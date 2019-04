DHEC inspections for Myrtle Beach-area restaurants for April 1 - 5

Myrtle Beach-area restaurant inspections for April 1 - 5, 2019.

▪ 212 Meal Prep, 2153 S.C. 544 Unit A, Conway, R, 98

▪ 810 Cafe & Ice Cream, 1220 Moser Dr., Myrtle Beach, R, 97

▪ 810 Market Common, 1220 Moses Dr., Myrtle Beach, R, 93

▪ Acme Bar & Grill, 3340 U.S. 17 S., Murrells Inlet, F, 100

▪ Allsbrook Grocery, 2245 U.S. 701 S., Loris, R, 98

▪ Angela's Produce & Seafood Mkt, 611 Atlantic Ave., Garden City, R, 91

▪ Arby's #6912, 2709 Dick Pond Rd., Myrtle Beach, R, 93

▪ Aromas Pizza Pasta Subs, 1401 Coventry Rd., Surfside Beach, R, 91

▪ Bagel Factory, 2012 N. Kings Hwy., Myrtle Beach, F, 100

▪ Bagel Factory Iii, 1620 Farrow Pkwy., Unita7, Myrtle Beach, R, 89

▪ Bargain Beachwear #9, 6807 N. Kings Hwy., Myrtle Beach, F, 100

▪ Beach Cove Tradewinds Mobile, 4800 S. Ocean Blvd., North Myrtle Beach, F, 100

▪ Beijing Asia Bistro, 4390 U.S. 17 Bypass, #C3, Murrells Inlet, F, 100

▪ Bennetts Calabash Seafood #1, 1010 U.S. 17 S., North Myrtle Beach, F, 97

▪ Bi-Lo #5107 Bakery/Deli, 5020 Dick Pond Rd., Myrtle Beach, R, 99

▪ Bistro 90, 7209 S.C. 90, Longs, F, 100

▪ Black Thai, 710 Main St., Myrtle Beach, R, 95

▪ Bombay At The Beach, 702 N. Kings Hwy., Myrtle Beach, F, 100

▪ Bonefish Grill #0502, 103 S. Kings Hwy., North Myrtle Beach, F, 96

▪ Brisket, 1501 U.S. 17 S., North Myrtle Beach, F, 99

▪ Burger King #8902, 1171 Seaboard St., Myrtle Beach, R, 96

▪ Cafe 22, 2207 S. Ocean Blvd., Myrtle Beach, F, 100

▪ Castaway, 1717 S. Ocean Blvd., North Myrtle Beach, R, 90

▪ China Chef, 1470 S. Kings Hwy., Myrtle Beach, R, 95

▪ Circle K Store #0273, 3305 N. Kings Hwy., Myrtle Beach, R, 97

▪ Circle K Store #3057, 2101 U.S. 17 S., North Myrtle Beach, R, 99

▪ Circle K Store #3490, 3791 Oleander Dr., Myrtle Beach, R, 99

▪ Clover Farm, 3742 Green Sea Rd. S., Loris, R, 95

▪ Coppers, 201 Laurel St., Conway, R, 93

▪ Costa, 4606 U.S. 17 Bus., Murrells Inlet, R, 89

▪ Croissants At The Grande Dunes, 8014 N. Kings Hwy., Myrtle Beach, F, 100

▪ Daniello's Pizzeria & Pub, 755 Main St., North Myrtle Beach, R, 91

▪ Denny's, 730 U.S. 17 S., North Myrtle Beach, F, 95

▪ Domino's Pizza, 209 U.S. 701 N., Loris, R, 93

▪ Donald's Pancake House, 2600 N. Kings Hwy., Myrtle Beach, R, 92

▪ Driftwoods Seafood & Steak, 10799 S.C. 707 Unit 15, Murrells Inlet, R, 90

▪ Ducati's, 960 Cipriana Dr., Unit B-4, Myrtle Beach, F, 100

▪ E-Noodles, 110 S. Kings Hwy., North Myrtle Beach, F, 99

▪ Finkley Grocery, 120 Greensea Rd. S., Loris, R, 98

▪ Frank's Restaurant, 10434 Ocean Hwy., Pawleys Island, R, 97

