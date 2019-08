Food & Drink DHEC inspections for Myrtle Beach-area restaurants for July 22 - 26

Myrtle Beach-area restaurant inspections for July 22 - 26, 2019.

▪ 39th Ave Bar & Grill, 3809 U.S. 17 S., North Myrtle Beach, R, 88

▪ 42nd Street Bar And Grill, 4209 U.S. 17 N., Myrtle Beach, F, 100

▪ Admiral's Flagship, 4664 U.S. 17 Bus., Murrells Inlet, F, 100

▪ Angus Steak House, 2011 S. Kings Hwy., Myrtle Beach, R, 88

▪ Antonio's Restaurant & Bar, 806 Sea Mountain Hwy., North Myrtle Beach, R, 95

▪ Antonio's Restaurant & Bar, 806 Sea Mountain Hwy., North Myrtle Beach, F, 100

▪ Atlantis Pancake House, 2305 N. Ocean Blvd., North Myrtle Beach, F, 100

▪ Barefoot Resort Golf Clubhouse, 4980 Barefoot Resort Bridge Rd., North Myrtle Beach, R, 98

▪ Bargain #4, 9709 N. Kings Hwy., Myrtle Beach, F, 100

▪ Barrel, 2303 S. Kings Hwy., Myrtle Beach, R, 98

▪ Beach Burger / Mama Mia's, 608 N. Ocean Blvd., Myrtle Beach, F, 100

▪ Beach Burgers And Bbq, 13088 Ocean Hwy., Unit 3, Pawleys Island, F, 100

▪ Bennetts Calabash Seafood #1, 1010 U.S. 17 S., North Myrtle Beach, R, 94

▪ Benny's Hibachi, 4267 Broad St., Loris, R, 94

▪ Big D's Bar B Que Trough, 2917 U.S. 501 W., Conway, F, 100

▪ Bimini's Oyster Bar & Seafood, 930 Lake Arrowhead Rd., Myrtle Beach, F, 100

▪ Blue Bistro, 2701 S. Ocean Blvd., North Myrtle Beach, F, 100

▪ Bonefish Grill #0501, 7401 N. Kings Hwy., Myrtle Beach, R, 96

▪ Borgata Of Surfside, 813 Surfside Dr., Surfside Beach, R, 74

▪ Bourbon Street Bar & Grill, 5307 N. Kings Hwy., Suite A, Myrtle Beach, F, 100

▪ Brother Shuckers Seafood, 4999-4 Carolina Forest Blvd., Myrtle Beach, F, 97

▪ Bubba Grump, 3844 Highmarket St., Georgetown, R, 93

▪ Bummz On The Beach, 2002 N. Ocean Blvd., Myrtle Beach, R, 96

▪ Burger King #1215, 501 S. Kings Hwy., Myrtle Beach, R, 89

▪ Burger King #9806, 1568 U.S. 17, Little River, R, 95

▪ Cafe Du Port, 7100 N. Ocean Blvd., Myrtle Beach, R, 93

▪ Caravelle Motel Dining Rm, 6900 N. Ocean Blvd., Myrtle Beach, F, 98

▪ Carolina Delights, 400 N. Ocean Blvd., Myrtle Beach, F, 100

▪ Cheesesteak U, 700 Church St., Conway, F, 100

▪ Chili's Grill & Bar, 4401 N. Kings Hwy., Myrtle Beach, R, 90

▪ China Dragon, 2909 N. Kings Hwy., North Myrtle Beach, R, 91

▪ Chris' Pizza & Pub, 170 Surfrider Blvd., Longs, F, 100

▪ Chuck's Steak House, 9695 N. Kings Hwy., Myrtle Beach, R, 100

▪ Circle K Store #3484, 1501 U.S. 17 N., North Myrtle Beach, F, 100

▪ Coastal Wine Boutique, 10880 Ocean Hwy., #12a, Pawleys Island, F, 100

