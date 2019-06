Food & Drink DHEC inspections for Myrtle Beach-area restaurants for June 3 - 7

Myrtle Beach-area restaurant inspections for June 3 - 7, 2019.

▪ American Tap House & Roosters At American Tap House, 1320 Celebrity Cir., Myrtle Beach, R, 90

▪ Andys Corner, 3300 U.S. 17 S., North Myrtle Beach, R, 95

▪ Bagel Cafe At Litchfield, 113 Willbrook Blvd., Unit I, Pawleys Island, F, 100

▪ Barefoot Bistro, 3914 U.S. 17 S., North Myrtle Beach, R, 88

▪ Bawk Bawk Fish N Chicken, 3001 N. Kings Hwy., Myrtle Beach, R, 96

▪ Bay Watch Resort, 2701 S. Ocean Blvd., North Myrtle Beach, F, 100

▪ Beach Comber Bob's, 10000 Beach Club Dr., Myrtle Beach, R, 100

▪ Beachfront Bar & Grill Llc, 1805 S. Ocean Blvd., Myrtle Beach, R, 98

▪ Beachside Bistro, 415 S. Ocean Blvd., Myrtle Beach, R, 100

▪ Benny's Trattoria, 1453 U.S. 17 S., North Myrtle Beach, R, 95

▪ Bi-Lo #5741 Deli, 115 Willbrook Blvd., Suite Y, Pawleys Island, F, 100

▪ Blue Bistro, 2701 S. Ocean Blvd., North Myrtle Beach, F, 99

▪ Boardwalk Billys, 1407 13th Ave. N., North Myrtle Beach, R, 93

▪ Bojangles #780, 10594 Kings Rd., Myrtle Beach, F, 99

▪ Bonfire, A Smokin Taqueria, 110 Main St., Conway, R, 94

▪ Booty's Outdoors, 3908 U.S. 17 Bus., Murrells Inlet, R, 100

▪ Briarcliffe Rv Clubhouse, 10495 N. Kings Hwy., Myrtle Beach, F, 100

▪ Cafe Amalfi, 10000 Beach Club Dr., Myrtle Beach, F, 100

▪ California Dreaming, 10429 U.S. 17, Myrtle Beach, R, 89

▪ Captain Buck's Port, 135 Bucksport Rd., Conway, R, 98

▪ Carolina Fitness 544, 4125 Dick Pond Rd., Myrtle Beach, F, 100

▪ China Buffet, 1105 Church St., Conway, F, 100

▪ China Dragon, 7701 N. Kings Hwy., Myrtle Beach, R, 95

▪ China Garden, 3570 Northgate Dr., Myrtle Beach, R, 95

▪ China Hao, 3620 Walton Dr., Suitec2, Myrtle Beach, F, 100

▪ China Wok, 115 Willbrook Blvd., Ste C, Pawleys Island, R, 92

▪ Circle K Store #0792, 2591 Glenns Bay Rd., Surfside Beach, R, 90

▪ Clean Eats - Murrells Inlet, 804 Inlet Square Dr., Murrells Inlet, R, 96

▪ Coaches Corners, 301 S. Ocean Blvd., Myrtle Beach, R, 97

▪ Coast Pizza, 9660 N. Kings Hwy., Myrtle Beach, R, 93

▪ Coastal Ale House, 115 Waccamaw Medical Park Dr., Conway, F, 99

▪ Cracker Barrel #313, 1303 Tadlock Dr., Murrells Inlet, R, 90

▪ Crafty Rooster, 1125 Third Ave., Conway, R, 92

▪ Daddio's Ice Cream, 301-A S. Ocean Blvd., Myrtle Beach, R, 100

▪ Danny's Authenic NY Pizza, 11916 S.C. 707, Suite A, Murrells Inlet, F, 100

▪ Debordieu Club House, 908 Bonnyneck Dr., Georgetown, F, 100

▪ Denny's, 1200 U.S. 17 N., Surfside Beach, R, 73

▪ Denny's, 730 U.S. 17 S., North Myrtle Beach, F, 85

▪ Domino's, 3377 S.C. 9 E., Little River, R, 96

▪ Dona Tona Mexican Restaurant, 3221 U.S. 701 N., Conway, R, 95

▪ Dorothy Mae's Hmade Ice Cream, 3201 U.S. 17 S., North Myrtle Beach, R, 95

▪ Drafts Sports Bar & Grill, 415 S. Ocean Blvd., Myrtle Beach, R, 95

▪ Eggs Up Grill - Litchfield, 115 Willbrook Blvd., Pawleys Island, R, 91

▪ El Rinconcito Salvadoreno, 4019 U.S. 17 S., North Myrtle Beach, F, 97

