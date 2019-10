DHEC inspections for Myrtle Beach-area restaurants for September 30 - October 4

Myrtle Beach-area restaurant inspections for September 30 - October 4, 2019.

▪ 521 Mini Mart, 9275 Highmarket St., Georgetown, F, 97

▪ 700 Modern Grill & Bar, 916 Front St., Georgetown, R, 78

▪ 90 Express, 676 S.C. 90, Conway, F, 100

▪ Allsbrook Grocery, 2245 U.S. 701 S., Loris, R, 97

▪ Applebee's #708, 1647 Church St., Conway, R, 93

▪ Arby's #6912, 2709 Dick Pond Rd., Myrtle Beach, R, 97

▪ Avista Resort, 300 N. Ocean Blvd., North Myrtle Beach, F, 100

▪ Ball & Que Restaurant, 1806 Highmarket St., Georgetown, F, 100

▪ Bar, 125 Atlantic Ave., Ste G, Murrells Inlet, R, 99

▪ Bar Louie, 1318 Celebrity Cir., Myrtle Beach, R, 99

▪ Barefoot Bistro, 3914 U.S. 17 S., North Myrtle Beach, F, 100

▪ Bcr Inc, 5308 N. Ocean Blvd., Myrtle Beach, F, 97

▪ Bcr Inc, 5308 N. Ocean Blvd., Myrtle Beach, F, 100

▪ Beach Cove Tradewinds Mobile, 4800 S. Ocean Blvd., North Myrtle Beach, F, 100

▪ Big Bill's Low Country Bbq, 2041 N. Fraser St., Georgetown, R, 97

▪ Bonefish Grill #0506, 8703 U.S. 17 Bypass, Surfside Beach, R, 93

▪ Borgata Of Surfside, 813 Surfside Dr., Surfside Beach, R, 95

▪ Brazilian Steakhouse & Bakery, 2144 Oakheart Rd., Myrtle Beach, R, 70

▪ Brazilian Steakhouse & Bakery, 2144 Oakheart Rd., Myrtle Beach, F, 100

▪ Brisket, 1501 U.S. 17 S., North Myrtle Beach, F, 98

▪ Broken Spoke, 2340 U.S. 17 S., Garden City, R, 97

▪ Broken Spoke, 2340 U.S. 17 S., Garden City, F, 100

▪ Brookgreen - Azaleas, 1931 Brookgreen Gardens Dr., Murrells Inlet, F, 100

▪ Brooks Stadium Concessions Nw, 915 One Landon Loop, Conway, R, 100

▪ Brooks Stadium Concessions Sw, 915 One Landon Loop, Conway, R, 100

▪ Bubbas Bar And Grill, 1125 Dickpond Rd., Myrtle Beach, F, 100

▪ Bubba's Fish Shack, 16 S. Ocean Blvd., Surfside Beach, R, 98

▪ Buffalo Wild Wings #3173, 518 N. Kings Hwy., North Myrtle Beach, F, 99

▪ Burger King #4806, 1350 Church St., Georgetown, R, 94

▪ Burger King #8902, 1171 Seaboard St., Myrtle Beach, F, 99

▪ Buzz's Roost, 917 Front St., Unit B, Georgetown, F, 97

▪ Cafe Piccolo, 9428 Ocean Hwy., Unit 5, Pawleys Island, F, 100

▪ Capriccio's Of Sc, 1285 38th Ave. N., Myrtle Beach, F, 100

▪ Caribbean Restaurant-Sandals, 2201 S. Ocean Blvd., Myrtle Beach, F, 99

▪ Carolina Delights, 400 N. Ocean Blvd., Myrtle Beach, F, 98

▪ Casa Villa-Lriver, 1529 U.S. 17, Little River, F, 99

▪ Chianti South, 2109 U.S. 17 N., Little River, R, 94

▪ Chicago Pizza, 665 U.S. 17 S., Surfside Beach, F, 99

▪ China Buffet, 1105 Church St., Conway, F, 100

▪ China Dragon, 111 Pavilion Dr., Little River, R, 84

▪ China Hao, 3620 Walton Dr., Ste. C2, Myrtle Beach, R, 95

▪ Chive Blossom Cafe, 85 N. Causeway Rd., Pawleys Island, F, 100

▪ Ciao Italian Restaurant, 5223 N. Kings Hwy., Myrtle Beach, R, 97

▪ Circle K #3482, 501 U.S. 17 N., Myrtle Beach, R, 90

▪ Circle K Store #3059, 5600 S. Kings Hwy., Myrtle Beach, R, 92

▪ Circle K Store #3873, 1802 S. Island Rd., Georgetown, F, 100

▪ Clover Farm, 3742 Green Sea Rd., S., Loris, R, 97

▪ Club House Deli, 3000 S. Ocean Blvd., Myrtle Beach, R, 99

▪ Coconuts Tiki Bar, 400 N. Ocean Blvd., North Myrtle Beach, F, 97

