DHEC inspections for Myrtle Beach-area restaurants for September 16- 20

Myrtle Beach-area restaurant inspections for September 16 - 20, 2019

▪ 51 Express (Juy Shree Umiya), 7359 Browns Ferry Rd., Georgetown, R, 88

▪ Aramark/Hick's Dining Hall, 114 Township Cir., Conway, R, 95

▪ Auntie Annes At Tanger, 10835 Kings Rd., Myrtle Beach, F, 100

▪ Backstreet Cafe, 4109 Walnut St., Loris, R, 88

▪ Bawk Bawk Fish N Chicken, 3001 N. Kings Hwy., Myrtle Beach, R, 91

▪ Bistro 217, 10707 Ocean Hwy., Unit D, Pawleys Island, R, 93

▪ Bob Evans Restaurant #407, 175 Brookton Cir., Myrtle Beach, R, 81

▪ Bojangles 1197, 1594 U.S. 17 N., North Myrtle Beach, R, 95

▪ Bonfire, A Smokin Taqueria, 110 Main St., Conway, F, 100

▪ Brisket, 1501 U.S. 17 S., North Myrtle Beach, F, 96

▪ Buffalo Wild Wings #3173, 518 N. Kings Hwy., North Myrtle Beach, R, 99

▪ Cafe Piccolo, 9428 Ocean Hwy., Unit 5, Pawleys Island, R, 92

▪ Caledonia Snack Bar, 369 Caledonia Dr., Pawleys Island, R, 90

▪ Capriccio's Of Sc, 1285 38th Ave. N., Myrtle Beach, R, 88

▪ Captain's Cove Cafe/Restaurant, 161 Sea Watch Dr., N. Tower, Myrtle Beach, F, 100