▪ Embassy Splash, 9800 Queensway Blvd., Myrtle Beach, F, 100

▪ E-Noodles, 110 S. Kings Hwy., North Myrtle Beach, R, 96

▪ E-Noodles, 110 S. Kings Hwy., North Myrtle Beach, F, 96

▪ Fats At The Warehouse, 104 Laurel St., Unit A, Conway, F, 100

▪ Firehouse Subs #159, 1610 U.S. 17 Bus. S., Unit E, Surfside Beach, R, 94

▪ Flying Fish, 4744 U.S. 17 S., North Myrtle Beach, F, 97

▪ Food Lion #1198 Deli, 9380 Ocean Hwy., Pawleys Island, F, 97

▪ Food Lion #1556 Deli, 901 Garden City Conn., Garden City, R, 98

▪ Food Shoppe, 1300 U.S. 501 Bus., Conway, F, 100

▪ Fresh Water Fish Company, 4640 U.S. 701 N., Conway, R, 93

▪ Fuji Hibachi, 10752 Kings Rd., Myrtle Beach, R, 95

▪ Georgetown Co Detention Center, 2394 Browns Ferry Rd., Georgetown, F, 100

▪ Get Carried Away, 10126 Ocean Hwy., #5b, Pawleys Island, F, 100

▪ Grab & Go/Cinnabon/Aviator's, 1100 Jetport Rd., Myrtle Beach, R, 100

▪ Grand Park Concession Stand #2, 1004 Crabtree Ln., Myrtle Beach, R, 100

▪ Grand Park Concessions, 1011 Crabtree Ln., Myrtle Beach, R, 96

▪ Great Wall Chinese Restaurant, 1049 N. Fraser St., Georgetown, F, 100

▪ Habanero's, 11151 Ocean Hwy., Pawleys Island, R, 92

▪ Hanser House, 14360 Ocean Hwy., Pawleys Island, R, 99

▪ Hardees #1500863, 10 U.S. 17 N., Surfside Beach, R, 91

▪ Hooters S Myrtle Beach, 3901 N. Kings Hwy., Myrtle Beach, F, 100

▪ I Noodles, 1486 U.S. 17, Little River, R, 88

▪ Ichiro's Express, 2450 U.S. 501, Conway, R, 98

▪ Island Bar & Grill, 2272 Glenns Bay, Surfside Beach, R, 99

▪ Islander, 9185 Ocean Hwy., Pawleys Island, F, 100

▪ J Peters Grill & Bar - Pi, 139 Willbrook Blvd., Unit#G, Pawleys Island, R, 98

▪ Janette's, 1473 Indian Hut Rd., Georgetown, R, 100

▪ Jimmy Johns #3958, 112 Loyola Dr., Ste 101, Myrtle Beach, R, 91

▪ Joe's Diner By The Airport, 2895 Fred Nash Blvd., Myrtle Beach, R, 98

▪ Kaminsky's Ny Deli, 7223 N. Kings Hwy., Myrtle Beach, R, 95

▪ Kennedy's Kitchen, 301 30th Ave. S., North Myrtle Beach, F, 99

▪ Key West Grill, 1214 Celebrity Cir., Myrtle Beach, F, 100

▪ Landry's Seafood, 1312 Celebrity Cir., Myrtle Beach, F, 100

▪ Little Italy, 3001 N. Kings Hwy., Myrtle Beach, R, 95

▪ Lou - Cho's Chinese Restaurant, 1117 Third Ave., Conway, R, 94

▪ Lowes Food #232 Deli, 1399 S. Commons Dr., Myrtle Beach, R, 99

▪ Mako's, 2001 S. Ocean Blvd., Myrtle Beach, R, 92

▪ Marina Inn Beach Cabana, 8121 Amalfi Pl., Myrtle Beach, R, 94

▪ Mariner Pizza, 7003 N. Ocean Blvd., Myrtle Beach, R, 95

▪ Maryland Fried Chicken, 1620 Church St., Conway, F, 100

▪ Michael's At Little River Lane, 300 Bowling Ln., Little River, R, 95

▪ Myrtle Waves / Island Cafe, 3000 Mr Joe White Ave., Myrtle Beach, F, 100

Native Joes, 801 Conway St., North Myrtle Beach, R, 98

▪ New China King, 3894 S. Kings Hwy., Myrtle Beach, R, 98

▪ New York Diner, 920 Inlet Square Dr., Murrells Inlet, R, 91

▪ Nothing Fancy Restaurant, 4823 Pee Dee Hwy., Conway, R, 98

▪ Ocean Blue, 3200 S. Ocean Blvd., Myrtle Beach, F, 100

▪ Oceanview Cafe, 7200 N. Ocean Blvd., Myrtle Beach, R, 94

▪ Officers Club @ Mb Yachtclub, 714 U.S. 17, Little River, R, 94

