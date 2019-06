Food & Drink DHEC inspections for Myrtle Beach-area restaurants for June 10 - 14

Myrtle Beach-area restaurant inspections for June 10 - 14, 2019.

▪ American Hero Sub And Bagels, 4019 Broad St., Loris, F, 100

▪ American Tap House &Roosters, 1320 Celebrity Cir., Myrtle Beach, F, 98

▪ Andys Corner, 3300 U.S. 17 S., North Myrtle Beach, F, 99

Unlimited Digital Access: Only $0.99 For Your First Month Get full access to The Sun News content across all your devices. SAVE NOW

▪ Arby's, 4100 Pine Hollow Rd., Myrtle Beach, R, 88

▪ Arby's #6501, 1616 Church St., Conway, R, 100

▪ Beer 30 Bar & Grill, 810 U.S. 17 S., Surfside Beach, R, 99

▪ Bonfire, A Smokin Taqueria, 110 Main St., Conway, F, 100

▪ Bovines, 3979 U.S. 17 Bus., Murrells Inlet, R, 91

▪ Brixx Wood Fired Pizza, 8006 N. Kings Hwy., Myrtle Beach, R, 97

▪ Brothers Grill, 5900 N. Kings Hwy., Myrtle Beach, R, 96

▪ Burger Paradise, 906 N. Ocean Blvd., Myrtle Beach, R, 90

▪ California Dreaming, 10429 U.S. 17, Myrtle Beach, F, 100

▪ Captain Buck's Port, 135 Bucksport Rd., Conway, F, 100

▪ Captain's Galley @ Pirate Land, 5401 S. Kings Hwy., Myrtle Beach, R, 95

▪ Carolina Seafood & Steak, 9911 N. Kings Hwy., Myrtle Beach, R, 94

▪ Carrabba's Italian Grill #9109, 511 Courtfield Rd., Murrells Inlet, F, 100

▪ Chester's Pit Stop, 12161 Ocean Hwy., Pawleys Island, R, 100

▪ China Dragon, 7701 N. Kings Hwy., Myrtle Beach, F, 98

▪ China Wok, 115 Willbrook Blvd., Ste C, Pawleys Island, F, 100

▪ Chipolte Mexican Grill #2023, 1209 N. Retail Ct., Myrtle Beach, R, 99

▪ Clean Eats - Murrells Inlet, 804 Inlet Square Dr., Murrells Inlet, F, 100

▪ Coaches Corners, 301 S. Ocean Blvd., Myrtle Beach, F, 100

▪ Coast Pizza, 9660 N. Kings Hwy., Myrtle Beach, F, 98

▪ Coastal Cone & Coffee, 9619 Shore Dr., C-3, Myrtle Beach, R, 98

▪ Coccadotts Cake Shop, 106 Sayebrook Pkwy., Ste 2, Myrtle Beach, R, 89

▪ Cracker Barrel #313, 1303 Tadlock Dr., Murrells Inlet, F, 100

▪ Crafty Rooster, 1125 Third Ave., Conway, F, 100

▪ Crocodile Rocks, 1318 Celebrity Cir., Myrtle Beach, R, 96

▪ Crooked Oak Tavern, 328 Laurel St., Conway, R, 93

▪ Dead Dog Saloon, 4079 U.S. 17 Bus., Murrells Inlet, R, 88

▪ Denny's, 1200 U.S. 17 N., Surfside Beach, F, 90

▪ Denny's, 730 U.S. 17 S., North Myrtle Beach, F, 93

▪ Deroma's Pizzeria, 10025 Ocean Hwy., Unit 334, Pawleys Island, F, 97

▪ Drafts Sports Bar & Grill, 415 S. Ocean Blvd., Myrtle Beach, F, 97

▪ E Noodles & Co South, 400 20th Ave. S., Myrtle Beach, R, 100

▪ Eddie's, 82 Cloverleaf Dr., Ste 101, Longs, R, 92

▪ Eggs Up Grill - Litchfield, 115 Willbrook Blvd., Pawleys Island, F, 100

▪ El Cerro Mexican Bar & Grill, 2738 Beaver Run Blvd., Surfside Beach, R, 78

▪ El Cerro Mexican Bar & Grill, 2738 Beaver Run Blvd., Surfside Beach, F, 100

