Food & Drink DHEC inspections for Myrtle Beach-area restaurants for October 21 - 25

Myrtle Beach-area restaurant inspections for October 21 - 25, 2019.

▪ 44 & King, 515 44th Ave. N., Myrtle Beach, R, 97

▪ Acapulco Mexican Restaurant, 10744 Ocean Hwy., #1, Pawleys Island, F, 100

▪ Aromas Pizza Pasta Subs, 1401 Coventry Rd., Surfside Beach, F, 100

▪ Beachwood Golf Corp, 1520 U.S. 17 S., North Myrtle Beach, R, 93

▪ Beijing Asia Bistro, 4390 U.S. 17 Bypass, #C3, Murrells Inlet, R, 96

▪ Bi-Lo #5107 Bakery/Deli, 5020 Dick Pond Rd., Myrtle Beach, F, 99

▪ Bojangles #1076, 91 Highway 57, Little River, R, 88

▪ Bonefish Grill #0502, 103 S. Kings Hwy., North Myrtle Beach, R, 96

▪ Bucket's Bar And Grill, 5511 N. Ocean Blvd., Myrtle Beach, R, 97

▪ Burger King #16184, 2391 Coastal Grand Cir., Myrtle Beach, F, 91

▪ Captain D's #3268, 1204 S. Kings Hwy., Myrtle Beach, F, 97

▪ Captain Jack's Seafood Buffet, 1400 U.S. 17 S., North Myrtle Beach, R, 83

▪ Captain Jack's Seafood Buffet, 1400 U.S. 17 S., North Myrtle Beach, F, 97

▪ Carolina Delights Restaurant, 400 N. Ocean Blvd., Myrtle Beach, R, 96

▪ Carrabba's Italian Grill #9105, 1015 N. Kings Hwy., North Myrtle Beach, F, 99

▪ Casa Calamari, 1900 U.S. 17 N., Surfside Beach, F, 100

▪ Causeway Bar & Grill, 211 Atlantic Ave., Garden City, F, 100

▪ Chick-Fil-A, 1940 Mr Joe White Ave., Myrtle Beach, R, 97

▪ China Dragon, 111pavilion Dr., Little River, F, 98

▪ China Wok, 5411 Dick Pond Rd., Myrtle Beach, F, 100

▪ Chipolte Mexican Grill, 1000 S. Commons Dr., Suite 101, Myrtle Beach, F, 100

▪ Circle K #3061, 400 Sea Mountain Hwy., North Myrtle Beach, R, 92

▪ Coral Beach Resort, 1105 S. Ocean Blvd., Myrtle Beach, F, 100

▪ Dagwoods Deli And Sports Bar, 600 N. Kings Hwy., Surfside Beach, F, 100

▪ Denny's, 730 U.S. 17 S., North Myrtle Beach, F, 100

▪ Dino's House Of Pancakes, 2120 U.S. 17 S., North Myrtle Beach, F, 97

▪ Dunkin' Donuts, 301 S. Kings Hwy., Myrtle Beach, F, 98

▪ Dunkin' Donuts, 7600 N. Kings Hwy., Myrtle Beach, F, 95

▪ El Rinconcito Salvadoreno, 4019 U.S. 17 S., North Myrtle Beach, F, 96

▪ E-Noodles, 110 S. Kings Hwy., North Myrtle Beach, R, 89

▪ Erika's Rockin Nj Bagels, 201 Graduate Rd., Conway, R, 93Ch

▪ Fas Gas Llc, 5100 Cates Bay Hwy., Conway, R, 96

▪ Foster's Cafe And Bar, 6307 A N. Kings Hwy., Myrtle Beach, R, 97

▪ Fresh Market Bakery #107, 11405-A Ocean Hwy., Pawleys Island, R, 96

▪ Fresh Market Deli/Sushi #107, 11405-A Ocean Hwy., Pawleys Island, R, 97

▪ Fun Warehouse, 2349 Dickpond Rd., Myrtle Beach, R, 98

▪ Ginos The King Of Pizza, 532 U.S. 17, North Myrtle Beach, F, 96

▪ Glen Dornoch, 4840 Glen Dornoch Way, Little River, R, 91

▪ Habanero's, 11151 Ocean Hwy., Pawleys Island, R, 93

▪ Habanero's, 10799 S.C. 707, Ste. 7, Murrells Inlet, R, 90

▪ Hard Rock Cafe, 1318 Celebrity Sq., Unit 179, Myrtle Beach, F, 100

▪ Hardees #1500130, 402 S. Kings Hwy., Myrtle Beach, R, 90

▪ Harley's Roadhouse, 3810 S.C. 9 E., Little River, F, 96

▪ Hong Kong, 931 Garden City Conn., Garden City, R, 99

▪ Hooters S Myrtle Beach, 3901 N. Kings Hwy., Myrtle Beach, R, 98

▪ Hurricane Maggies, 7710 N. Kings Hwy., Myrtle Beach, R, 92

▪ Hwy 55 Burgers Shakes & Fries, 4635 Factory Stores Blvd., B210, Myrtle Beach, R, 95

