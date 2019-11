DHEC inspections for Myrtle Beach-area restaurants for October 28 - November 1

Myrtle Beach-area restaurant inspections for October 28 - November 1, 2019.

▪ 710 Bowling, 1105 U.S. 17 S., North Myrtle Beach, R, 96

▪ Aramark Up Cafe, 945 Residence Blvd., Conway, R, 98

▪ Austin's At Litchfield, 1 Norris Dr., Pawleys Island, R, 98

▪ Barnes & Noble Cafe @ Hgtc, 2050 U.S. 501 E., Conway, R, 100

▪ Beach Comber Bob's, 10000 Beach Club Dr., Myrtle Beach, R, 98

▪ Beachwood Golf Corp, 1520 U.S. 17 S., North Myrtle Beach, F, 96

▪ Beijing Asia Bistro, 4390 U.S. 17 Bypass, #C3, Murrells Inlet, F, 100

▪ Benny's Trattoria, 1453 U.S. 17 S., North Myrtle Beach, R, 94

▪ Best Of Philly, 702 S. Kings Hwy., Myrtle Beach, R, 95

▪ Boardwalk Billys, 1407 13th Ave. N., North Myrtle Beach, R, 94

▪ Bojangles #1076, 91 Highway 57, Little River, F, 98

▪ Bonefish Grill #0501, 7401 N. Kings Hwy., Myrtle Beach, R, 94

▪ Bonefish Grill #0502, 103 S. Kings Hwy., North Myrtle Beach, F, 97

▪ Brisket, 1501 U.S. 17 S., North Myrtle Beach, F, 100

▪ Buoy's Beach Bar And Grill, 93 S. Ocean Blvd., North Myrtle Beach, R, 91

▪ Cafe Amalfi, 10000 Beach Club Dr., Myrtle Beach, R, 94

▪ Cafe De Paris, 4830 U.S. 17 S., North Myrtle Beach, R, 97

▪ Captain D's #3268, 1204 S. Kings Hwy., Myrtle Beach, F, 99

▪ Caravelle Motel Dining Rm, 6900 N. Ocean Blvd., Myrtle Beach, R, 88

▪ Carolina Roadhouse, 4617 N. Kings Hwy., Myrtle Beach, R, 94

▪ Chick-Fil-A, 1940 Mr Joe White Ave., Myrtle Beach, F, 100

▪ Chili's Grill & Bar, 4401 N. Kings Hwy., Myrtle Beach, R, 95

▪ China Buffet, 1293 38th Ave. N., Myrtle Beach, R, 91

▪ China Garden, 3570 Northgate Dr., Myrtle Beach, R, 93

▪ Circle K #3061, 400 Sea Mountain Hwy., North Myrtle Beach, F, 100

▪ Circle K #3220, 1599 U.S. 17, Little River, R, 94

▪ Clubhouse Bar & Grill, 77 U.S. 17 S., North Myrtle Beach, R, 95

▪ Collector's Cafe, 7726 N. Kings Hwy., Myrtle Beach, R, 96

▪ Daniello's Pizzeria & Pub, 755 Main St., North Myrtle Beach, R, 91

▪ Deborah's Kitchen, 1926 S. Island Rd., Georgetown, R, 98

▪ Debordieu Beach House, 275 Luvan Blvd., Georgetown, R, 99

▪ Debordieu Club House, 908 Bonnyneck Dr., Georgetown, R, 99

▪ Dunkin' Donuts, 301 S. Kings Hwy., Myrtle Beach, F, 100

▪ Erika's Rockin Nj Bagels, 201 Graduate Rd., Conway, F, 98

▪ Flying Fish, 4744 U.S. 17 S., North Myrtle Beach, R, 96

▪ Franco's Ny Pizza, 3120 U.S. 17 S., Murrells Inlet, R, 91