▪ Country Roads, 1845 U.S. 701, Loris, F, 100

▪ Crabby George's Seafood Buffet, 7904 N. Kings Hwy., Myrtle Beach, F, 98

▪ Cracker Barrel #194, 4835 U.S. 17 S., North Myrtle Beach, R, 91

▪ Craft Taco, 7955 N. Kings Hwy., #340, Myrtle Beach, F, 100

▪ Creative Catering Of Mb Llc, 2694 S.C. 90, Conway, R, 99

▪ Creek Ratz, 4065a U.S. 17 Bus., Murrells Inlet, R, 94

▪ Croissants At The Grande Dunes, 8014 N. Kings Hwy., Myrtle Beach, F, 100

▪ Crown Reef Conference Center, 2913 S. Ocean Blvd., Myrtle Beach, R, 92

▪ Denny's, 1200 U.S. 17 N., Surfside Beach, F, 90

▪ Dickey's Barbecue Pit, 1416 U.S.17 N., Unit 6, North Myrtle Beach, F, 99

▪ Domino's, 509 U.S. 17 N., North Myrtle Beach, R, 93

▪ Domino's, 509 U.S. 17 N., North Myrtle Beach, R, 96

▪ Domino's Pizza, 209 U.S. 701 N., Loris, R, 96

▪ Domino's Pizza, 209 U.S. 701 N., Loris, F, 96

▪ Drunken Jack's Restaurant, 4031 U.S. 17 Bus., Murrells Inlet, F, 100

▪ Ducati's, 960 Cipriana Dr., Unit B-4, Myrtle Beach, F, 95

▪ Dunkin' Donuts, 301 S. Kings Hwy., Myrtle Beach, R, 71

▪ E Noodles & Co South, 400 20th Ave. S., Myrtle Beach, R, 95

▪ Eggs Up Grill, 4018 U.S. 17 S., North Myrtle Beach, R, 94

▪ Eggs Up Grill - Garden City, 2520 U.S. 17 S., Unit 1, Murrells Inlet, R, 96

▪ Einstein Bros. Bagels @ Ccu, 125 Chanticleer Dr., W., Conway, R, 98

▪ El Cerro Grande, 829 Church St., Georgetown, R, 90

▪ Famous Hamburger Joe's, 1410 U.S. 17 S., Surfside Beach, F, 100

▪ Finn Mc Cool's, 501 Lake Arrowhead Rd., Myrtle Beach, R, 95

▪ Firehouse Subs, 560 U.S. 17 N., North Myrtle Beach, R, 96

▪ Firehouse Subs, 560 U.S. 17 N., North Myrtle Beach, F, 100

▪ Food Lion #2239 Deli/Bakery, 1610 U.S. 17 S., Surfside Beach, F, 100

▪ Francis Marion Store, 3075 N. Fraser Ste. B, Georgetown, R, 91

▪ Gene's Country Store, 3630 Highmarket St., Georgetown, F, 100

▪ Graham's Landing, 5225 U.S. 17 Bus., Murrells Inlet, F, 100

▪ Great Wall Chinese Restaurant, 1049 N. Fraser St., Georgetown, R, 99

▪ Grill House Restaurant, 228 2nd Ave. N., North Myrtle Beach, R, 99

▪ Grumpy Monk Myrtle Beach, 1317 Celebrity Cir., R #3, Myrtle Beach, F, 99

▪ Holiday Inn Express, 1290 Paradise Cir., Myrtle Beach, R, 94

▪ Inlet Seafood Market & Produce, 3453 U.S. 17 Bus., Murrells Inlet, F, 100

▪ Inlet Sports Lodge, 4600 U.S. 17 Bus., Murrells Inlet, R, 96

▪ Jade Garden Inc, 770 U.S. 701 N., Loris, F, 100

▪ Jersey Mike's Subs (Sayebrook), 102 Loyola Dr., Unit B, Myrtle Beach, R, 97

▪ Joe's Bar And Grill, 810 Conway St., North Myrtle Beach, F, 100

▪ Joe's Crab Shack, 1219 Celebrity Cir., Myrtle Beach, R, 96

▪ KFC, 5305 Broad St., Loris, R, 94

▪ Kings Sushi, 112 U.S. 17 N., Surfside Beach, F, 98

▪ Krave Bagel Bistro Inc, 1434 U.S. 17 S., North Myrtle Beach, F, 100

▪ Lamar's Fish & Chips, 205 Merriman Rd., Georgetown, R, 97

▪ Landmark 4th Floor Kitchen, 1501 S. Ocean Blvd., Myrtle Beach, R, 97

▪ Landmark Gazebo Restaurant, 1501 S. Ocean Blvd., Myrtle Beach, R, 93

▪ Little Italy, 3001 N. Kings Hwy., Myrtle Beach, R, 93

▪ Loco Gecko, 805 S. Ocean Blvd., Myrtle Beach, R, 82

▪ Longhorn Steakhouse #5459, 4723 U.S. 17, North Myrtle Beach, R, 96

▪ Lucky Panda, 11911 S.C. 707, Murrells Inlet, R, 96

▪ Margarita's Mexican Restaurant, 9906 N. Kings Hwy., Myrtle Beach, F, 100

▪ Mc Alister's Deli #1217, 10736 Kings Rd., Myrtle Beach, R, 97