▪ Cook Out, 205 U.S. 17 N., North Myrtle Beach, R, 100

▪ Creek Ratz, 4065a U.S. 17 Bus., Murrells Inlet, F, 98

▪ Dairy King, 203 Main St., North Myrtle Beach, R, 88

▪ Damon's Ocean Front, 2985 S. Ocean Blvd., Myrtle Beach, R, 88

▪ Davinci Pizza, 1715 N. Kings Hwy., Myrtle Beach, R, 94

▪ Dick's Last Resort, 4700 S. Kings Hwy., North Myrtle Beach, F, 100

▪ Dino's Pizzaria And Grill, 1307 S. Ocean Blvd., Myrtle Beach, R, 94

▪ Domino's Pizza #5616, 13088 Ocean Hwy., Pawleys Island, R, 100

▪ Domino's Pizza #5661, 5335-B N. Kings Hwy., Myrtle Beach, R, 96

▪ Drifters Saloon & Grill, 2905 N. Kings Hwy., Myrtle Beach, F, 100

▪ Duck Donuts, 117 Mayport Dr., Unit 1, Myrtle Beach, F, 100

▪ Ducks Night Life, 231 Main St., North Myrtle Beach, F, 99

▪ Dunkin' Donuts, 593 S.C. 90, Little River, R, 90

▪ Dunkin' Donuts, 7600 N. Kings Hwy., Myrtle Beach, R, 91

▪ Dunkin' Donuts, 9700 N. Kings Hwy., Myrtle Beach, F, 96

▪ Eggs Up Grille, 3630 Walton Dr., Unit 6, Myrtle Beach, F, 100

▪ Everything Sunny Cafe, 811 U.S. 17 S., North Myrtle Beach, R, 96

▪ Family Kingdom Midway Grill, 300 4th Ave. S., Myrtle Beach, F, 100

▪ Farmer Ed's Produce, 614 Brooks Rd., Andrews, R, 91

▪ Fire And Smoke Gastropub, 411 79th Ave. N., Myrtle Beach, F, 92

▪ Fire And Smoke Gastropub, 411 79th Ave. N., Myrtle Beach, F, 100

▪ Flavors Ice Cream & Gelato, 10799 S.C. 707, Unit 8, Murrells Inlet, R, 99

▪ Food Lion #100 Deli, 6103 N. Kings Hwy., Myrtle Beach, R, 96

▪ Food Lion #1468 Deli, 1430 S. Kings Hwy., Myrtle Beach, F, 100

▪ Food Lion #1610 Deli, 2292 Glenns Bay Rd., Surfside Beach, R, 98

▪ Fox's Pizza Den Mb/Socastee, 4620 Dick Pond Rd., Unit B, Myrtle Beach, R, 98

▪ Friendly's, 210 N. Kings Hwy., North Myrtle Beach, R, 93

▪ Friendship Place, 1905 Front St., Georgetown, R, 96

▪ Gordon Biersch Brewery, 3060 Howard Pkwy., Myrtle Beach, F, 100

▪ Gulfstream Cafe, 1536 S. Waccamaw Dr., Garden City, F, 100

▪ Gypsy's Village/The Eatery, 3990 U.S. 378, Conway, R, 97

▪ Hafida's Place, 4580 U.S. 501, Conway, F, 98

▪ Hardee's Loris 3132-6070, 4206 E. Main St., Loris, R, 95

▪ Heritage Club Restaurant, 478 Hertiage Dr., Pawleys Island, R, 88

▪ Hong Kong, 775 Main St., North Myrtle Beach, F, 99

▪ Inlet Crab House, 3572 U.S. 17 Bus., Murrells Inlet, R, 89

▪ International Kitchen, 2126 S.C. 9 Bldg., F Ste. 1, Longs, F, 100

▪ Ipanema Brazilian Restaurant, 201 N. Kings Hwy., Myrtle Beach, F, 93

▪ J & J Cafeteria, 1303 4th Ave., Conway, F, 100

▪ Jo Hibachi, 300 Elm St., Conway, R, 96