▪ Fresh Market Deli/Sushi #107, 11405-A Ocean Hwy., Pawleys Island, F, 100

▪ Groucho's Deli, 219 Laurel St., Conway, R, 95

▪ Habanero's, 11151 Ocean Hwy., Pawleys Island, F, 100

▪ Habanero's, 10799 S.C. 707, Ste. 7, Murrells Inlet, F, 100

▪ Hardees #1500130, 402 S. Kings Hwy., Myrtle Beach, F, 99

▪ Hardee's #1500259 Conway, 1506 Church St., Conway, F, 98

▪ Hgtc Cafe 1100, 2050 U.S. 501 E., Conway, R, 92

▪ Hilton Conference Center, 10000 Beach Club Dr., Myrtle Beach, R, 99

▪ Hopsewee River Oak Cottage, 494 Hopsewee Rd., Georgetown, R, 98

▪ Hot Stacks Pancake House, 9707 N. Kings Hwy., Myrtle Beach, R, 99

▪ Hurricane Maggies, 7710 N. Kings Hwy., Myrtle Beach, F, 98

▪ Island Bar & Grill, 2272 Glenns Bay, Surfside Beach, F, 100

▪ Jade Hibachi, 201 Graduate Rd., Conway, F, 98

▪ John T Henry Auction, 2748 Cultra Rd., Conway, R, 100

▪ Kilwins, 1316 Celebrity Cir., Myrtle Beach, R, 99

▪ Kroger #016 Deli, 9610 Kings Rd., Myrtle Beach, R, 95

▪ Le Bon Cafe & Bakery, 9616 N. Kings Hwy., Myrtle Beach, R, 92

▪ Lombardo's Restaurant, 7604 N. Kings Hwy., Myrtle Beach, F, 100

▪ Lowes Foods Bakery #259, 9160 Ocean Hwy., Pawleys Island, R, 95

▪ Lowes Foods Deli #259, 9160 Ocean Hwy., Pawleys Island, F, 100

▪ Marina Bar & Grill, 2051 Bridge View Ct., North Myrtle Beach, F, 98

▪ Mariner Pizza, 7003 N. Ocean Blvd., Myrtle Beach, R, 88

▪ Martini Classic Food, 98 U.S. 17 S., North Myrtle Beach, F, 98

▪ Moe's Southwest Grill, 201 Graduate Rd., Conway, F, 99

▪ Murphy's Law Iv Surfside, 8703f U.S. 17 Bypass, Surfside Beach, F, 98

▪ Murrells Inlet Elks Lodge 2797, 3816 U.S. 17 Bypass, Murrells Inlet, F, 100

▪ My Place, 33 E. Main St., Andrews, R, 94

▪ Myrtle Beach Elks Lodge #1771, 607 27th Ave. N., Myrtle Beach, R, 96

▪ New China Buffet Dba Lucky Cho, 1700 U.S. 17 N., Surfside Beach, F, 100

▪ New China King, 3894 S. Kings Hwy., Myrtle Beach, R, 99

▪ Newton's General Store, 410 E. Brooks Rd., Andrews, F, 99

▪ Office Italian Pub, 960 Lake Arrowhead Rd., Myrtle Beach, F, 100

▪ Panchitos Villa, 4247 Broad St., Loris, R, 95

▪ Panda Express, 112 Loyola Dr., Myrtle Beach, F, 100

▪ Pearls, 3106 U.S. 17 S., North Myrtle Beach, F, 96

▪ Pee Dee Exchange, 6450 U.S. 378, Conway, R, 90

▪ Pee Dee Grocery, 9150 U.S. 701 S., Conway, R, 93

▪ Pickled Cucumber, 317 U.S. 17 N., Surfside Beach, F, 100

▪ Pie By Night 2, 1045 Residence Blvd., Conway, R, 98

▪ Pizza Chef, 9776 Kings Rd., Ste F, Myrtle Beach, F, 100

▪ Pizza Hut #025718, 11885 S.C. 707, Murrells Inlet, R, 94

