DHEC inspections for Myrtle Beach-area restaurants for July 8 - 12

Myrtle Beach-area restaurant inspections for July 8 - 12, 2019.

▪ 168 Lucky Panda Llc, 3300 U.S. 17 S., Unit D, North Myrtle Beach, F, 100

▪ 3500 North Ocean Grill, 3500 N. Ocean Blvd., North Myrtle Beach, R, 89

▪ 44 & King, 515 44th Ave. N., Myrtle Beach, R, 97

▪ 521 Mini Mart, 9275 Highmarket St., Georgetown, F, 97

▪ 810 Conway, 2000 U.S. 501 E., Conway, F, 100

▪ Alfresco, 812 Front St., Georgetown, F, 93

▪ Antonio's Restaurant & Bar, 806 Sea Mountain Hwy., North Myrtle Beach, R, 89

▪ Asian Bistro & Sushi Bar, 4620 Dickpond Rd.,Unit J, Myrtle Beach, R, 89

▪ Aspen Grill, 5101 N. Kings Hwy., Myrtle Beach, F, 100

▪ Backyard Bbq Of Loris, 5107 Main St., Loris, R, 100

▪ Bagel Factory, 2012 N. Kings Hwy., Myrtle Beach, R, 92

▪ Bahama Mama's Smoothies & Acai, 4742 U.S. 17 S., St A, North Myrtle Beach, R, 98