▪ KFC Of Surfside, 504 U.S. 17 N., Surfside Beach, F, 100

▪ Kimberly's On Elm, 304 Elm St., Conway, R, 98

▪ La Ceiba Restautant, 311 Highway 15, Ste. C, Myrtle Beach, F, 100

▪ Litchfield Cc Banquet-Upstairs, 619 Country Club Dr., Pawleys Island, F, 99

▪ Litchfield Cc Grill-Downstairs, 619 Country Club Dr., Pawleys Island, F, 100

▪ Litchfield Restaurant, 12223 Ocean Hwy., Pawleys Island, R, 95

▪ Little Caesars Georgetown, 1177 N. Fraser St., Georgetown, R, 92

▪ Little Caesars Iii, 401 U.S. 17 N., North Myrtle Beach, F, 100

▪ Little River House Of Pizza, 1442 U.S. 17 N., Little River, R, 90

▪ Lobster House Seafood, 5301 S. Kings Hwy., Myrtle Beach, R, 89

▪ Longhorn Steakhouse #5239, 1180 Oak Forest Ln., Myrtle Beach, R, 92

▪ Loris Iga Deli #19, 3030 Broad St., Loris, R, 88

▪ Marco Polo, 513 N. Ocean Blvd., Myrtle Beach, R, 74

▪ Marco's Pizza -Garden City, 2607 U.S. 17 S., Ste. D, Garden City, F, 97

▪ Marco's Pizza -Garden City, 2607 U.S. 17 S., Ste. D, Garden City, F, 100

▪ Margarita's Mexican Restaurant, 321 Church St., Conway, F, 100

▪ Marriott/Market Place, 8500 Costa Verde Dr., Myrtle Beach, R, 95

▪ Mcalister's Deli #1210, 1000 S. Commons Dr., Myrtle Beach, R, 100

▪ McDonalds #2417, 2200 N. Kings Hwy., Myrtle Beach, R, 91

▪ McDonalds #2417, 2200 N. Kings Hwy., Myrtle Beach, F, 100

▪ McDonalds #26553, 3715 Oleander Dr., Myrtle Beach, R, 99

▪ McDonald's 27241, 1467 S.C. 544, Conway, F, 100

▪ Mellow Mushroom, 1101 U.S. 17 S., North Myrtle Beach, R, 89

▪ Midtown Bistro, 2004 U.S. 17 S., North Myrtle Beach, R, 93

▪ Mon Cafe Japan, 2709 Church St., Ste. G, Conway, F, 100

▪ Myrtle Beach Christian Retreat, 4105 Poinsett Ave., North Myrtle Beach, R, 98

▪ Myrtle Beach Games & Comics, 4050 Socastee Blvd., Myrtle Beach, F, 100

▪ Myrtle Beach Marriott Resort, 8400 Costa Verde Dr., Myrtle Beach, R, 92

▪ Myrtle Beach Marriott-Pool Bar, 8400 Costa Verde Dr., Myrtle Beach, R, 96

▪ Nacho Hippo, 850 N. Beach Blvd., North Myrtle Beach, F, 100

▪ New Ho Wah Restaurant Inc, 409 S. Kings Hwy., Myrtle Beach, R, 74

▪ New Ho Wah Restaurant Inc, 409 S. Kings Hwy., Myrtle Beach, F, 90

▪ Newton's General Store, 410 E. Brooks Rd., Andrews, F, 100

▪ Nick's New York Pub, 113 U.S. 17 N., North Myrtle Beach, F, 99

▪ Nirvana Indian Restaurnt, 1711 N. Kings Hwy., Myrtle Beach, R, 88

▪ NY Style, 4111 Walnut St., Loris, R, 92

▪ Nye's Pharmacy, 1600 Tenth Ave., Conway, F, 100

▪ Ole Shillelagh Sports Bar, 405 S. Kings Hwy., Myrtle Beach, R, 81

▪ Osaka Sushi Buffet, 794 Oak Forest Ln., Myrtle Beach, R, 96

