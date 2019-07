Food & Drink DHEC inspections for Myrtle Beach-area restaurants for July 1 - 5

Myrtle Beach-area restaurant inspections for July 1 - 5, 2019.

▪ 168 Lucky Panda Llc, 3300 U.S. 17 S., Unit D, North Myrtle Beach, R, 88

810 Conway, 2000 U.S. 501 E., Conway, R, 94

8th Ave Tiki Bar And Grille, 708 N. Ocean Blvd., Myrtle Beach, F, 100

Unlimited Digital Access: Only $0.99 For Your First Month Get full access to The Sun News content across all your devices. SAVE NOW

Alfresco, 812 Front St., Georgetown, R, 78

Alfresco, 812 Front St., Georgetown, F, 91

Arby's #7721, 4406 U.S. 17 Bypass, Murrells Inlet, F, 100

Austin's At Litchfield, 1 Norris Dr., Pawleys Island, F, 100

Bay Naturals, 7611 N. Kings Hwy., Myrtle Beach, R, 94

Ben & Jerry's, 10835 Kings Rd., Suite 701, Myrtle Beach, R, 98

Bisqit, 10880 Ocean Hwy., Pawleys Island, R, 92

Bond Fire Dba Art Burger Sushi, 706 A N. Ocean Blvd., Myrtle Beach, F, 97

Boulineau's Express, 1116 Sea Mountain Hwy., North Myrtle Beach, F, 100

Burger King #1215, 501 S. Kings Hwy., Myrtle Beach, F, 92

Burger King #6487, 5425 Dick Pond Rd., Myrtle Beach, R, 88

Burger King #6487, 5425 Dick Pond Rd., Myrtle Beach, F, 100

Buzzs River, 4498 Water Front Ave., Little River, R, 91

Caledonia Restaurant/Grill, 369 Caledonia Dr., Pawleys Island, F, 100

California Dreaming, 2657 Beaver Run Blvd., Surfside Beach, R, 92

Captain's Cafe, 5300 N. Ocean Blvd., Myrtle Beach, F, 100

Chipolte Mexican Grill, 1000 S. Commons Dr., Suite 101, Myrtle Beach, F, 99

Co Sushi Llc, 3098 Deville St., Myrtle Beach, F, 100

Coastal Scoops, 14276 Ocean Hwy., Pawleys Island, R, 92

Coffee Break Cafe, 716 Front St., Georgetown, R, 96

Crab Catcher On The Waterfront, 4474 Water Front Ave., Little River, R, 97

Crumb Buns Bakery, 809 U.S. 17 S., North Myrtle Beach, F, 98

Curley's Cafe, 279 Highway 57 S., Unit 2, Little River, F, 100

Daddio's, 4480 Mineola Ave., Little River, R, 93

Dick Divitz Tap Room, 3901 Dick Pond Rd., Myrtle Beach, F, 100

Dick's Last Resort, 4700 S. Kings Hwy., North Myrtle Beach, F, 100

Duck Donuts, 117 Mayport Dr., Unit 1, Myrtle Beach, R, 95

Edible Arrangements, 7827 N. Kings Hwy., Myrtle Beach, F, 100

Georgio's Pizza I, 211 Main St., North Myrtle Beach, R, 89

Grecian Corner, 9606 N. Kings Hwy., Myrtle Beach, F, 100

Greg Norman's Australian Grill, 4930 S. Kings Hwy., North Myrtle Beach, R, 92

Groucho's Deli (Georgetown), 913 Front St., Georgetown, R, 96

Hershy's Ice Cream, 612 S. Ocean Blvd., Myrtle Beach, R, 98

Hot Fish Club, 4911 U.S. 17 Bus., Murrells Inlet, F, 100

House Of Blues Kitchen, 4640 S. Kings Hwy., North Myrtle Beach, F, 100

Hwy 55 Burger, Shakes, & Fries, 1416 U.S. 17 N., Unit 1, North Myrtle Beach, F, 99