▪ Old Bull And Bush, 4700 U.S. 17 Bypass, Myrtle Beach, R, 98

▪ Out Back At Franks, 10434 Ocean Hwy., Pawleys Island, R, 99

▪ Panda Express, 112 Loyola Dr., Ste .101, Myrtle Beach, R, 94

▪ Papa's Pizza, 111 Pavilion Dr., Little River, R, 93

▪ Paradise Pancake And Omlet, 1201 S. Kings Hwy., Myrtle Beach, R, 79

▪ Patricia Grand Resort, 2710 N. Ocean Blvd., Myrtle Beach, F, 100

▪ Piggly Wiggly #80 Deli, 15 W. Ashland St., Andrews, F, 100

▪ Pizza Hut 30581, 1610-A Church St., Conway, R, 96

▪ Pothole & Tequila's Sports Pub, 3140-D U.S. 17 Bus., Murrells Inlet, F, 99

▪ Quigley's Pint & Plate, 257 Willbrook Blvd., Pawleys Island, R, 92

▪ Radd Dew's Bar-B-Que Pit, 851 Horry Rd., Aynor, F, 100

▪ Rapone Brick Oven, 3303 U.S. 17 S., Unit A, North Myrtle Beach, R, 89

▪ Red Lobster #0725, 10000 U.S. 17 N., Myrtle Beach, F, 100

▪ Rivertown Bistro, 1111 Third Ave., Conway, F, 100

▪ Ruth's Chris Steakhouse, 8761 Marina Pkwy., Myrtle Beach, R, 95

▪ Saigon Bistro, 1600 Main St., Conway, R, 92

▪ Sam's Club #6353 Deli, 1946 10th Ave. N., Myrtle Beach, R, 94

▪ Sam's Corner, 101 Atlantic Ave., Garden City, F, 100

▪ Santino's Pizza Sub, 5102 N. Broad St., Loris, F, 100

▪ Sea Mist Ice Cream, 1200 S. Ocean Blvd., Myrtle Beach, R, 96

▪ Seamist Conference Center, 1200 S. Ocean Blvd., Myrtle Beach, R, 92

▪ Seamist Restaurant, 1200 S. Ocean Blvd., Myrtle Beach, R, 84

▪ Snak Shack, 5211 N. Kings Hwy., Myrtle Beach, R, 95

▪ Snooky's On The Water, 4495 Baker St., Little River, R, 88

▪ Sol Cocina Mexicana, 12036 Ocean Hwy., Pawleys Island, F, 100

▪ Sonic Drive In, 9704 S.C. 707, Myrtle Beach, R, 95

▪ Sonic Drive In Carolina Forest, 3782 Renee Dr., Myrtle Beach, F, 99

▪ Sonic Drive In Nmb, 701 U.S. 17 N., North Myrtle Beach, R, 93

▪ St Johns Inn Restaurant, 6803 N. Ocean Blvd., Myrtle Beach, F, 94

▪ St. Peter's Lutheran Church, 65 Crooked Oak Dr., Pawleys Island, F, 100

▪ Subway #4281, 2430 U.S. 501, Conway, R, 91

▪ Subway @ The Airport, 1100 Jetport Rd., Myrtle Beach, R, 100

▪ Suck Bang Blow, 3393 U.S. 17 Bus., Murrells Inlet, R, 89

▪ Sugar Twist Inc, 706 N. Ocean Blvd., Myrtle Beach, R, 94

▪ Sunny Side Up Diner, 801 U.S. 17, Little River, F, 100

▪ Surfside Jenny's, 1013 Glenns Bay Rd., Surfside Beach, R, 92

▪ Sweet Carolines/State Fair Llc, 1207 Celebrity Cir., #K144, Myrtle Beach, R, 89

▪ Sweet Frog, 706 N. Ocean Blvd., Myrtle Beach, R, 98

▪ Thai Season, 1004 U.S. 17 S., Unit A, North Myrtle Beach, R, 93

▪ The Hickory Tavern, 1508 U.S. 17 N., North Myrtle Beach, F, 99

▪ Thorny's, 600 S. Kings Hwy., Myrtle Beach, F, 100

▪ Three Guys Subs And Pies, 2903 4th Ave., Conway, R, 98

▪ Toasted Turtle, 2701 S. Ocean Blvd., Myrtle Beach, R, 90

▪ Ultimate California Pizza Fun, 959 Lake Arrowhead Rd., Myrtle Beach, F, 100

▪ Vicini's Italian Restaurant, 5001 N. Kings Hwy., Myrtle Beach, R, 96

▪ Vinny's Cafe, 804 Inlet Square Dr., Unit H, Murrells Inlet, R, 97

▪ Walmart Deli/Bakery #5923, 3650 Walton Dr., Myrtle Beach, R, 92

▪ Wild Horse Saloon And Grill, 10785 S.C. 707, Murrells Inlet, F, 100

▪ Windjammer Pub, 2300 S.C. 179, Little River, R, 93