▪ Island Bar & Grill, 2272 Glenns Bay, Surfside Beach, R, 88

▪ J Peters Grill & Bar Xv, 10185 Ocean Hwy., Suite A, Pawleys Island, F, 100

▪ Jade Hibachi, 201 Graduate Rd., Conway, R, 74

▪ Je Asian Fusion, 2126 S.C. 9 E., Longs, F, 98

▪ KFC Of North Myrtle Beach, 602 U.S. 17 S., North Myrtle Beach, F, 100

▪ King Street Grille, 3040 Howard Ave., Myrtle Beach, R, 98

▪ Kings Sushi Ii, 801 U.S. 17 N., North Myrtle Beach, R, 97

▪ Liberty Steakhouse And Brewery, 1312 Celebrity Cir., Myrtle Beach, F, 99

▪ Little River Food Mart, 11076 S.C. 90, Little River, F, 97

▪ Loco Gecko @ Crown Reef, 2913 S. Ocean Blvd., Myrtle Beach, R, 98

▪ Logan's Roadhouse, 4511 S. Kings Hwy., North Myrtle Beach, F, 100

▪ Lombardo's Restaurant, 7604 N. Kinggs Hwy., Myrtle Beach, R, 91

▪ Low Country Day School, 300 Blue Stem Rd., Pawleys Island, R, 100

▪ Lowes Food #233 Bakery, 11903 S.C. 707, Murrells Inlet, R, 100

▪ Lowes Foods Deli #259, 9160 Ocean Hwy., Pawleys Island, R, 96

▪ Luna Mexican Bar & Grill, 4450 U.S. 17 Bypass, Ste D6, Murrells Inlet, R, 96

▪ Main Slice, 209 Main St., North Myrtle Beach, F, 100

▪ Mangan Filipino Cuisine, Llc, 3320 4th Ave., Suite B, Conway, R, 98

▪ Manny's Deli, 5702-A S.Kings Hwy., Myrtle Beach, R, 98

▪ Marina Bar & Grill, 2051 Bridge View Ct., North Myrtle Beach, R, 90

▪ Martini Classic Food, 98 U.S. 17 S., North Myrtle Beach, R, 95

▪ Moe Moon's, 918 N. Ocean Blvd., Myrtle Beach, R, 96

▪ Murphy's Law Iv Surfside, 8703f U.S. 17 Bypass, Surfside Beach, R, 95

▪ Murrells Inlet Elks Lodge 2797, 3816 U.S. 17 Bypass, Murrells Inlet, R, 94

▪ Newton's General Store, 410 E. Brooks Rd., Andrews, R, 90

▪ Norman's, 294 Parkersville Rd., Pawleys Island, F, 100

▪ NY Deli, 3901 B Dick Pond Rd., Myrtle Beach, F, 100

▪ Oceanview Cafe, 7200 N. Ocean Blvd., Myrtle Beach, F, 100

▪ Office Italian Pub, 960 Lake Arrowhead Rd., Myrtle Beach, R, 89

▪ Old Bull And Bush, 4700 U.S. 17 Bypass, Myrtle Beach, R, 95

▪ Panda, 3767 Renee Dr., Myrtle Beach, F, 100

▪ Panda Express, 112 Loyola Dr., Myrtle Beach, R, 97

▪ Papa John's Pizza #2112, 943 Garden City Conn., Garden City, R, 98

▪ Paradise Pancake And Omlet, 1201 S. Kings Hwy., Myrtle Beach, F, 99

▪ Pearls, 3106 U.S. 17 S., North Myrtle Beach, F, 95

▪ Pickled Cucumber, 317 U.S. 17 N., Surfside Beach, R, 95

▪ Pizza Chef, 9776 Kings Rd., Ste. F, Myrtle Beach, R, 95

▪ Pizzeli's Italian Oven, 1698 U.S. 17 N., Little River, F, 100

▪ Playcard Mini Mart, 2094 Greensea Rd. S., Loris, R, 92

▪ Pop Pop's Pit Bbq, 8724 S.C. 707, Myrtle Beach, R, 79

▪ Popeye's, 1402 Church St., Conway, F, 100

▪ Prestwick Club Hse Snack Bar, 1001 Links Rd., Myrtle Beach, F, 100

▪ Quick Mart, 4811 Broad St., Loris, R, 90

▪ Reserve Golf Club, 18 Reserve Dr., Pawleys Island, R, 95

▪ Reserve Harbor Yacht Club, 2039 Willbrook Blvd., Pawleys Island, F, 99