International Cafe, 221 Main St., North Myrtle Beach, F, 100

Island Taste, 803 S. Kings Hwy., Myrtle Beach, R, 92

Johnny D's Waffle House & Bake, 3031 N. Kings Hwy., Myrtle Beach, F, 100

Kfc Of Surfside, 504 U.S. 17 N., Surfside Beach, R, 93

King's Famous Pizza, 3511 U.S. 17 S., North Myrtle Beach, R, 88

Krispy Kreme, 101 Rodeo Dr., Myrtle Beach, F, 100

La La Land Candy Kingdom, 2307 S. Kings Hwy., Unit A, Myrtle Beach, R, 97

Lazy River Cafe, 5905 S. Kings Hwy., Myrtle Beach, F, 98

Lee's Farmers Market, 4883 U.S. 17 Bypass, Murrells Inlet, F, 100

Lee's Inlet Kitchen, 4460 U.S. 17bus., Murrells Inlet, F, 100

Little River House Of Pizza, 1442 U.S. 17 N., Little River, F, 100

Main Sweets, 215 Main St., North Myrtle Beach, R, 89

Miyabi Kyoto, 4201 U.S. 17 Bypass, Murrells Inlet, F, 100

Moose Lodge #2351, 9763 Moose Rd., Murrells Inlet, R, 100

Nance's Creekfront Rest/Oyster, 4883 U.S. 17 Bus., Murrells Inlet, F, 100

National House Of Pancakes, 211 N. Kings Hwy., Myrtle Beach, F, 100

Ny Style Pizzeria & Grille, 706 N. Ocean Blvd., Myrtle Beach, F, 100

Ocean Dragon Pawleys Island, 9380 Ocean Hwy., Pawleys Island, F, 100

Ocean Fish Market, 302 Kingston St., Conway, F, 95

Ocean Front Snack Shack, 5905 S. Kings Hwy., Myrtle Beach, F, 100

Old Chicago Pizza & Taproom, 2859 U.S. 17 S., Garden City, F, 100

Old Fish House, 807 Front St., Georgetown, R, 88

Pilot House, 4490 Mineola Ave., Little River, R, 100

Pizza Hut #012863, 901 S. Kings Hwy., Myrtle Beach, R, 88

Pop Pop's Pit Bbq, 8724 S.C. 707, Myrtle Beach, R, 78

Purr & Pour Cat Cafe, 908 Front St., Georgetown, R, 100

Rioz Brazilian Steakhouse, 1315 U.S. 17 N., North Myrtle Beach, R, 92

Sam's Place, 116 U.S. 17 S., North Myrtle Beach, R, 88

Scotchman #3222, 3065 Dick Pond Rd., Myrtle Beach, F, 98

Sea Blue, 501 U.S. 17 N., North Myrtle Beach, F, 99

Sharkey's Beach Club, 600 N. Ocean Blvd., Myrtle Beach, F, 94

Shorty's Grill, 4115 Meeting St., Loris, R, 88

Speedway #4564, 401 Church St., Georgetown, F, 93

Subway #18128, 5023 Dick Pond Rd., Myrtle Beach, F, 100

Subway #3224, 3400 S. Fraser St., Georgetown, F, 100

Sugar Life Ice Cream & Candy, 2700 U.S. 17 S., North Myrtle Beach, F, 99

Surfside Beach Pizza & Rest, 821 Surfside Dr., Surfside Beach, R, 98

Taco Bell #24769, 108 Loyola Dr., Myrtle Beach, F, 100

Tanya's Country Cafe, 4620 Dick Pond Rd., Unit E, Myrtle Beach, F, 100

Target #T-963 Deli, 1150 Seaboard St., Myrtle Beach, F, 100

Texas Roadhouse, 3037 U.S. 17 Bus., Garden City, F, 100

The Mvg Tiki Hut, 603 S. Ocean Blvd., North Myrtle Beach, F, 100

The Noizy Oyster, 101 S. Kings Hwy., Myrtle Beach, F, 97

The Quarterdeck @ Mb Resort, 5905 S. Kings Hwy., Myrtle Beach, F, 98

The Royal Crab Seafood, 610 N. Kings Hwy., Myrtle Beach, R, 89

Theo's Pancake House, 9924 N. Kings Hwy., Myrtle Beach, F, 100

Trestle Cafe, 308 Main St., Conway, F, 100

Waffle House #1607, 599 U.S. 17, Little River, F, 100

Wendy's #3259, 5370 Broad St., Loris, F, 100