▪ Flying Fish, 4744 U.S. 17 S., North Myrtle Beach, F, 100

▪ Food Lion #1202 Deli, 1009 U.S. 501, Myrtle Beach, R, 95

▪ Food Lion #1556 Deli, 901 Garden City Conn., Garden City, F, 98

▪ Fowler's Grill, 4111 Broad St., Loris, R, 100

▪ Garden City Pancake House, 2908 U.S. 17 Bus., Garden City, R, 88

▪ Grand Park Concessions, 1011 Crabtree Ln., Myrtle Beach, F, 98

▪ Grand Slam Cafe, 7066 S.C. 90, Longs, R, 93

▪ Grille Broadway Cafe Llc, 306 Broadway St., Myrtle Beach, R, 80

▪ Habanero's, 11151 Ocean Hwy., Pawleys Island, F, 100

▪ Harrelsons Seafood Market, 4368 U.S. 17 Bus., S., Murrells Inlet, R, 96

▪ Harry's Breakfast Pancakes Inc, 2306 N. Kings Hwy., Myrtle Beach, R, 100

▪ Hayashi Sushi Restaurant, 5341 U.S. 17 Bypass, Murrells Inlet, R, 96

▪ Hopsewee River Oak Cottage, 494 Hopsewee Rd., Georgetown, R, 96

▪ I Noodles, 1486 U.S. 17, Little River, F, 96

▪ Ihop #3317, 100 Legends Dr., Myrtle Beach, R, 84

▪ Inlet Provision Company, 4891 U.S. 17 Bus., Murrells Inlet, R, 92

▪ Inlet Provision Company, 4891 U.S. 17 Bus., Murrells Inlet, F, 100

▪ J Peters Grill & Bar Xiv, 3256 U.S. 17 S., Murrells Inlet, R, 88

▪ J Peters Grill & Bar Xiv, 3256 U.S. 17 S., Murrells Inlet, F, 100

▪ Jade Hibachi, 201 Graduate Rd., Conway, R, 79

▪ Jimmagan's, 6003 N. Kings Hwy., Myrtle Beach, R, 96

▪ J-Mikes Flavor Station, 2411 S. Ocean Blvd., Myrtle Beach, R, 96

▪ Joe's Crab Shack, 1219 Celebrity Cir., Myrtle Beach, R, 94

▪ Kaminsky's Ny Deli, 7223 N. Kings Hwy., Myrtle Beach, F, 97

▪ KFC Of 61st Ave, 6104 N. Kings Hwy., Myrtle Beach, R, 91

▪ Kirk's 1890 Ice Cream Parlor, 2500 N. Kings Hwy., Myrtle Beach, R, 98

▪ Kirk's Ice Cream Parlor, 6101 N. Kings Hwy., Myrtle Beach, R, 98

▪ Lombardo's Restaurant, 7604 N. Kings Hwy., Myrtle Beach, R, 88

▪ Mako's, 2001 S. Ocean Blvd., Myrtle Beach, F, 99

▪ Marina Inn Beach Cabana, 8121 Amalfi Pl., Myrtle Beach, F, 97

▪ Mariner Pizza, 7003 N. Ocean Blvd., Myrtle Beach, F, 100

▪ Marshview Marina, 4139 U.S. 17 Bus., Murrells Inlet, R, 88

▪ Mellow Mushroom - Mi, 3280 U.S. 17 S., Murrells Inlet, R, 88

▪ Michael's At Little River Lane, 300 Bowling Ln., Little River, F, 99

▪ Ming's Bar & Grill, 203 N .Merriman Rd., Georgetown, F, 98

▪ Minute Man Food Mart, 4100 Pine Hollow Rd., Myrtle Beach, R, 99

▪ Murphy's Law Iv Surfside, 8703f U.S. 17 Bypass, Surfside Beach, R, 100

▪ N.Y. Pizza Kitchen, 9180 Ocean Hwy., Pawleys Island, R, 94

▪ Nagano Japanese Grill, 4544 Socastee Blvd., Myrtle Beach, R, 97

▪ Nathan's Famous-Scoops Ice Cre, 1401 S. Kings Hwy. 17, Myrtle Beach, R, 88

▪ New Ho Wah Restaurant Inc, 409 S. Kings Hwy., Myrtle Beach, R, 88

▪ New York Diner, 920 Inlet Square Dr., Murrells Inlet, F, 100

▪ Ocean Enclave Marketplace, 1600 N. Ocean Blvd., Myrtle Beach, R, 92

▪ Officers Club @ Mb Yachtclub, 714 U.S. 17, Little River, F, 100