▪ Fudgery, 1210 Celebrity Cir., Myrtle Beach, R, 93

▪ Fun Warehouse, 2349 Dickpond Rd., Myrtle Beach, R, 98

▪ Garden City Bch Coffee Grounds, 117-A Atlantic Ave., Garden City, R, 94

▪ Geo's Philly Steak Grill, 2153 S.C. 544 Unit F, Conway, R, 89

▪ Gigi's Pizza, 211 South Ocean Blvd., Unit A, Myrtle Beach, F, 100

▪ Gio's Italian Kitchen, 10008 Ocean Hwy., Pawleys Island, R, 96

▪ Governor Lounge, 2520 U.S. 17 S., Murrells Inlet, R, 99

▪ Grande Dunes Anchor Cafe, 8121 Amalfi Prky., Myrtle Beach, R, 95

▪ Great Wall Chinese Restaurant, 1049 N. Fraser St., Georgetown, F, 99

▪ Greg's Cabana Bar, 2800 U.S. 17 Bus., Garden City, F, 100

▪ Grilled Cheese & Crab Cake Co, 2520 U.S. 17 S., Unit 9, Garden City, F, 100

▪ Gulfstream Cafe, 1536 S. Waccamaw Dr., Garden City, F, 100

▪ Habanero's, 10799 S.C. 707, Ste 7, Murrells Inlet, R, 98

▪ Hamburger Joe's, 712 48th Ave. S., North Myrtle Beach, R, 94

▪ Hardees #1500130, 402 S. Kings Hwy., Myrtle Beach, R, 89

▪ Heritage Club Restaurant, 478 Hertiage Dr., Pawleys Island, F, 100

▪ Hook & Barrel Inc, 8014 N. Kings Hwy., Myrtle Beach, F, 100

▪ Hotel Cabana Shores, 5701 N. Ocean Blvd., Myrtle Beach, R, 94

▪ Inlet Affairs Banquet/Catering, 4024 U.S. 17 Bus., Murrells Inlet, R, 97

▪ Island Treats, 10659 Ocean Hwy., Unit B, Pawleys Island, F, 100

▪ J & J Cafeteria, 1303 4th Ave., Conway, R, 95

▪ Jade Hibachi, 201 Graduate Rd., Conway, F, 99

▪ Jaime's Restaurant, 403 E. Main St., Andrews, R, 92

▪ Jersey Mike's Subs (Sayebrook), 102 Loyola Dr., Unit B, Myrtle Beach, R, 100

▪ Joe's Bar And Grill, 810 Conway St., North Myrtle Beach, R, 96

▪ Johnny D's Waffles & Benedicts, 3900 U.S. 17 S., North Myrtle Beach, R, 95

▪ KFC, 5305 Broad St., Loris, R, 89

▪ KFC Of North Myrtle Beach, 602 U.S. 17 S., North Myrtle Beach, R, 93

▪ Lakewood Camping Sub Shop, 5901 S. Kings Hwy., Myrtle Beach, F, 100

▪ Liberty Tap Room & Grill, 7651 N. Kings Hwy., Myrtle Beach, F, 100

▪ Little Caesars Express, 1 S.C. 9 E., Longs, R, 99

▪ Little River Food Mart, 11076 S.C. 90, Little River, R, 96

▪ Longhorn Steakhouse #5459, 4723 U.S. 17, North Myrtle Beach, R, 95

▪ Manny's Deli, 5702-A S. Kings Hwy., Myrtle Beach, R, 88

▪ Margarita's Mexican Restaurant, 321 Church St., Conway, F, 100

▪ Martini Classic Food, 98 Hwy. 17 S., North Myrtle Beach, R, 94

▪ Mcaddo's Cafe, 211 S. Ocean Blvd., Myrtle Beach, R, 100

▪ McDonalds, 822 U.S. 17, Little River, R, 90

▪ McDonald's #07648, 4500 U.S. 17 Bypass S, Myrtle Beach, R, 97

▪ McDonald's #12595, 10425 Ocean Hwy., Pawleys Island, F, 100

▪ McDonalds Surfside #38987, 5900 S. Kings Hwy., Myrtle Beach, F, 98

▪ Melting Pot, 5001 N. Kings Hwy., Myrtle Beach, R, 100