▪ Mc Donald's #26233, 596 U.S. 701 N., Loris, R, 89

▪ Mc Donalds Surfside #38987, 5900 S. Kings Hwy., Myrtle Beach, F, 100

▪ Mediterreanean Cafe, 6104 Frontage Rd., Myrtle Beach, F, 100

▪ Mi Mexico, 3600 2&3 U.S. 17 S., North Myrtle Beach, F, 98

▪ Moes Southwest Grill, 181 Brookton Cir., Myrtle Beach, F, 97

▪ Molly Darcy's, 1701 S. Ocean Blvd., North Myrtle Beach, R, 93

▪ Molly Darcy's, 1701 S. Ocean Blvd., North Myrtle Beach, F, 96

▪ Mon Cafe Japan, 2734 A Beaver Run Rd., Myrtle Beach, R, 91

▪ Moto's, 2302 N. Ocean Blvd., North Myrtle Beach, F, 100

▪ Nacho Hippo, 1160 Farrow Pkwy., Myrtle Beach, R, 99

▪ Nagoya Hibachi Express Inc., 1921 S.C. 544, Conway, F, 100

▪ Olive Garden #1649, 4701 U.S. 17, North Myrtle Beach, R, 100

▪ Original Benjamin's, 9593 N. Kings Hwy., Myrtle Beach, R, 90

▪ Original Shuckers Raw Bar, 300 N. Kings Hwy., Myrtle Beach, F, 94

▪ Papi's Pizza, 8724 S.C. 707 Unit A, Myrtle Beach, R, 90

▪ Patricia Grand Resort, 2710 N. Ocean Blvd., Myrtle Beach, R, 80

▪ Pawleys Raw Bar, 9448 Ocean Hwy., Pawleys Island, F, 100

▪ Pearls, 3106 U.S. 17 S., North Myrtle Beach, R, 83

▪ Pf Chang's China Bistro, 1190 Farrow Pkwy., Myrtle Beach, F, 97

▪ Pizza Hut #012863, 901 S. Kings Hwy., Myrtle Beach, F, 97

▪ Pizza Hut #012869, 7601 N. Kings Hwy., Myrtle Beach, R, 96

▪ Popeye's, 1402 Church St., Conway, F, 99

▪ Publix Deli #1524, 7925 N. Kings Hwy., Myrtle Beach, R, 100

▪ Rivers Edge Market, 1925 S.C. 9 Bypass E., Loris, R, 96

▪ Rockefellers Raw Bar, 3613 U.S. 17, North Myrtle Beach, R, 88

▪ Ron Jons Burgers Wings & Thing, 3218 Waccamaw Blvd., Myrtle Beach, F, 100

▪ Root, 919 Front St., Georgetown, R, 97

▪ Sea View Inn, 414 Myrtle Ave., Pawleys Island, F, 99

▪ Shoreline Cafe, 201 77th Ave. N., Myrtle Beach, R, 94

▪ Sitcky Fingers Smokehouse, 4200 U.S. 17 S., North Myrtle Beach, F, 98

▪ South Bay Inn Restaurant, 520 N. Ocean Blvd., Myrtle Beach, F, 100

▪ Southern Comforts Seafood Shak, 10880 Ocean Hwy., Pawleys Island, F, 100

▪ Starbucks @ Bayview, 504 N. Ocean Blvd., Myrtle Beach, F, 100

▪ Subway #10951, 7724 N. Kings Hwy., Myrtle Beach, F, 100

▪ Subzero Ice Cream & Yogurt, 106 Sayebrook Pkwy., Myrtle Beach, R, 88

▪ Sugami, 4813 N. Kings Hwy., Myrtle Beach, F, 100

▪ Sun N Sands Restaurant, 9400 Shore Dr., Myrtle Beach, F, 100

▪ Sunhouse Petroleum #11, 2698 S.C. 90, Conway, F, 100

▪ Surfside Bowling, 510 U.S. 17 N., Suite G, Surfside Beach, R, 95

▪ Surfside Jenny's, 1013 Glenns Bay Rd., Surfside Beach, R, 88

▪ Sweeties, 707 Front St., Georgetown, R, 99

▪ Taco Bell #24226, 1209 U.S. 17 S., North Myrtle Beach, R, 99

▪ Taqueria Guanajuato Llc, 3901 Dick Pond Rd., Myrtle Beach, F, 98

▪ Taste Lounge Of Georgetown, 2008 Highmarket St., Georgetown, F, 97

▪ Town Center @ Beach Cove, 4800 S. Ocean Blvd., North Myrtle Beach, F, 100

▪ Vicini's Italian Restaurant, 5001 N. Kings Hwy., Myrtle Beach, R, 99

▪ Waffle House #1441, 604 S. Kings Hwy., North Myrtle Beach, F, 98

▪ Wok Express, 1110 S. Kings Hwy., Myrtle Beach, R, 93

▪ Yamato Steak House, 1213 Celebrity Sq., Myrtle Beach, R, 89

Inspection ratings

A: 100-88

B: 87-78

C: 77 and below

R stands for a routine inspection. F indicates a follow-up inspection. Visit MyrtleBeachOnline.com to view inspections from previous weeks.