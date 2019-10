DHEC inspections for Myrtle Beach-area restaurants for October 7 - 11

Myrtle Beach-area restaurant inspections for October 7 - 11, 2019.

▪ 7th Ave Cafe, 212 7th Ave, Myrtle Beach, R, 100

▪ Amy's Food Mart, 5521 S.C. 905, Conway, R, 98

▪ Applebee's #708, 1647 Church St., Conway, F, 99

▪ Arby's #6501, 1616 Church St., Conway, R, 99

▪ Arby's #6912, 2709 Dick Pond Rd., Myrtle Beach, F, 100

▪ Athenas, 407 Yaupon Dr., Myrtle Beach, R, 97

▪ Bagel Factory Iii, 1620 Farrow Pkwy., Unit-A7, Myrtle Beach, R, 89

▪ Bar-B-Que House, 1205 U.S. 17 N., Surfside Beach, R, 97

▪ Big Bill's Low Country Bbq, 2041 N. Fraser St., Georgetown, F, 100

▪ Bonefish Grill #0506, 8703 U.S. 17 Bypass, Surfside Beach, F, 100

▪ Borgata Of Surfside, 813 Surfside Dr., Surfside Beach, F, 99

▪ Brisket, 1501 U.S. 17 S., North Myrtle Beach, F, 98

▪ Bruster's Real Ice Cream, 3784 Renee Dr., Myrtle Beach, R, 99

▪ Burger King #4806, 1350 Church St., Georgetown, F, 99

▪ Carolina Comedy Club, 1318 Celebrity Cir., Myrtle Beach, R, 98

▪ Casa Calamari, 1900 U.S. 17 N., Surfside Beach, R, 92

▪ Chianti South, 2109 U.S. 17 N., Little River, F, 97

▪ Chick-Fil-A 501 Conway, 1613 Church St., Conway, R, 99

▪ China Dragon, 111 Pavilion Dr., Little River, F, 90

▪ China Hao, 3620 Walton Dr., Suite C2, Myrtle Beach, F, 100

▪ Circle K #3482, 501 Hwy 17 N, Myrtle Beach, F, 98

▪ Circle K Store #3059, 5600 S. Kings Hwy., Myrtle Beach, F, 100

▪ Coccadotts Cake Shop, 106 Sayebrook Pkwy., Ste 2, Myrtle Beach, F, 100

▪ Cracker Barrel #194, 4835 U.S. 17 S., North Myrtle Beach, F, 100

▪ Creek Ratz, 4065a U.S. 17 Bus., Murrells Inlet, F, 100

▪ Crepe Creation Cafe, 4012 Deville St., Unit 150, Myrtle Beach, R, 89

▪ Dairy Queen, 2103 S. Kings Hwy., Myrtle Beach, R, 91

▪ Denny's, 1200 U.S. 17 N., Surfside Beach, F, 99

▪ Denny's, 730 U.S. 17 S., North Myrtle Beach, R, 91

▪ Dino's House Of Pancakes, 2120 U.S. 17 S., North Myrtle Beach, R, 94

▪ Dodge's Store #8701, 2700 U.S. 17 S., North Myrtle Beach, R, 94

▪ Domino's Pizza #5666, 9900-D N. Kings Hwy., Myrtle Beach, R, 99

▪ Dunkin Donuts, 1607 Church St., Conway, R, 98

▪ Dunkin Donuts, 3001 N. Kings Hwy., Myrtle Beach, R, 93

▪ Early Riser Diner, 4016 River Oaks Dr., Unit 7, Myrtle Beach, R, 95

▪ Eggs Up Grill, 4018 U.S. 17 S., North Myrtle Beach, F, 100

▪ Eggs Up Grill - Garden City, 2520 U.S. 17 S., Unit 1, Murrells Inlet, F, 100

▪ El Cerro Grande, 829 Church St., Georgetown, F, 100

▪ El Cerro Grande, 108 S. Kings Hwy., Myrtle Beach, F, 98

▪ Flamingo, 7100 N. Kings Hwy., Myrtle Beach, R, 91

▪ Flynn's Irish Tavern, 421 Main St., North Myrtle Beach, R, 89

▪ Food Lion #1047 Deli, 1000 N. Kings Hwy., North Myrtle Beach, R, 97

▪ Francis Marion Store, 3075 N. Fraser Suite B, Georgetown, F, 97

▪ Garden City Pancake House, 2908 U.S. 17 Bus., Garden City, R, 82

▪ Golden Leaf Grill And Grocery, 3842 Joyner Swamp Rd., Galivants Ferry, R, 97

▪ Harry The Hats, 351 Lake Arrowhead Rd., Myrtle Beach, R, 89

▪ Inlet Sports Lodge, 4600 U.S. 17 Bus., Murrells Inlet, F, 100

▪ Jersey Mike's Subs (Sayebrook), 102 Loyola Dr., Unit B, Myrtle Beach, F, 100

▪ Joe's Crab Shack, 1219 Celebrity Cir., Myrtle Beach, F, 100

▪ Joe's Diner By The Airport, 2895 Fred Nash Blvd., Myrtle Beach, R, 99