▪ Carolina Pancake House, 2800 N. Kings Hwy., Myrtle Beach, F, 100

▪ Casablanca Cafe, 10177 N. Kings Hwy., Myrtle Beach, R, 90

▪ Castaway, 1717 S. Ocean Blvd., North Myrtle Beach, F, 98

▪ Cheesesteak U, 1315 U.S. 501 Bus., Conway, F, 100

▪ China Buffet, 1105 Church St., Conway, R, 91

▪ China Dragon, 7701 N. Kings Hwy., Myrtle Beach, F, 100

▪ Clubhouse Pub & Grub, 10225 Ocean Hwy., Pawleys Island, R, 91

▪ Coconuts Tiki Bar, 400 N. Ocean Blvd., North Myrtle Beach, R, 90

▪ Conference Center @ Springmaid, 3200 S. Ocean Blvd., Myrtle Beach, R, 93

▪ Corrado's Pizza, 10177 N. Kings Hwy., Myrtle Beach, R, 100

▪ Crabby Mike's, 290 U.S. 17 N., Surfside Beach, R, 96

▪ Craft Taco, 7955 N. Kings Hwy., #340, Myrtle Beach, R, 95

▪ Cw's Wing And Rib Shack, 117 A Rivertown Blvd., Conway, R, 89

▪ Cypress Room, 6000 N. Ocean Blvd., Myrtle Beach, R, 96

▪ Double Tree Mb Team Cafe, 3200 S. Ocean Blvd., Myrtle Beach, R, 98

▪ Duffy St Seafood Shack Main St, 202 Main St., North Myrtle Beach, F, 97

▪ Dunes Club Dining Room, 9000 N. Ocean Blvd., Myrtle Beach, F, 99

▪ Dunes Club Pool Snack Grill, 9000 N. Ocean Blvd., Myrtle Beach, F, 100

▪ Dunes Club Snack Bar, 9000 N. Ocean Blvd., Myrtle Beach, F, 99

▪ Duplin Winery, 4650 U.S. 17 S., North Myrtle Beach, R, 96

▪ Dye Club House, 4875 Gray Heron Ln., North Myrtle Beach, R, 92

▪ El Calentano Taquieria Y Bar, 117 Rivertown Blvd., Unit 2, Conway, R, 95

▪ El Cerro Mecican Bar And Grill, 1002 29th Ave. N., Myrtle Beach, R, 90

▪ Eve's Caribbean Soul Food, 1171 N. Fraser St., Georgetown, F, 100

▪ Food Lion #281 Deli, 1699 U.S. 17, Little River, F, 100

▪ Fortune Asian Bistro 668, 7937 N. Kings Hwy., Suite 200, Myrtle Beach, R, 88

▪ Georgetown Co Detention Center, 2394 Browns Ferry Rd., Georgetown, R, 93

▪ Grande Dunes Resort Club, 8700 Golf Village Ln., Myrtle Beach, F, 100

▪ Harry & David (Tanger Hwy17), 10827 Kings Rd., Myrtle Beach, F, 98

▪ Hgtc Production &Outdoor, 920 Crabtree Ln., Myrtle Beach, F, 100

▪ Honeybaked Ham, 3600-1 U.S. 17 S., North Myrtle Beach, R, 99

▪ Hot Stacks, 87 N. Kings Hwy., North Myrtle Beach, R, 100

▪ Humble Crumb, 2521 Highmarket St., Georgetown, F, 96

▪ In Shore Restaurant, 1601 N. Ocean Blvd., Surfside Beach, R, 98

▪ Jack's Grill & Deli, 212 Sea Mountain Hwy., North Myrtle Beach, F, 100

▪ Jade Garden Inc, 770 U.S. 701 N., Loris, F, 97

▪ Joe's Bar And Grill, 810 Conway St., North Myrtle Beach, R, 89

▪ Johnny Rockets, 1216 Celebrity Cir., Myrtle Beach, R, 98

▪ K & W Cafeteria #15, 2001 S. Kings Hwy., Myrtle Beach, R, 90

▪ Kaminskys On 45th, 4515 U.S. 17 S., North Myrtle Beach, R, 97

▪ Kmj's Country Store & Grill, 6670 Browns Ferry Rd., Georgetown, R, 100

▪ Krave Bagel Bistro Inc, 1434 U.S. 17 S., North Myrtle Beach, R, 92

▪ Lakewood Trading Post, 5901 S. Kings Hwy., Myrtle Beach, R, 98

▪ Landry's Seafood, 1312 Celebrity Cir., Myrtle Beach, F, 100

▪ Ledo Pizza, 220 U.S. 17 N., North Myrtle Beach, R, 95

▪ Little Caesars Pizza 110, 117 D Rivertown Blvd., Conway, R, 96

▪ Little Pigs Bar-B-Q, 6102 Frontage Rd., Myrtle Beach, F, 100

▪ Low Country Landing Bistro, 5800 S.C. 90, Conway, F, 100

▪ Lunchbox, 426 Wood St., Georgetown, R, 97

▪ Mc Donald's #31323, 9527 S.C. 707, Myrtle Beach, F, 100

▪ Nagoya Hibachi Express Inc., 1921 S.C. 544, Conway, R, 94

▪ Nirvana Indian Restaurnt, 1711 N. Kings Hwy., Myrtle Beach, F, 100

▪ Norton Country Store, 4065 Fairbluff Hwy., Green Sea, R, 100

▪ Ocean Blue, 3200 S. Ocean Blvd., Myrtle Beach, R, 79

▪ Omega Pancake, 1617 U.S. 17 N., Surfside Beach, R, 96

▪ Panda, 3320 4th Ave., Conway, F, 100

▪ Panda Express, 1598 U.S. 17 N., North Myrtle Beach, R, 97

▪ Papa's Grill & Convenience, 2001 S.C. 905, Conway, R, 93

▪ Parkway Bistro, 2126 S.C. 9 E., Ste. D2, Longs, R, 89

▪ Patricia Grand Resort, 2710 N. Ocean Blvd., Myrtle Beach, F, 100

▪ Pho' Calire, 1209 38th Ave. N., Myrtle Beach, R, 94

▪ Pizza Hut #012865, 1610 N. Kings Hwy., Surfside Beach, F, 95

▪ Pizza Hut #012865, 1610 N. Kings Hwy., Surfside Beach, F, 98

▪ Pizza Hut #13585, 1570 U.S. 17, Little River, F, 100

▪ Quick Shop Discount, 320 Exchange St., Georgetown, R, 88

▪ Reliance Petroleum/Sugar Bears, 5282 S.C. 9, Green Sea, R, 97

▪ Rioz Brazilian Steakhouse, 2920 Hollywood Dr., Myrtle Beach, F, 100

▪ River City Cafe, 4742 S. Kings Hwy., North Myrtle Beach, R, 98

▪ Rockefellers Raw Bar, 3613 U.S. 17, North Myrtle Beach, R, 89

▪ Senor Frogs, 1304 Celebrity Cir., R8, Myrtle Beach, F, 100

▪ Sole Italian Restaurant, 3401 A-B N. Kings Hwy., Myrtle Beach, F, 98

▪ South Bay Inn Restaurant, 520 N. Ocean Blvd., Myrtle Beach, R, 92

▪ Spiros Pancake House, 1100 U.S. 17 S., North Myrtle Beach, F, 99

▪ Starbucks @ Bayview, 504 N. Ocean Blvd., Myrtle Beach, R, 97

▪ Sunhouse Petroleum #7, 2760 S.C. 905, Conway, R, 93

▪ Sureway Grocery, 1040 S.C. 905, Conway, R, 98

▪ Sweet Carolines/State Fair Llc, 1207 Celebrity Cir., #K144, Myrtle Beach, R, 90

▪ Swing Bridge Pizza Co, 4207 Sea Mountain Hwy., Ste. D, Little River, R, 93

▪ Taco Mundo, 4732 U.S. 17 S., North Myrtle Beach, R, 93

▪ Taqueria Guanajuato, 1705 Parkview Dr., Conway, R, 88

▪ Taqueria Y Tienda Morelos, 1350 U.S. 501 Bus., Conway, F, 100

▪ The Brass Tap, 3090 Deville St., Myrtle Beach, R, 94

▪ The Wicked Tuna Rooftop Bar & grill, 110 N. Ocean Blvd., Myrtle Beach, F, 100

▪ Tin Roof, 1410 N. Ocean Blvd., Myrtle Beach, R, 92

▪ Tropical Smoothie Cafe, 112 Loyola Dr., Suite 120, Myrtle Beach, R, 92

▪ Ultimate California Pizza, 1502 U.S. 17 N., Surfside Beach, R, 88

▪ Valentino Italian Restaurant, 323 U.S. 17 N., Surfside Beach, R, 88

▪ Veteran's Cafe And Grille, 3544 Northgate Blvd., Myrtle Beach, R, 97

▪ Villa Tuscanna, 97 U.S. 17 N., North Myrtle Beach, R, 90

▪ Wild Wing Cafe, 4706 U.S. 17 S., North Myrtle Beach, F, 99

▪ Willbrook Plantation, 426 Tidewater Cir., Pawleys Island, F, 100

Inspection ratings

A: 100-88

B: 87-78

C: 77 and below

R stands for a routine inspection. F indicates a follow-up inspection. Visit MyrtleBeachOnline.com to view inspections from previous weeks.