Beach Burger / Mama Mia's, 608 N. Ocean Blvd., Myrtle Beach, R, 88

▪ Bennetts Calabash Seafood #1, 1010 U.S. 17 S., North Myrtle Beach, R, 89

▪ Benny's Trattoria, 1453 U.S. 17 S., North Myrtle Beach, F, 100

▪ Best Of Philly, 702 S. Kings Hwy., Myrtle Beach, F, 100

▪ Bonefish Grill #0501, 7401 N. Kings Hwy., Myrtle Beach, F, 100

▪ Bonefish Grill #0502, 103 S. Kings Hwy., North Myrtle Beach, F, 97

▪ Buoy's Beach Bar And Grill, 93 S. Ocean Blvd., North Myrtle Beach, F, 100

▪ Burger King #16184, 2391 Coastal Grand Cir., Myrtle Beach, F, 93

▪ Burger King #7825, 1646 Church St., Conway, R, 94

▪ C3, 1701 Church St., Conway, R, 98

▪ Cafe Amalfi, 10000 Beach Club Dr., Myrtle Beach, F, 100

▪ Cafe De Paris, 4830 U.S. 17 S., North Myrtle Beach, F, 100

▪ Captain D's #3268, 1204 S. Kings Hwy., Myrtle Beach, F, 100

▪ Caravelle Motel Dining Rm, 6900 N. Ocean Blvd., Myrtle Beach, F, 100

▪ Carolina Roadhouse, 4617 N. Kings Hwy., Myrtle Beach, F, 97

▪ Carrabba's Italian Grill #9105, 1015 N. Kings Hwy., North Myrtle Beach, F, 99

▪ Catfish Johnny's, 4037 U.S. 17 S., Murrells Inlet, R, 97

▪ Celebrations, 1320 Celebrity Cir., Myrtle Beach, R, 99

▪ Chili's Grill & Bar, 4401 N. Kings Hwy., Myrtle Beach, F, 99

▪ China Buffet, 1293 38th Ave. N., Myrtle Beach, F, 100

▪ China Garden, 3570 Northgate Dr., Myrtle Beach, F, 100

▪ Circle K #3220, 1599 U.S. 17, Little River, F, 97

▪ Circle K Store #0479, 1009 3rd Ave. S., Myrtle Beach, R, 98

▪ Circle K Store #1653, 1700 Church St., Conway, R, 93

▪ Clubhouse Bar & Grill, 77 U.S. 17 S., North Myrtle Beach, F, 99

▪ Collector's Cafe, 7726 N. Kings Hwy., Myrtle Beach, F, 100

▪ Costa, 4606 U.S. 17 Bus., Murrells Inlet, R, 89

▪ Curley's Cafe, 279 Highway 57 S., Unit 2, Little River, R, 92

▪ Cuttino Bar And Grill, 272 Fuzzy Dr., Georgetown, R, 97

▪ Daniello's Pizzeria & Pub, 755 Main St., North Myrtle Beach, F, 94

▪ Dicarlo's Original Pizza, 117 Mayport Dr., Unit 4, Myrtle Beach, R, 100

▪ El Rinconcito Salvadoreno, 4019 U.S. 17 S., North Myrtle Beach, F, 100

▪ Embassy Banquet Kitchen, 9800 Queensway Blvd., Myrtle Beach, R, 98

▪ Embassy Main Kitchen, 9800 Queensway Blvd., Myrtle Beach, R, 97

▪ Fenway Grille, 1417 U.S. 17 S., North Myrtle Beach, R, 91

▪ Flying Fish, 4744 U.S. 17 S., North Myrtle Beach, F, 100

▪ Franco's Ny Pizza, 3120 U.S. 17 S., Murrells Inlet, F, 100

▪ Ginos The King Of Pizza, 532 U.S. 17, North Myrtle Beach, F, 100

▪ Glen Dornoch, 4840 Glen Dornoch Way, Little River, F, 100

▪ Groucho's Deli, 219 Laurel St., Conway, F, 100

▪ Hgtc Cafe 1100, 2050 U.S. 501 E., Conway, F, 100

