DHEC inspections for Myrtle Beach-area restaurants for September 23 - 27

Myrtle Beach-area restaurant inspections for September 23 - 27, 2019.

▪ 51 Express (Juy Shree Umiya), 7359 Browns Ferry Rd., Georgetown, F, 98

▪ 521 Mini Mart, 9275 Highmarket St., Georgetown, R, 91

▪ 701 Stop, 5638 U.S. 701 N., Conway, R, 93

▪ 90 Express, 676 S.C. 90, Conway, R, 92

▪ Applewood House Of Pancakes, 14361 Ocean Hwy., Pawleys Island, F, 100

▪ Arby's #824, 1506 S. Kings Hwy., Myrtle Beach, R, 95

▪ Atlantic City Sliders, 1000 A U.S. 17 N., North Myrtle Beach, F, 98

▪ Avista Resort, 300 N. Ocean Blvd., North Myrtle Beach, R, 94

▪ Backstreet Cafe, 4109 Walnut St., Loris, F, 99

▪ Ball & Que Restaurant, 1806 Highmarket St., Georgetown, R, 97

▪ Barefoot Bistro, 3914 U.S. 17 S., North Myrtle Beach, R, 89

▪ Bawk Bawk Fish N Chicken, 3001 N. Kings Hwy., Myrtle Beach, F, 100

▪ Bcr Inc, 5308 N. Ocean Blvd., Myrtle Beach, R, 88

▪ Beach Cove Tradewinds Mobile, 4800 S. Ocean Blvd., North Myrtle Beach, R, 92

▪ Beaver Bar At County Line, 3534 U.S. 17 Bus., Murrells Inlet, R, 92

▪ Beaver Bar At County Line, 3534 U.S. 17 Bus., Murrells Inlet, F, 100

▪ Beer Belly Deli, 803 Inlet Square Dr., Murrells Inlet, R, 98

▪ Bennett's Calabash #3, 2900 N. Kings Hwy., Myrtle Beach, R, 97

▪ Bistro 217, 10707 Ocean Hwy., Unit D, Pawleys Island, F, 99

▪ Bob Evans Restaurant #407, 175 Brookton Cir., Myrtle Beach, F, 100

▪ Borgata Of Surfside, 813 Surfside Dr., Surfside Beach, R, 80

▪ Brookgreen - Azaleas, 1931 Brookgreen Gardens Dr., Murrells Inlet, F, 95

▪ Brookgreen-The Old Kitchen, 1931 Brookgreen Dr., Murrells Inlet, F, 98

▪ Bruce's Grill & Convenience, 6475 U.S. 701 N., Conway, R, 99

▪ Bubbas Bar And Grill, 1125 Dickpond Rd., Myrtle Beach, R, 90

▪ Burger King #8902, 1171 Seaboard St., Myrtle Beach, R, 94

▪ Buzz's Roost, 917 Front St., Unit B, Georgetown, R, 88

▪ Caledonia Snack Bar, 369 Caledonia Dr., Pawleys Island, F, 98

▪ Captain Archie's, 2200 Little River Neck Rd., North Myrtle Beach, F, 100

▪ Captain Benjamins Calabash Sea, 401 S. Kings Hwy., Myrtle Beach, R, 81

▪ Captain Benjamins Calabash Sea, 401 S. Kings Hwy., Myrtle Beach, F, 98

▪ Caribbean Restaurant-Sandals, 2201 S. Ocean Blvd., Myrtle Beach, R, 95

▪ Carolina Delights, 400 N. Ocean Blvd., Myrtle Beach, R, 91

▪ Casa Villa-Lriver, 1529 U.S. 17, Little River, R, 93

▪ Casablanca Cafe, 10177 N. Kings Hwy., Myrtle Beach, F, 100

▪ Chicago Pizza, 665 U.S. 17 S., Surfside Beach, R, 96

▪ Chive Blossom Cafe, 85 N. Causeway Rd., Pawleys Island, R, 93

▪ Circle K Store #3873, 1802 S. Island Rd., Georgetown, F, 95

▪ Circle K Store #3879, 2602 High Market St., Georgetown, F, 97

▪ Clubhouse Pub & Grub, 10225 Ocean Hwy., Pawleys Island, F, 96

▪ Conference Center @ Springmaid, 3200 S. Ocean Blvd., Myrtle Beach, F, 100

▪ Crabby George's Seafood Buffet, 7904 N. Kings Hwy., Myrtle Beach, R, 92

▪ Crabby Mike's, 290 U.S. 17 N., Surfside Beach, F, 100

▪ Croissants At The Grande Dunes, 8014 N. Kings Hwy., Myrtle Beach, R, 97