▪ Plantation Pancake House, 2001 U.S. 17, North Myrtle Beach, R, 96

▪ Playcard Mini Mart, 2094 Greensea Rd. S., Loris, F, 96

▪ Poppy's Burgers & Subs, 3290 U.S. 17 Bus., Murrells Inlet, R, 92

▪ Publix Super Market #1568 Deli, 11920 S.C. 707, Ste. A, Murrells Inlet, R, 99

▪ Quick Mart, 4811 Broad St., Loris, F, 100

▪ Red Lobster #0725, 10000 U.S. 17 N., Myrtle Beach, R, 91

▪ River City Cafe, 208 73rd Ave. N., Myrtle Beach, F, 100

▪ River City Cafe #4, 9550 Shore Dr., Suite A, Myrtle Beach, F, 100

▪ River Club, 11 Pine Dr., Pawleys Island, F, 100

▪ Salty's Pub & Grub, 2796 U.S. 17 S., Murrells Inlet, R, 95

▪ Sam's Place, 116 U.S. 17 S., North Myrtle Beach, R, 90

▪ Sam's Southern Eatery, 1730 S. Fraser St., Georgetown, R, 88

▪ Seafood House, 2000 U.S. 17 N., Surfside Beach, F, 100

▪ Shiki Sushi, 11907 S.C. 707, Murrells Inlet, F, 100

▪ Sone Hibachi, 13088 Ocean Hwy., Unit 4, Pawleys Island, F, 100

▪ Speedway #4583, 2301 Main St., Conway, R, 94

▪ Speedway #4585, 3297 S.C. 9 E., Little River, R, 98

▪ Spencerz Sports Pub, 1880 U.S. 17 N., Surfside Beach, R, 98

▪ St Johns Inn Restaurant, 6803 N. Ocean Blvd., Myrtle Beach, R, 94

▪ Subway #6052, 3026 U.S. 17, Garden City, R, 97

▪ Sunhouse #20, 7406 S.C. 905 S., Longs, F, 98

▪ Sunny Side Up Diner, 801 U.S. 17, Little River, R, 91

▪ Sunshine Pancake House, 3944 Main St., Loris, R, 99

▪ T G I Friday, 7515 N. Kings Hwy., Myrtle Beach, R, 98

▪ Third Avenue Grill, 1022 Third Ave., Conway, R, 94

▪ Tony's Famous Pizza, 415 N. Fraser St., Georgetown, F, 100

▪ Tony's Famous Pizza, 506 N. Morgan Ave., Andrews, F, 100

▪ Tortas Y Licuados La Poblanita, 311 Highway 15, Hewitt Plaza, Unit B, Myrtle Beach, F, 100

▪ Travinia Italian Kitchen, 4011 Deville St., Myrtle Beach, F, 100

▪ Vfw #10420, 4359 U.S. 17 Bypass, Murrells Inlet, R, 96

▪ Village House, 1308 Ocean Hwy., Pawleys Island, R, 98

▪ Wal-Mart #5705 Deli, 545 Garden City Conn., Murrells Inlet, R, 99

▪ Wendy's #206, 3201 N. Kings Hwy., Myrtle Beach, F, 100

▪ Wild Horse Saloon And Grill, 10785 S.C. 707, Murrells Inlet, R, 93

▪ Windows @ Sands Ocean Club, 9550 Shore Dr., Suite A, Myrtle Beach, R, 91

▪ Wu Sang Hibachi, 513 Courtfield Dr., Murrells Inlet, R, 82

▪ Yagi Sushi & Hibachi, 47a Da Gullah Way, Pawleys Island, R, 88

Inspection ratings

A: 100-88

B: 87-78

C: 77 and below

R stands for a routine inspection. F indicates a follow-up inspection. Visit MyrtleBeachOnline.com to view inspections from previous weeks.