▪ Hog Heaven, 7147 Ocean Hwy., Pawleys Island, R, 94

▪ Hong Kong Chinese, 2274 U.S. 501 E., Conway, R, 95

▪ Hot Stacks Pancake House, 9707 N. Kings Hwy., Myrtle Beach, F, 100

▪ Inlet Affairs Banquet/Catering, 4024 U.S. 17 Bus., Murrells Inlet, R, 100

▪ Jimmy B's Wildwood Bar & Grill, 3311 S. Kings Hwy., North Myrtle Beach, F, 99

▪ Kaminsky's Ny Deli, 7223 N. Kings Hwy., Myrtle Beach, R, 93

▪ Le Bon Cafe & Bakery, 9616 N. Kings Hwy., Myrtle Beach, F, 98

▪ Life Is Sweet, 1371 U.S. 17, Little River, R, 97

▪ Mariner Pizza, 7003 N. Ocean Blvd., Myrtle Beach, F, 100

▪ Mt. Vernon Grocery, 4280 Red Bluff Rd., Loris, R, 92

▪ Myrtle Beach Wet Willies, 1306 Celebrity Cir., #161, Myrtle Beach, R, 98

▪ Mystic Sea Mini Mart, 2100 S. Ocean Blvd., Myrtle Beach, R, 98

▪ Ocean Dragon Pawleys Island, 9380 Ocean Hwy., Pawleys Island, R, 95

▪ Panchitos Villa, 4247 Broad St., Loris, F, 98

▪ Pizza Hut #025718, 11885 S.C. 707, Murrells Inlet, F, 98

▪ Pop Pop's Pit Bbq, 8724 S.C. 707, Myrtle Beach, F, 100

▪ Poppy's Burgers & Subs, 3290 U.S. 17 Bus., Murrells Inlet, F, 100

▪ Riverside Bar-B-Que, 1590 Oatland Rd., Georgetown, R, 100

▪ Sam's Place, 116 U.S. 17 S., North Myrtle Beach, F, 100

▪ Sam's Southern Eatery, 1730 S. Fraser St., Georgetown, F, 100

▪ Sandtrap, 2701 S. Ocean Blvd., North Myrtle Beach, R, 91

▪ Scores Sports Bar, 3562 U.S. 17 Bypass S., Myrtle Beach, R, 98

▪ Scotchman #3118, 510 S.C. 544, Conway, R, 95

▪ Sea Merchants Seafood, 1104 S. Kings Hwy., North Myrtle Beach, R, 93

▪ Seamist Restaurant, 1200 S. Ocean Blvd., Myrtle Beach, F, 100

▪ Speedway #4595, 1365 U.S. 501 E., Conway, R, 100

▪ Speedway $4589, 1120 U.S. 501 Bus., Conway, R, 100

▪ Strand Catering, 4883 U.S. 17 Bypass, Murrells Inelt, R, 100

▪ Subway #6052, 3026 U.S. 17, Garden City, F, 100

▪ Suck Bang Blow, 3393 U.S. 17 Bus., Murrells Inlet, F, 95

▪ Sunny Side Up Diner, 801 U.S. 17, Little River, F, 100

▪ The Hickory Tavern, 1508 U.S. 17 N., North Myrtle Beach, F, 97

▪ Tiger Mart #16, 200 N. Kings Hwy., North Myrtle Beach, R, 96

▪ Tupelo Honey Cafe, 3042 Howard Ave., Myrtle Beach, R, 96

▪ Waffle House #1607, 599 U.S. 17, Little River, R, 94

▪ Wendy's #202, 1305 Tadlock Dr., Murrells Inlet, F, 100

▪ Wild Horse Saloon And Grill, 10785 S.C. 707, Murrells Inlet, F, 100

▪ Windows @ Sands Ocean Club, 9550 Shore Dr., Myrtle Beach, F, 100

▪ Wonderworks Mb Attraction, 1313 Celebrity Cir., Myrtle Beach, R , 98

▪ Wu Sang Hibachi, 513 Courtfield Dr., Murrells Inlet, F, 96

▪ Yagi Sushi & Hibachi, 47a Da Gullah Way, Pawleys Island, F, 100