▪ Bay Naturals, 7611 N. Kings Hwy., Myrtle Beach, F, 100

▪ Bisqit, 10880 Ocean Hwy. #12a, Pawleys Island, F, 100

▪ Bojangles #42, 1615 Church St., Conway, R, 95

▪ Bond Fire Dba Art Burger Sushi, 706 A N. Ocean Blvd., Myrtle Beach, F, 100

▪ Brother Shuckers Seafood, 4999-4 Carolina Forest Blvd., Myrtle Beach, R, 90

▪ Buoy's Beach Bar And Grill, 93 S Ocean Blvd., North Myrtle Beach, F, 99

▪ Burger King #1215, 501 S. Kings Hwy., Myrtle Beach, F, 100

▪ Callibakers Firehouse, 910 Lake Arrowhead Rd., Myrtle Beach, R, 95

▪ Cherry Grove Pier, 3500 N. Ocean Blvd., North Myrtle Beach, R, 89

▪ Chestnut Hill, 9922 N. Kings Hwy., Myrtle Beach, F, 100

▪ Chick-Fil-A 501 Conway, 1613 Church St., Conway, R, 99

▪ China Buffet, 1293 38th Ave. N., Myrtle Beach, R, 90

▪ China King Ii, 2244 S. Fraser St., Georgetown, R, 96

▪ China Town, 2608 Main St., # G, Conway, F, 100

▪ Chipolte Mexican Grill, 1000 S. Commons Dr., Suite 101, Myrtle Beach, F, 100

▪ Chuck's Steak House, 9695 N. Kings Hwy., Myrtle Beach, R, 94

▪ Coastal Scoops, 14276 Ocean Hwy., Pawleys Island, F, 100

▪ Coastal Wine Boutique, 10880 Ocean Hwy., #12a, Pawleys Island, R, 89

▪ Coffee Break Cafe, 716 Front St., Georgetown, F, 100

▪ Crab Catcher On The Waterfront, 4474 Water Front Ave., Little River, F, 100

▪ Crooked Oak Tavern, 328 Laurel St., Conway, R, 95

▪ Daddio's, 4480 Mineola Ave., Little River, F, 99

▪ Deck 383, 1950 Wachesaw Rd., Murrells Inlet, F, 100

▪ Deckerz, 90 Hillside Dr. S., North Myrtle Beach, R, 82

▪ Delicieux Cakery & Cafe, 981 Hackler St., Unit G, Myrtle Beach, F, 100

▪ Dickey's Barbeque Pit, 3735 Oleaner Dr., Myrtle Beach, R, 97

▪ Dippin Dots @ Family Kingdom, 300 4th Ave. S., Myrtle Beach, R, 100

▪ Dunkin' Donuts, 9700 N. Kings Hwy., Myrtle Beach, R, 91

▪ Dunkin Donuts #7, 9497 S.C. 707, Myrtle Beach, F, 96

▪ Easy Stop Grocery, 8545 S.C. 544, Myrtle Beach, F, 100

▪ Family Kingdom French Fries, 300 4th Ave. S., Myrtle Beach, R, 100

▪ Family Kingdom Inc, 300 4th Ave. S., Myrtle Beach, R, 100

▪ Family Kingdom Merlin Icy Del, 300 4th Ave. S., Myrtle Beach, R, 100

▪ Family Kingdom Midway Grill, 300 4th Ave. S., Myrtle Beach, R, 96

▪ Farm House Restaurant, 500 N. Kings Hwy., Myrtle Beach, R, 100

▪ Food Lion #2240 Deli/Bakery, 1241 38th Ave., Myrtle Beach, F, 100

▪ Fox's Pizza Den, 4326 B U.S. 17 Bypass, Murrells Inlet, R, 97

▪ Friendly's Family Restaurant, 4705 N. Kings Hwy., Myrtle Beach, R, 96

▪ Fuddruckers #343, 10435 N. Kings Hwy., Myrtle Beach, R, 99

▪ Fudgery At Tanger Outlets, 10785 Kings Rd., Myrtle Beach, R, 93

▪ Fuji Hibachi, 10752 Kings Rd., Myrtle Beach, F, 100

▪ Georgetown Family Pizza, 1935 S. Fraser St., Georgetown, R, 88

▪ Georgio's Pizza I, 211 Main St., North Myrtle Beach, F, 100

▪ Golden Egg, 415 U.S. 17 N., Surfside Beach, R, 99

▪ Gordon Biersch Brewery, 3060 Howard Pkwy., Myrtle Beach, R, 94

▪ Grab-N-Go, 3800 Palmetto Pointe Blvd., Myrtle Beach, F, 100

▪ Greg Norman's Australian Grill, 4930 S. Kings Hwy., North Myrtle Beach, F, 100

▪ Groucho's Deli (Georgetown), 913 Front St., Georgetown, F, 100

▪ Gulfstream Cafe, 1536 S. Waccamaw Dr., Garden City, R, 95

▪ Hafida's Place, 4580 U.S. 501, Conway, R, 96

▪ Hardees #1500130, 402 S. Kings Hwy., Myrtle Beach, R, 88

▪ Hardee's #3/1500254, 6000 N. Kings Hwy., Myrtle Beach, R, 93

▪ Hardee's #3/1500254, 6000 N. Kings Hwy., Myrtle Beach, F, 100

▪ Hooters Of Myrtle Beach, 10133 N. Kings Hwy., Myrtle Beach, R, 90

▪ Humble Crumb, 2521 Highmarket St., Georgetown, R, 96

▪ Hungry Howie's, 4008 U.S. 17 S., North Myrtle Beach, R, 98