▪ Oscar's Food And Spirits, 4101 U.S. 17 S., North Myrtle Beach, R, 94

▪ Patio's Tiki Bar & Grill, 4495 Mineola Ave., Little River, R, 98

▪ Piggly Wiggly #183 Deli/Bakery, 122 U.S. 17 N., Surfside Beach, F, 100

▪ Pizza Ala Roma Iii, 412 N. Kings Hwy., Myrtle Beach, R, 99

▪ Pizza Hut #012866, 80 S. Kings Hwy., North Myrtle Beach, F, 96

▪ Pizza Hyena, 13 S. Ocean Blvd., Surfside Beach, R, 97

▪ Pizza Joe's, 1600 Farrow Pkwy., Unit B-4, Myrtle Beach, R, 80

▪ Pizza Romana Originale, 701 S. Kings Hwy., Myrtle Beach, F, 100

▪ Plantation Pancake House, 1501 S. Kings Hwy., Myrtle Beach, F, 100

▪ Prosser's Bbq, 3750 U.S. 17 Bus., Murrells Inlet, R, 88

▪ Putters Pub, 5183 Barefoot Resort Bridge Rd., North Myrtle Beach, R, 97

▪ Rascal's Tavern, 1221 16th Ave., Conway, R, 98

▪ Red Robin Gourmet Burgers #668, 1218 N. Retail Ct., Myrtle Beach, R, 93

▪ Rick's Fish House, 513 U.S. 17 Bus., Surfside Beach, R, 89

▪ Royal Ramen, 7819 N. Kings Hwy., Myrtle Beach, R, 88

▪ Royal Ramen, 7819 N. Kings Hwy., Myrtle Beach, R, 100

▪ Rustic Tables (Reel South Inc), 10683 Ocean Hwy., Pawleys Island, R, 91

▪ Sandcastle North Airport Prope, 1802 N. Ocean Blvd., Myrtle Beach, R, 100

▪ Sandtrap, 2701 S. Ocean Blvd., North Myrtle Beach, R, 93

▪ Shelley's Seafood, 1515 3rd Ave., Conway, F, 97

▪ Southside Grill, 355 B U.S. 17 N., Surfside Beach, R, 98

▪ Speedway #4591, 6222 S.C. 707, Myrtle Beach, F, 96

▪ Speedway #4593, 9842 Ocean Hwy., Pawleys Island, R, 98

▪ Starbucks At Caribbean Resort, 2913 N. Ocean Blvd., Myrtle Beach, R, 99

▪ Subway #12559, 2302-D N. Kings Hwy., Myrtle Beach, R, 89

▪ Subway #39858, 10820 Kings Rd., Myrtle Beach, F, 100

▪ Sunhouse # 2, 3372 U.S. 378, Conway, R, 91

▪ Sunny Stop # 3, 3788 U.S. 378, Conway, R, 100

▪ Surf Diner, 11 S Ocean Blvd., Surfside Beach, F, 100

▪ Surf Golf And Beach Club, 1701 Springland Ln., North Myrtle Beach, R, 91

▪ Thai Cuisine, 1208 N. Kings Hwy., Myrtle Beach, F, 100

▪ The Front Porch, 700 S. Kaminski St., Georgetown, R, 81

▪ The Sneaky Beagle, 5040 Carolina Forest Blvd., Myrtle Beach, F, 97

▪ Tidewater Snack Bar, 1400 Tidewater Dr., North Myrtle Beach, F, 100

▪ Vista @ Captains Quarters, 901 S. Ocean Blvd., Myrtle Beach, R, 95

▪ Wahoo's Fish House, 3993 U.S. 17 Bus., Murrells Inlet, F, 100

▪ Wal-Mart #2887 Deli / Bakery, 125 Mayport Dr., Myrtle Beach, R, 97

▪ Wendy's #209, 95 S. Kings Hwy., North Myrtle Beach, R, 98

▪ Wendy's #213, 2625 Dick Pond Rd., Myrtle Beach, R, 89

▪ Yum Yum Shop, 111 Atlantic Ave., Garden City, R, 99

▪ Zaxby's #1302, 100 Strand Market Dr., Myrtle Beach, R, 98