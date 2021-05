All-state teams honor top SC boys, girls soccer players. See who made the list

The South Carolina Soccer Coaches Association released their all-state teams for the 2021 season. There are 22 selections for Class 5A and Class 4A, an 18 player roster for Class 3A and Class 2A, and an 11 player squad for Class A boys.

Class 5A Boys

Zach Abdulrahman SR M Chapin; Brandon Agudelo SR M J.L. MannCarter Bloomenstock SR F West Ashley; Beckham Boomershine SR GK Ashley Ridge; Yhago Brenner SR F Stratford; Patrick Cayelli JR M T.L. Hanna; Owen Collins SR D Chapin; Lance Friedrich SR M Wando; Carson Graves SO F Chapin; Jace Hicks SO M J.L. Mann; Tre Jackson SR M Wando; Jaxon Keene SR F Lexington; Caden Lawrence SR D Mauldin; Jordan Lester JR F Dorman; Alex Lopez JR M Rock Hill; Anderson May SR D River Bluff; Nic Parker SR M Northwestern; Damien Player SR F J.L. Mann; Rafael Razo SR F Gaffney; Franklin Spires SO M Lexington; Beckham Voelker JR D Wando; Terry Watson JR M Blythewood; Selvin Altamirano JR F Eastside

Class 4A Boys

Dalton Bailey SR M Catawba Ridge; Mac Billig SR D Eastside; Bryce Duncan SR M Greenwood; Lane Greenlee JR M Myrtle Beach; Luke Halkett JR M Eastside; Sullivan Hardin SR D Myrtle Beach; Leo Myers JR M South Aiken; Lyman Ott SR M A.C. Flora; Grayson Pedone SR GK James Island Charter; Roman Perez SR M Myrtle Beach; Kevin Pierre, Jr. SR M May River; Jackson Price JR M A.C. Flora; Jack Redmond JR D Eastside; Andrew Reinhart SR GK Catawba Ridge; Derek Ringnalda JR M Catawba Ridge; Holden Silverman SR M James Island Charter; Grant Smith SR D James Island Charter; Charlie Stokes JR M A.C. Flora; Will Tate SR D A.C. Flora; Jakob Thompson SR M Hartsville; Joshua White SO F Catawba Ridge

Class 3A Boys

Jovany Barraza SR F Gilbert; Wesley Bigbee JR GK Powdersville; Conolly Burgess SR F Academic Magnet; Jon Coradi SR M Waccamaw; Colby Dorn SR M Wren; Chris Gibson SO F Waccamaw; Rivers Krask JR M Waccamaw; Luis Lezama SR M D.W. Daniel; Eduardo Lopez Soberano SR F Mid-Carolina; Michael Petry SR M Oceanside Collegiate; Carter Pike SR M Powdersville; Josue Rodriguez SO F Wren; Thomas Rude SR D Emerald; Hadley Shaw SO D Academic Magnet; Brady Siegan SR D Academic Magnet; Daman Wagner SR D Academic Magnet; Ezra White JR F D.W. Daniel; Tipton Wright SR F D.W. Daniel

Class 2A Boys

Riley Beard SO D Philip Simmons; Aiden Bell SR F Christ Church Episcopal; Carson Brice FR M Andrew Jackson; Guillermo Cely JR F Gray Collegiate; Ryan Chea JR M Christ Church Episcopal; Reid Feldman FR M St. Joseph’s Catholic; Tyson Funderburk SO M Andrew Jackson; JT Gardner JR D Gray Collegiate; Griffin Gore SO F Philip Simmons; David Issa SR M Columbia; Austin Kennington JR GK Andrew Jackson; Patrick Kucaba FR M St. Joseph’s Catholic; Ryan Kussro JR D Gray Collegiate; Owen Phillips JR D Andrew Jackson; Mateo Simon FR M St. Joseph’s Catholic; Aiden Spinks JR GK Christ Church Episcopal; Locke Swent SR D Christ Church Episcopal; Anthony Visconti JR GK Philip Simmons