▪ Cw's Wing And Rib Shack, 117 A Rivertown Blvd., Conway, F, 100

▪ Cypress Room, 6000 N. Ocean Blvd., Myrtle Beach, F, 98

▪ Denny's, 1200 U.S. 17 N., Surfside Beach, R, 78

▪ Dickey's Barbecue Pit, 1416 U.S. 17 N., Unit 6, North Myrtle Beach, F, 98

▪ Double Tree Mb Team Cafe, 3200 S. Ocean Blvd., Myrtle Beach, R, 100

▪ Drunken Jack's Restaurant, 4031 U.S. 17 Bus., Murrells Inlet, R, 90

▪ Ducati's, 960 Cipriana Dr., Unit B-4, Myrtle Beach, R, 91

▪ Dye Club House, 4875 Gray Heron Ln., North Myrtle Beach, F, 98

▪ El Calentano Taquieria Y Bar, 117 Rivertown Blvd., Unit 2, Conway, F, 98

▪ El Cerro Grande, 108 S. Kings Hwy., Myrtle Beach, R, 90

▪ El Cerro Mecican Bar And Grill, 1002 29th Ave. N., Myrtle Beach, F, 98

▪ Famous Hamburger Joe's, 1410 U.S. 17 S., Surfside Beach, R, 91

▪ Food Lion #2239 Deli/Bakery, 1610 U.S. 17 S., Surfside Beach, R, 92

▪ Fortune Asian Bistro 668, 7937 N. Kings Hwy., Suite 200, Myrtle Beach, F, 100

▪ Gene's Country Store, 3630 Highmarket St., Georgetown, R, 89

▪ Georgetown Co Detention Center, 2394 Browns Ferry Rd., Georgetown, F, 98

▪ Godfather's Pizza, 608 S. Kings Hwy., Myrtle Beach, R, 99

▪ Godfather's Pizza, 608 S. Kings Hwy., Myrtle Beach, F, 100

▪ Graham's Landing, 5225 U.S. 17 Bus., Murrells Inlet, R, 94

▪ Grill House Restaurant, 228 2nd Ave. N., North Myrtle Beach, R, 95

▪ Grumpy Monk Myrtle Beach, 1317 Celebrity Cir., R #3, Myrtle Beach, R, 93

▪ Harry's Breakfast Pancakes Inc, 2306 N. Kings Hwy., Myrtle Beach, R, 98

▪ Hook & Barrel Inc, 8014 N. Kings Hwy., Myrtle Beach, R, 100

▪ Hotel Cabana Shores, 5701 N. Ocean Blvd., Myrtle Beach, R, 98

▪ I-17 Bingo, 3548 Northegate Dr., Myrtle Beach, F, 100

▪ Inlet Seafood Market & Produce, 3453 U.S. 17 Bus., Murrells Inlet, R, 96

▪ K & W Cafeteria #15, 2001 S. Kings Hwy., Myrtle Beach, F, 100

▪ Kindbelly At 79th, 316 79th Ave. N., Myrtle Beach, F, 98

▪ Kings Sushi, 112 U.S. 17 N., Surfside Beach, R, 58

▪ Kings Sushi, 112 U.S. 17 N., Surfside Beach, F, 88

▪ Liberty Tap Room & Grill, 7651 N. Kings Hwy., Myrtle Beach, R, 95

▪ Lunchbox, 426 Wood St., Georgetown, F, 100

▪ Margarita's Mexican Restaurant, 9906 N. Kings Hwy., Myrtle Beach, R, 89

▪ Masala, 4025 N. Kings Hwy., Myrtle Beach, R, 99

▪ Massey's Pizza, 115 Willbrook Blvd., Pawleys Island, F, 100

▪ Mcaddo's Cafe, 211 S. Ocean Blvd., Myrtle Beach, R, 100

▪ Mediterreanean Cafe, 6104 Frontage Rd., Myrtle Beach, R, 91

▪ Mi Mexico, 3600 2&3 U.S. 17 S., North Myrtle Beach, R, 84

▪ Moes Southwest Grill, 181 Brookton Cir., Myrtle Beach, R, 88

▪ Moto's, 2302 N. Ocean Blvd., North Myrtle Beach, R, 91

▪ Murrells Inlet Outpost, 3525 U.S. 17 Bus., Murrells Inlet, F, 100

▪ Myrtle Beach Moose Lodge #1959, 179 Burcale Rd., Myrtle Beach, R, 97

▪ Nmb Christian School Concessio, 9535 S.C. 90, Longs, R, 98

▪ Nucci's Pizza, 9619 Shore Dr., C-1, Myrtle Beach, R, 95

▪ Ocean Blue, 3200 S. Ocean Blvd., Myrtle Beach, F, 100

▪ Olive Garden #1649, 4701 U.S. 17, North Myrtle Beach, R, 98

▪ Omega Pancake, 1617 U.S. 17 N., Surfside Beach, F, 100

