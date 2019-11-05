Mugshots, Nov. 5

BELLAMY, QUENTIN DANIEL - MDP,NARCOTIC DRUGS IN SCH IB)&C), LSD,AND SCH II COCAINE) - 1ST OFFENSE
BRYANT, DARRELL JEAN - DOMESTIC VIOLENCE 2ND DEGREE
VEREEN, PAUL NMN - Ordinance / Loitering
GORE, LADONNIE JAMAR - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION, MANF. DIST. PWID CRANK OR CRACK COCAINE1ST OFF AFTER 6/7/05), MANF. DIST. PWID CRANK OR CRACK COCAINE1ST OFF AFTER 6/7/05)
WALKER, SHAWANDA VONTRINA - POSS. OF OTHER CONTROLLED SUB. IN SCHED. I TO V - 1ST OFFENSE
SKINNER, GLENN FITZGERALD - FAILURE TO APPEAR, FAILURE TO APPEAR, DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE
MORANO, PETER GEORGE - Drugs/Distribute, sell, purchase, manuf. Drug other than crack cocaine, or pwid, near school, MDP,NARCOTIC DRUGS IN SCH IB)&C), LSD,AND SCH II COCAINE) - 1ST OFFENSE
MIXON, CHRISTIAN DAWN - CONTEMPT OF FAMILY COURT BY ADULTOFFENSE
MOORE, WILLIE JAMES - HINDERING POLICE/ RESISTING ARREST, SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA
HANSON, ERIC PAUL - RECEIVING STOLEN GOODS UNDER $2,000
ST. PIERRE, JOSHUA ROBERT - POSS.,CONCEAL,SELL., OR DISPOSE OF STOLEN VEHICLE,VALUEu003e$1,000 u003c$5000
TOOHEY, RAYMOND GLEN - SHOPLIFTING UNDER $2,000
STEWART, DONYA SMITH - DRIVING UNDER THE INFLUENCE
ROBERTSON, JOSEPH CORNELIUS - FAILURE TO APPEAR
AYALA FERRUFINO, FANNY DORELA - Driver’s license required; surrender and disposition of out-of-State licenses; local licenses / MORE THAN ONE DL
HUMES, CYNTHIA MARTELLE - DISORDERLY CONDUCT
DUNCAN, ROBERT MCDOW - CARRYING WEAPONS ON SCHOOL PROPERTY
BLUNT, DEDRICK LEE - PWID HEROIN, FAIL TO STOP FOR BLUE LIGHT, FAILURE TO APPEAR, FAILURE TO APPEAR, COUNTY OR MUNICIPAL ORDINANCE SUMMONS
CARWILE, SARAH CATHERINE - FAILURE TO APPEAR, COUNTY OR MUNICIPAL ORDINANCE SUMMONS, FAILURE TO APPEAR