Class A Boys

Marshall Duan SO D Dixie; Alessio Giamariano SR F Dixie; Frank Hyland SR F Bamberg-Ehrhardt; Justin Keiser SO M Southside Christian; Matthew Langhals JR D Southside Christian; James McIntosh SO M Bamberg-Ehrhardt; Andrew Nickles SO F Dixie; Alan Pedoza SR M Ware Shoals; Ty’Quez Stuckey SR GK Bamberg-Ehrhardt; Ben Van Vick JR D Southside Christian; Carter Williams SR F Southside Christian

Class 5A Girls

Molli Baltyn JR D Riverside; Olivia Bouts SR M Riverside; Burns Brazzell SR M Northwestern; Autumn Cayelli SO M T.L. Hanna; Alanna Colbert SO M River Bluff; Ryanne Daley SR GK Chapin; Ella Darby SR M J.L. Mann; Erin Jacoby SR M J.L. Mann; Lauren Kelly JR M Dorman; Logan Kitts JR F Lexington; Reagan Leonard SR F Mauldin; Priscilla Mani SR M Wade Hampton-G; Lily Meisten SR D J.L. Mann; Elizabeth Merrill JR M West Ashley; Emily Morris SR M Nation Ford; Alondza Nieves SR F Clover; Jessica Padgett SR GK River Bluff; Adelle Pruitt SR D Wade Hampton-G; Carly Thatcher SR M Riverside; Emmie Wannemacher SR D J.L. Mann; Sammi Wolf SR M Clover; Kara Yandle SR D White Knoll

Class 4A Girls

Molly Betts SR M Midland Valley; Abby Capps SR F Lugoff-Elgin; Courtney Farr SR F Airport; Jasmine Ferguson FR GK A.C. Flora; Micaelann Gries JR M Bluffton; Alarie Hodge SR F James Island Charter; Kina Hughes SO D South Aiken; Taylor Hurteau SO M James Island Charter; Abigail Lainhart SR M Hilton Head Island; Kaylin Lisusky SR D Airport; Adrianna Machado JR D May River; Brynn Martin SR D Eastside; Delaney Minor SO D A.C. Flora; Jasmine Nixon FR F Indian Land; Lillian Ray JR M James Island Charter; Adeline Rios SR F Bluffton; Jordan Roberts SR F A.C. Flora; Alexis Spivey FR F James Island Charter; Mary Ashton Stillwell SR F Eastside; Andrea Tapia FR F Hilton Head Island; Grace Vipperman JR M A.C. Flora; Julia Willey SR D Hilton Head Island

Class 3A Girls

Riley Barnes JR F Gilbert; Gina Cooley SR D Powdersville; Isabella DeMarco JR M Bishop England; Dita Gillum JR M Oceanside Collegiate; Corine Gregory SO F Waccamaw; Julia Haunert SO D Camden; Harmony Hendrix SR M Gilbert; Katie Hudson JR D D.W. Daniel; Carley Jacobs JR F Academic Magnet; Maris Jennings FR M Waccamaw; Sarah Jones JR M Waccamaw; Madison Lance SR F Powdersville; Valentina Mosquera SR M Oceanside Collegiate; Reece Murphree SR F D.W. Daniel; Nora Powell SR D Academic Magnet; Mia Robinson FR M Camden; Emily Scharnitzky SR GK Bishop England; Lauren Watrous SR M D.W. Daniel

Class A/2A Girls

Bryn Bissinger JR M St. Joseph’s Catholic; Anna Laird Crosswell SR M Christ Church Episcopal; Alexis Deloach SR M Wade Hampton-H; Ashlyn Devaney JR GK Southside Christian; Claire Esse SO F Philip Simmons; Jasmine Ford FR GK Christ Church Episcopal; Emma Glenn SR D Christ Church Episcopal; Karla Gordon JR M Gray Collegiate; Ellie Gower JR M Southside Christian; Kylee Kellermann SO M Philip Simmons; Victoria Kucaba JR D St. Joseph’s Catholic; Bailey Manfredi JR F St. Joseph’s Catholic; Claire McKinley JR M St. Joseph’s Catholic; Erika Ruiz Meza SR M Newberry; Isabel Stanley SR F Wade Hampton-H; Caroline Stringer SR M Southside Christian; Essence Thompson SR F St. Joseph’s Catholic; Alexandra Ugan SR F Philip Simmons