▪ Island Bar And Grill, 10744 Ocean Hwy., Unit F, Pawleys Island, R, 89

▪ J & J Cafeteria, 1303 4th Ave., Conway, R, 93

▪ KFC Of Surfside, 504 U.S. 17 N., Surfside Beach, F, 99

▪ King's Famous Pizza, 3511 U.S. 17 S., North Myrtle Beach, F, 100

▪ Kwik-E-Mart, 1199 Celebrity Cir.,M Ste 2700, Myrtle Beach, R, 100

▪ La La Land Candy Kingdom, 2307 S. Kings Hwy., Unita, Myrtle Beach, F, 100

▪ Little River Deli, 2352 S.C. 9 E., Longs, R, 90

▪ Main Sweets, 215 Main St., North Myrtle Beach, F, 100

▪ Malibu Of Surfside, 815 Surfside Dr., Surfside Beach, R, 99

▪ Milardo's Pizzeria & Sportspub, 3264 U.S. 17 S., Murrells Inlet, R, 100

▪ Mon Cafe Japan, 2709 Church St., Ste G, Conway, R, 95

▪ Mrs Fish, 919 Broadway St., Myrtle Beach, R, 95

▪ Ms. Margaret's Soul Food, 501 Church St., Conway, R, 94

▪ Murphy Express #8632, 8737 U.S. 17 Bypass S., Surfside Beach, F, 100

▪ Myrtle Beach Games & Comics, 4050 Socastee Blvd., Myrtle Beach, R, 92

▪ Newton's General Store, 410 E Brooks Rd., Andrews, F, 86

▪ Ocean Fish Market, 302 Kingston St., Conway, F, 98

▪ Old Fish House, 807 Front St., Georgetown, F, 100

▪ Old Town Crepes, 4205 N. Kings Hwy., Myrtle Beach, R, 92

▪ Olive Garden #4452, 73 Rodeo Dr., Myrtle Beach, R, 94

▪ Panchitos Villa, 4247 Broad St., Loris, F, 100

▪ Pickled Cucumber, 1129 A Third Ave., Conway, R, 100

▪ Pita Planet, 4025 N. Kings Hwy., Myrtle Beach, F, 100

▪ Pizza Hut #012863, 901 S. Kings Hwy., Myrtle Beach, F, 97

▪ Pop Pop's Pit Bbq, 8724 S.C. 707, Myrtle Beach, F, 100

▪ Remedies Bar & Grill, 4803 U.S. 17 Bypass, Myrtle Beach, R, 96

▪ Rioz Brazilian Steakhouse, 1315 U.S. 17 N., North Myrtle Beach, F, 100

▪ River City Cafe, 11 N. Seaside Dr., Surfside Beach, R, 88

▪ Roberto's Italian Ices, 4709 S. Ocean Blvd., North Myrtle Beach, R, 98

▪ Sam's Place, 116 U.S. 17 S., North Myrtle Beach, F, 100

▪ Sandlapper Grill, 4765 U.S. 17 Bypass S., Myrtle Beach, R, 97

▪ Scotchman #3226, 300 Hilton Rd., Myrtle Beach, F, 100

▪ Sea Blue, 501 U.S. 17 N., North Myrtle Beach, F, 100

▪ Seagull Pub, 201 75th Ave., Myrtle Beach, R, 100

▪ Shorty's Grill, 4115 Meeting St., Loris, F, 100

▪ Soho 544, 1300 S.C. 544 Suite 109, Conway, F, 100

▪ Speedway #4564, 401 Church St., Georgetown, F, 100

▪ Speedway #4591, 6222 S.C. 707, Myrtle Beach, R, 96

▪ Speedy Gamboa Mexican Cuisine, 1300 F - 106 S.C. 544, Conway, F, 100

▪ Sunhouse Petroleum #7, 2760 S.C. 905, Conway, F, 100

▪ Supreme Foods Funnel Cake, 300 4th Ave. S., Myrtle Beach, R, 100

▪ Supreme Foods Pizza, 300 4th Ave. S., Myrtle Beach, R, 100

▪ Surf Diner, 11 S Ocean Blvd., Surfside Beach, R, 96

▪ T G I Friday, 7515 N. Kings Hwy., Myrtle Beach, R, 88

▪ Thai Season, 1004 U.S. 17 S., Unit A, North Myrtle Beach, F, 98

▪ The Royal Crab Seafood, 610 N. Kings Hwy., Myrtle Beach, F, 97

▪ Tia's Caribbean Taste, 4914 Broad St., Loris, R, 85

▪ Tpc Of Myrtle Beach, 1199 Tpc Blvd., Murrells Inlet, R, 97

▪ Twisters Soft Serve Ice Cream, 3968 U.S. 17 Bus., Murrells Inlet, F, 95

▪ Uncle Mikey's Pizza, 4378 U.S. 17 Bus., Murrells Inlet, R, 94

▪ W T Owens Grocery, 12971 Pleasant Hill Dr., Hemingway, F, 100

▪ Waffle House #2081, 711 Frontage Rd., Myrtle Beach, R, 95

▪ Waffle House Unit 1988, 1528 S.C. 544, Conway, R, 94

▪ Waffles And Cream, 1199 Celebrity Cir., Myrtle Beach, R, 100

▪ Wahlburgers, 1320 Celebrity Cir., Myrtle Beach, R, 89

▪ Wendy's #205, 1380 N. Fraser St., Georgetown, R, 93

▪ Which Wich Superior Sandwiches, 181 Brookton Cir., Unit 2, Myrtle Beach, R, 100

▪ Winyah One Stop, 4201 Highmarket St., Georgetown, F, 100