▪ Original Shuckers Raw Bar, 300 N. Kings Hwy., Myrtle Beach, R, 95

▪ Outback Steakhouse #4112, 7025 N. Kings Hwy., Myrtle Beach, F, 100

▪ Palace Restaurant And Lounge, 1605 S. Ocean Blvd., Myrtle Beach, R, 100

▪ Papa's Grill & Convenience, 2001 S.C. 905, Conway, F, 100

▪ Parkway Bistro, 2126 S.C. 9 E., Ste D2, Longs, F, 100

▪ Pawleys Express, 12070 Ocean Hwy., Pawleys Island, R, 98

▪ Pawleys Island Tavern, 10635 Ocean Hwy., Pawleys Island, R, 91

▪ Pawleys Raw Bar, 9448 Ocean Hwy., Pawleys Island, R, 94

▪ Pf Chang's China Bistro, 1190 Farrow Pkwy., Myrtle Beach, R, 89

▪ Pho' Calire, 1209 38th Ave. N., Myrtle Beach, F, 100

▪ Pizza Hut #012863, 901 S. Kings Hwy., Myrtle Beach, R, 88

▪ Popeye's, 1402 Church St., Conway, R, 97

▪ Poppops Pit Bbq Mi, 3552 U.S. 17 Bus., Murrells Inlet, F, 99

▪ Quick Shop Discount, 320 Exchange St., Georgetown, F, 100

▪ Red Lobster #6318, 1230 N. Retail Ct., Myrtle Beach, F, 100

▪ Reliance Petroleum/Sugar Bears, 5282 S.C. 9, Green Sea, F, 100

▪ Ron Jons Burgers Wings & Thing, 3218 Waccamaw Blvd., Myrtle Beach, R, 88

▪ Root, 919 Front St., Georgetown, R, 88

▪ R'way Pizza And Family Tavern, 13088 Ocean Hwy., Unit 1, Pawleys Island, R, 93

▪ Sea View Inn, 414 Myrtle Ave., Pawleys Island, R, 90

▪ Sitcky Fingers Smokehouse, 4200 U.S. 17 S., North Myrtle Beach, R, 95

▪ Southern Comforts Seafood Shak, 10880 Ocean Hwy., Pawleys Island, R, 89

▪ Subway #10951, 7724 N. Kings Hwy., Myrtle Beach, R, 97

▪ Sugami, 4813 N. Kings Hwy., Myrtle Beach, R, 88

▪ Sun N Sands Restaurant, 9400 Shore Dr., Myrtle Beach, R, 93

▪ Sundown Restaurant & Pub, 810 Surfside Dr., Surfside Beach, R, 92

▪ Sunhouse Petroleum #11, 2698 S.C. 90, Conway, R, 92

▪ Sunhouse Petroleum #7, 2760 S.C. 905, Conway, F, 100

▪ Sweet Carolines/State Fair Llc, 1207 Celebrity Cir., #K144, Myrtle Beach, F, 100

▪ Swing Bridge Pizza Co, 4207 Sea Mountain Hwy., Ste D, Little River, F, 100

▪ Taco Mundo, 4732 U.S. 17 S., North Myrtle Beach, F, 100

▪ Taqueria Guanajuato, 1705 Parkview Dr., Conway, F, 100

▪ Taqueria Guanajuato Llc, 3901 Dick Pond Rd., Myrtle Beach, R, 88

▪ Taste Lounge Of Georgetown, 2008 Highmarket St., Georgetown, R, 93

▪ The Brass Tap, 3090 Deville St., Myrtle Beach, F, 100

▪ Tin Roof, 1410 N. Ocean Blvd., Myrtle Beach, F, 100

▪ Town Center @ Beach Cove, 4800 S. Ocean Blvd., North Myrtle Beach, R, 95

▪ Tropical Smoothie Cafe, 112 Loyola Dr., Suite 120, Myrtle Beach, F, 96

▪ Ultimate California Pizza, 1502 U.S. 17 N., Surfside Beach, F, 100

▪ Ultimate California Pizza, 4003 Deville Ave., Myrtle Beach, R, 98

▪ Valentino Italian Restaurant, 323 U.S. 17 N., Surfside Beach, F, 98

▪ Vine Bistro, 9734 N. Kings Hwy., Myrtle Beach, R, 99

▪ Waffle House #1441, 604 S. Kings Hwy., North Myrtle Beach, R, 88

▪ Wahlburgers, 1320 Celebrity Cir., Myrtle Beach, F, 100

Inspection ratings

A: 100-88

B: 87-78

C: 77 and below

R stands for a routine inspection. F indicates a follow-up inspection. Visit MyrtleBeachOnline.com to view inspections from previous weeks.