▪ Residence Inn By Marriott, 2605 S. Ocean Blvd., Myrtle Beach, F, 100

▪ Rioz Brazilian Steakhouse, 1315 U.S. 17 N., North Myrtle Beach, F, 100

▪ River City Cafe, 208 73rd Ave. N., Myrtle Beach, R, 94

▪ River City Cafe #4, 9550 Shore Dr., Suite A, Myrtle Beach, R, 97

▪ River Club, 11 Pine Dr., Pawleys Island, R, 91

▪ Rjmb Park Llc, 2200 N. Oak St., Myrtle Beach, F, 100

▪ Sarku Hibachi Buffet, 901 U.S. 17 N., Surfside Beach, F, 100

▪ Scatori's, 1399 S. Commons Dr .,Unit A5, Myrtle Beach, F, 100

▪ Seafood House, 2000 U.S. 17 N., Surfside Beach, R, 98

▪ Seamist Conference Center, 1200 S. Ocean Blvd., Myrtle Beach, R, 95

▪ Seamist Conference Center, 1200 S. Ocean Blvd., Myrtle Beach, F, 96

▪ Seamist Restaurant, 1200 S. Ocean Blvd., Myrtle Beach, R, 92

▪ Seamist Restaurant, 1200 S. Ocean Blvd., Myrtle Beach, F, 96

▪ Shiki Sushi, 11907 S.C. 707, Murrells Inlet, R, 89

▪ Sone Hibachi, 13088 Ocean Hwy., Unit 4, Pawleys Island, R, 90

▪ Sonic Drive In Conway, 200 Rivertown Blvd., Conway, F, 100

▪ Southern Grill, 1118 Celebrity Cir., Myrtle Beach, F, 99

▪ Spanky's Pub House, 9776 Kings Rd., Myrtle Beach, R, 98

▪ Speedway #4574, 5370 Broad St., Loris, R, 98

▪ Spring Garden, 1702 S. Ocean Blvd., Myrtle Beach, R, 100

▪ Starbucks Coffee, 7200 N .Ocean Blvd., Myrtle Beach, R, 100

▪ Subway #30852, 3815 Broad St., Loris, R, 100

▪ Suck Bang Blow, 3393 U.S. 17 Bus., Murrells Inlet, F, 91

▪ Sugrue's Pub & Eatery, 1200 U.S. 17 S., North Myrtle Beach, F, 100

▪ Sunhouse #20, 7406 S.C. 905 S., Longs, R, 91

▪ The Goat, 11824 U.S. 17 Bypass #A, Murrells Inlet, F, 100

▪ The Hickory Tavern, 1508 U.S. 17 N., North Myrtle Beach, R, 90

▪ The Local Bar & Kitchen, 1525 13th Ave. N., North Myrtle Beach, F, 100

▪ Tiger Mart #17, 93 Highway 57, Little River, R, 97

▪ Tiger Mart #9, 104 S.C. 9 E., Longs, R, 94

▪ Tony's Famous Pizza, 415 N. Fraser St., Georgetown, R, 92

▪ Tony's Famous Pizza, 506 N. Morgan Ave., Andrews, R, 89

▪ Tortas Y Licuados La Poblanita, 311 Highway 15 Hewitt Plaza, Unit B, Myrtle Beach, R, 82

▪ Toscana Itailian Kitchen, 2703 N. Kings Hwy., Myrtle Beach, F, 100

▪ Travinia Italian Kitchen, 4011 Deville St., Myrtle Beach, R, 92

▪ Ultimate California Pizza, 2500 N. Kings Hwy., Myrtle Beach, R, 96

▪ Valley At Eastport, 4355 Eastport Blvd., Little River, F, 100

▪ Vista @ Captains Quarters, 901 S. Ocean Blvd., Myrtle Beach, F, 100

▪ Waffle House #2331, 100 N.Kings Hwy., Myrtle Beach, R, 99

▪ Walmart Deli/Bakery #5923, 3650 Walton Dr., Myrtle Beach, R, 98

▪ Wedgefield Country Club, 129 Clubhouse Dr., Georgetown, F, 100

▪ Wendy's #202, 1305 Tadlock Dr., Murrells Inlet, F, 98

▪ Wendy's #206, 3201 N. Kings Hwy., Myrtle Beach, R, 95

▪ Wok Express, 1110 S. Kings Hwy., Myrtle Beach, F, 98

▪ Yokohama, 1239 N. Fraser St., Georgetown, F, 100