Mugshots, Nov. 23

SERSLAND, BARBARA GAIL - DRIVING UNDER THE INFLUENCE
CATOE, JAMES CHADWICK - DRIVING UNDER THE INFLUENCE
BRYANT, CHRISTOPHER SHAWN - CONTEMPT OF FAMILY COURT BY ADULTOFFENSE
FILMORE, DEVANTE DAYQUAN - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE, FAILING TO USE HEADLIGHT WHEN REQUIRED
HOLT, JUSTIN ANDREW - RECKLESS DRIVING, DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE
JOHNSEN, GREGG PETER - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE
WYATT, BRANDON TAYLOR - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE, DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE, ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 3RD DEGREE
HOLMES, FREDDIE NMN - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE
BARRENTIE, JENNIFER LOUISE - ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 3RD DEGREE
BELLAMY, LEAH MICHELLE - BURGLARY AFTER JUNE 20, 1985) - FIRST DEGREE, ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 1ST DEGREE
MOSELEY, MARK WILLIAM - UNLAWFUL TO DISSEMINATE OBSCENE MATERIAL TO PERSON UNDER 18 YRS OF AGE, UNLAWFUL TO DISSEMINATE OBSCENE MATERIAL TO PERSON UNDER 18 YRS OF AGE, UNLAWFUL TO DISSEMINATE OBSCENE MATERIAL TO PERSON UNDER 18 YRS OF AGE, UNLAWFUL TO DISSEMINATE OBSCENE MATERIAL TO PERSON UNDER 18 YRS OF AGE, UNLAWFUL TO DISSEMINATE OBSCENE MATERIAL TO PERSON UNDER 18 YRS OF AGE, UNLAWFUL TO DISSEMINATE OBSCENE MATERIAL TO PERSON UNDER 18 YRS OF AGE, SEXUAL EXPLOITATION OF A MINOR - SECONDDEGREE, SEXUAL EXPLOITATION OF A MINOR - SECONDDEGREE, SEXUAL EXPLOITATION OF A MINOR - SECONDDEGREE
ARGUIN, CONNER MCKEE - MALICIOUS INJURY TO PERSONAL PROPERTYVALUE $5,000 OR MORE
GRANT, ANGELA LYNN - FRAUDULENT CHECK OR STOP PAYMENT ON ACHECK MORE THAN $500 BUT LESS THAN $1000
TODD, BENJAMIN ALLEN - POSS. OF OTHER CONTROLLED SUB. IN SCHED. I TO V - 2ND OR SUBQ., POSS. OF OTHER CONTROLLED SUB. IN SCHED. I TO V - 2ND OR SUBQ., PETIT OR SIMPLE LARCENY UNDER $2,000, SIMPLE POSESSION OF MARIJUANALESS THAN 28 GRAMS) 1ST OFFENSE
DRAKE, VINCENT JOSEPH - DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE
JOHNSON, HENRY LEE - DOMESTIC VIOLENCE HIGH & AGGRAVATED NATURE
GRIFFEN, COCO ROSE - DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE, RESISTING ARREST, FTC FRAUD VALUE u003e $500 IN SIX MONTH PERIOD, BY ACCEPTOR OF CARD E.G. STOREOWNER
WHITE, SUMMER SHANTIA - PETIT LARCENY
HARDIE, PORTIA SHENELLIE - SHOPLIFTING, SHOPLIFTING UNDER $2,000, SHOPLIFTING UNDER $2,000, SHOPLIFTING UNDER $2,000, SHOPLIFTING
HARDEE, GREGORY BRETT - DRIVING UNDER THE INFLUENCE
JONES, WADE HAMILTON - CONTEMPT OF COURT
GRANT, FRANKLIN EZEKEIL - CONTEMPT OF FAMILY COURT BY ADULTOFFENSE, CONTEMPT OF FAMILY COURT BY ADULTOFFENSE
O’NEAL, LISA DAWN - CONTEMPT OF COURT
BONNER, SARA LYNN - SHOPLIFTING UNDER $2,000, SHOPLIFTING UNDER $2,000
WALLER, CHRISTOPHER MICHAEL - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 2ND OFFENSE, DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE, ALCOHOL-OPEN CONTAINER OF BEER OR WINE IN MOTOR VEHICLE
WILSON, ANGELA MAE - BURGLARY NON - VIOLENT) AFTER JUNE 20, 1985) - SECOND DEGREE
MYERS, ISIAHA MONTARIO LORENZO - RESISTING ARREST, RESISTING ARREST
CHURCH, CHELSIE NICHOLE - SHOPLIFTING UNDER $2,000
BROWN, KEVIN DONTE - ARMED ROBBERY, ROBBERY WHILE ARMED OR ALLEGEDLY ARMED W/ DEADLY WEAPON, KIDNAPPING, IF SENTENCED FOR MURDER, POSSESSION OF A WEAPON DURING VIOLENT CRIME, UNLAWFUL CARRYING OF PISTOL
HARRELL, WILLIAM DAVID - ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 3RD DEGREE
HAYES, NICHOLAS WAIR - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION
HOLMES, GUY DESEAN - PWID MARIJUANA, 3RD & SUBSEQ., MANUFACTURE, POSSESSION OF OTHER SUB. INSCH. I,II,III W.I.T.D. - 3RD OR SUB.OFF., HEROIN, MORPH.,ETC., TRAFFICK IN ILLEGALDRUGS, 14G OR MORE, BUT LESS THAN 28G, RESISTING ARREST, TRANSP. IN VEHICLE W/SEAL BROKEN
WALLACE, RICKY DALE - A person possessing less than one gram of methamphetamine or cocaine base
WILLIAMS, JOSEPH PAUL - SHOPLIFTING/ENHANCEMENT FOR 3RD OR SUBS.OFFENSE VALUE $1,000 - $5,000
WILSON, CALEB RAND - BURGLARY 2ND DEGREE
NEELY, MATTHEW RYAN - DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE
JOHNSON, BRYON TODD - FORGERY LESS THAN 10,000
ANDERSON, EDDIE DONDRE - MANUF., POSS OF OTHER SUB. IN SCH. I,IIIII OR PWID - 1ST OFFENSE, UNLAWFUL STORAGE OR TRANSPORTATION OF ALCOHOLIC LIQUORS - 1ST OFFENSE, HINDERING POLICE/ RESISTING ARREST