▪ Johnny D's Waffle House & Bake, 3031 N. Kings Hwy., Myrtle Beach, R, 96

▪ KFC Of North Myrtle Beach, 602 U.S. 17 S., North Myrtle Beach, R, 96

▪ Kilwins, 1316 Celebrity Cir., Myrtle Beach, R, 98

▪ Klockers, 4807 U.S. 17 Bypass, Myrtle Beach, R, 99

▪ Landmark Gazebo Restaurant, 1501 S. Ocean Blvd., Myrtle Beach, F, 100

▪ Liberty Tap Room & Grill, 7651 N. Kings Hwy., Myrtle Beach, F, 100

▪ Little Italy, 3001 N. Kings Hwy., Myrtle Beach, F, 98

▪ Loco Gecko, 805 S. Ocean Blvd., Myrtle Beach, F, 100

▪ Logan's Roadhouse, 4511 S. Kings Hwy., North Myrtle Beach, R, 96

▪ Lucky Panda, 11911 S.C. 707, Murrells Inlet, F, 100

▪ Main Slice, 209 Main St., North Myrtle Beach, R, 91

▪ Mc Donald's #07648, 4500 U.S. 17 Bypass S., Myrtle Beach, R, 91

▪ Midland Grocery, 3046 Nichols Rd., Galivants Ferry, R, 99

▪ Mission Bbq Nmb, 1380 U.S. 17 N., Space B-Ii.1, North Myrtle Beach, R, 94

▪ Monterey Bay Suites, 6804 N. Ocean Blvd., Myrtle Beach, R, 94

▪ Original Benjamin's, 9593 N. Kings Hwy., Myrtle Beach, F, 100

▪ Original Shuckers Raw Bar, 300 N. Kings Hwy., Myrtle Beach, F, 100

▪ Panda, 3767 Renee Dr., Myrtle Beach, R, 88

▪ Papi's Pizza, 8724 S.C. 707 Unit A, Myrtle Beach, F, 100

▪ Paradise Pancake And Omlet, 1201 S. Kings Hwy., Myrtle Beach, R, 70

▪ Patricia Grand Resort, 2710 N. Ocean Blvd., Myrtle Beach, F, 98

▪ Pearls, 3106 U.S. 17 S., North Myrtle Beach, F, 95

▪ Peno Mediterranean Grill Mb, 7937 N. Kings Hwy., Myrtle Beach, R, 100

▪ Pf Chang's China Bistro, 1190 Farrow Pkwy., Myrtle Beach, F, 100

▪ Pizza Haven, 708 N. Kings Hwy., Myrtle Beach, R, 74

▪ Residence Inn By Marriott, 2605 S. Ocean Blvd., Myrtle Beach, R, 96

▪ Rioz Brazilian Steakhouse, 1315 U.S. 17 N., North Myrtle Beach, R, 94

▪ Rockefellers Raw Bar, 3613 U.S. 17, North Myrtle Beach, F, 100

▪ Root, 919 Front St., Georgetown, F, 98

▪ Sarku Hibachi Buffet, 901 U.S. 17 N., Surfside Beach, R, 90

▪ Shaftesbury Glen Golf Club, 681 Cains Landing Rd., Conway, R, 98

▪ Sheraton Broadway Plantation, 3301 Robert Grissom Pkwy., Myrtle Beach, R, 98

▪ Shoreline Cafe, 201 77th Ave. N., Myrtle Beach, F, 100

▪ Smoothie King -Sk 1735, 10225 Ocean Hwy., Pawleys Island, R, 99

▪ Subzero Ice Cream & Yogurt, 106 Sayebrook Pkwy., Myrtle Beach, F, 99

▪ Sundown Restaurant & Pub, 810 Surfside Dr., Surfside Beach, F, 100

▪ Surfside Bowling, 510 U.S. 17 N., Suite G, Surfside Beach, F, 100

▪ Sweet Frog (Carolina Forest), 3669 Renee Dr., Unit A, Myrtle Beach, R, 98

▪ Taste Lounge Of Georgetown, 2008 Highmarket St., Georgetown, F, 100

▪ The Grumpy Monk, 4545 U.S. 501, Myrtle Beach, R, 93

▪ The Kitchen Table, 4601 U.S. 17 S., North Myrtle Beach, R, 96

▪ The Local Bar & Kitchen, 1525 13th Ave. N., North Myrtle Beach, R, 90

▪ Toscana Itailian Kitchen, 2703 N. Kings Hwy., Myrtle Beach, R, 94

▪ Wee R Sweetz, 1203 Celebrity Cir., Myrtle Beach, R, 95

▪ Wendy's #218, 10840 Kings Rd., Myrtle Beach, R, 98

▪ Whole Food Mediterranean Grill, 3711 U.S. 17 S., North Myrtle Beach, R, 97

▪ Wok Express, 1110 S. Kings Hwy., Myrtle Beach, F, 96

▪ Woodhaven Pancake House, 2600 S. Kings Hwy., Myrtle Beach, R, 95

▪ Yamato Steak House, 1213 Celebrity Sq., Myrtle Beach, F, 100

Inspection ratings

A: 100-88

B: 87-78

C: 77 and below

R stands for a routine inspection. F indicates a follow-up inspection. Visit MyrtleBeachOnline.com to view inspections from previous weeks.