▪ Outback Steakhouse #4115, 3270 U.S. 17 S., Murrells Inlet, R, 95

▪ Pacino's Restaurant, 3103 U.S. 17 Bus., S., Garden City, R, 99

▪ Painter's Homemade Icecream Gc, 100 N. Waccamaw Dr., Garden City, F, 100

▪ Panera Bread #4962, 1370 S. Commons Dr., Myrtle Beach, R, 90

▪ Papa's Pizza, 111 Pavilion Dr., Little River, F, 100

▪ Paradise Pancake And Omlet, 1201 S. Kings Hwy., Myrtle Beach, F, 100

▪ Pavilion Park Snack Shack, 1325 Celebrity Cir., Myrtle Beach, R, 100

▪ Pickled Cucumber, 317 U.S. 17 N., Surfside Beach, R, 93

▪ Pizza Hut #012864 (Georgetown), 530 Church St., Georgetown, R, 97

▪ Plantation Pancake House, 1003 U.S. 17 N., Surfside Beach, R, 96

▪ Quigley's Pint & Plate, 257 Willbrook Blvd., Pawleys Island, F, 100

▪ Raves Restaurant, 799 U.S. 17 S., Bus., Surfside Beach, R, 99

▪ River City Cafe, 5835 Dick Pond Rd., Myrtle Beach, R, 100

▪ Rockefellers Food And Spirits, 592 U.S. 701 N., Loris, F, 100

▪ Rum Bar, 405 8th Ave. N., Myrtle Beach, R, 85

▪ Rum Bar, 405 8th Ave. N., Myrtle Beach, F, 100

▪ Ruth's Chris Steakhouse, 8761 Marina Pkwy., Myrtle Beach, F, 99

▪ Saigon Bistro, 1600 Main St., Conway, R, 98

▪ Scotchman #3117, 489 Lake Arrowhead Rd., Myrtle Beach, R, 94

▪ Scotchman #3226, 300 Hilton Rd., Myrtle Beach, R, 96

▪ Sea Captain's House, 3002 N. Ocean Blvd., Myrtle Beach, R, 90

▪ Sea Mist Ice Cream, 1200 S. Ocean Blvd., Myrtle Beach, F, 100

▪ Seamist Conference Center, 1200 S. Ocean Blvd., Myrtle Beach, F, 100

▪ Seamist Restaurant, 1200 S. Ocean Blvd., Myrtle Beach, F, 98

▪ Shibe Concession Stand, 3051 Ripken Way Blvd., Myrtle Beach, R, 88

▪ Snooky's On The Water, 4495 Baker St., Little River, F, 100

▪ Spencerz Sports Pub, 1880 U.S. 17 N., Surfside Beach, R, 97

▪ Squirrel's Nest, 3450 S.C. 9 E., Loris, R, 99

▪ St Johns Inn Restaurant, 6803 N. Ocean Blvd., Myrtle Beach, F, 100

▪ Subway #4281, 2430 U.S. 501, Conway, F, 100

▪ Suck Bang Blow, 3393 U.S. 17 Bus., Murrells Inlet, F, 95

▪ Sunshine Pancake House, 3944 Main St., Loris, R, 99

▪ Sweet Carolines/State Fair Llc, 1207 Celebrity Cir., #K144, Myrtle Beach, F, 100

▪ The Jerusalem Bar & Grill, 205 N. Kings Hwy., Myrtle Beach, R, 95

▪ The Royal Crab Seafood, 610 N. Kings Hwy., Myrtle Beach, R, 88

▪ Three Guys Subs And Pies, 2903 4th Ave., Conway, F, 100

▪ Topgolf Myrtle Beach, 2850 Robert M. Grissom Pkwy., Myrtle Beach, R, 97

▪ Vicini's Italian Restaurant, 5001 N. Kings Hwy., Myrtle Beach, F, 100

▪ Vinny's Cafe, 804 Inlet Square Dr., Unit H, Murrells Inlet, F, 100

▪ Wal-Mart #2712 Deli/Bakery, 5141 Seaboard St., Myrtle Beach, R, 99

▪ Walmart Deli/Bakery #5923, 3650 Walton Dr., Myrtle Beach, F, 100

▪ Wendy's #202, 1305 Tadlock Dr., Murrells Inlet, R, 98

▪ Windjammer Pub, 2300 S.C. 179, Little River, F, 100

▪ Yagi Sushi & Hibachi, 47a Da Gullah Way, Pawleys Island, R, 95