▪ Neal & Pam's, 20 S. Ocean Blvd., Surfside Beach, R, 93

▪ Ole Shillelagh Sports Bar, 405 S. Kings Hwy., Myrtle Beach, F, 97

▪ Olive Garden #1326, 1405 N. Kings Hwy., Myrtle Beach, F, 100

▪ Original Benjamin's, 9593 N. Kings Hwy., Myrtle Beach, F, 100

▪ Perks Up, 5300 N. Ocean Blvd., Myrtle Beach, R, 100

▪ Pf Chang's China Bistro, 1190 Farrow Pkwy., Myrtle Beach, R, 97

▪ Popeyes, 5910 S. Kings Hwy., Myrtle Beach, F, 99

▪ Popeye's, 1402 Church St., Conway, R, 96

▪ Prestwick Club Hse Snack Bar, 1001 Links Rd., Myrtle Beach, R, 100

▪ Red Lobster #6318, 1230 N. Retail Ct., Myrtle Beach, R, 98

▪ River City Cafe #4, 9550 Shore Dr., Suite A, Myrtle Beach, R, 94

▪ Russell's Seafood Grill, 4906 U.S. 17 Bus., Murrells Inlet, R, 92

▪ Saigon Cafe Restaurant, 1943 A Mr Joe White Ave., Myrtle Beach, F, 95

▪ Sam's Southern Eatery, 1730 S. Fraser St., Georgetown, F, 100

▪ Sam's Southern Eatery, 2635 Main St., Conway, F, 100

▪ Sandcastle Creamery, 5901 S. Kings Hwy., Myrtle Beach, F, 100

▪ Saville's, 1021 2nd Ave. N., North Myrtle Beach, F, 100

▪ Scotto's Pizzeria, 4030 River Oaks Dr., Myrtle Beach, R, 93

▪ Sea Merchants Seafood, 1104 S. Kings Hwy., North Myrtle Beach, R, 92

▪ Sheraton Broadway Plantation, 3301 Robert Grissom Pkwy., Myrtle Beach, R, 98

▪ Sticky Fingers Smokehouse, 4200 U.S. 17 S., North Myrtle Beach, R, 97

▪ Sonic Drive In Conway, 200 Rivertown Blvd., Conway, R, 95

▪ Spice C Llc, 2246 U.S. 501 E., Suite A & B, Conway, R, 96

▪ Subway #705, 712 N. Kings Hwy., Myrtle Beach, R, 100

▪ Sunhouse #23, 3886 U.S. 701 N., Conway, F, 100

▪ Surfside Bowling, 510 U.S. 17 N., Suite G, Surfside Beach, R, 99

▪ The Brass Tap, 3090 Deville St., Myrtle Beach, F, 100

▪ The Goat, 11824 U.S. 17 Bypass #A, Murrells Inlet, F, 95

▪ The Sneaky Beagle, 5040 Carolina Forest Blvd., Myrtle Beach, R, 94

▪ Tracks Coffee Bar, 2710 N. Ocean Blvd., Myrtle Beach, R, 100

▪ Turtle Market, 6151 S.C. 707, Myrtle Beach, R, 100

▪ Uncle Tito's, 4124 U.S. 17 Bus. S., Unit C, Murrells Inlet, R, 91

▪ Vienna's Pizzeria & Sports Pub, 4410 U.S. 17 Bypass, Unit B, Murrells Inlet, F, 100

▪ Wachesaw Plantation - Kimbel's, 1623 Pond Rd., Murrells Inlet, F, 100

▪ Wachesaw Pool Snack Bar, 1903 Governors Landing, Murrells Inlet, F, 100

▪ Water Tree Cafe, Llc, 3620 Walton Dr., Unit C1, Myrtle Beach, R, 100

▪ Wendy's, 702 Church St., Conway, R, 92

▪ Wendy's #218, 10840 Kings Rd., Myrtle Beach, F, 100

▪ Wendy's #3259, 5370 Broad St., Loris, R, 95

Inspection ratings

A: 100-88

B: 87-78

C: 77 and below

R stands for a routine inspection. F indicates a follow-up inspection. Visit MyrtleBeachOnline.com to view inspections from previous weeks.