Mugshots, Oct. 31

DAVIS, JUSTIN ANTONIO - CONTEMPT OF FAMILY COURT BY ADULTOFFENSE
DIXON, LAWRENCE DAVID - SHOPLIFTING, THIRD AND SUBSEQUENT OFF.
DUCAP, ADAM MICHAEL - FUGITIVE, SHOPLIFTING UNDER $2,000, Ordinance / Resisting Arrest; Interference with Official in the Performance of Duty; Threatening an Official in Performance of Duty; Giving False Name and Address
DUDLEXT, ROBERT MICHAEL - SHOPLIFTING UNDER $2,000
CHICAS BARRERA, LUIS MIGUEL - SPEEDING, OVER 15 BUT LESS THAN 25 MPHOVER THE SPEED LIMIT, Driver’s license required; surrender and disposition of out-of-State licenses; local licenses / MORE THAN ONE DL
JACKSON, JAQONZE DEMOND - BREACH OF PEACENONAGGRAVATED IN NATURE)
WILLIAMS, LAYLA JANE - ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 3RD DEGREE
CARR, DOMINIC MALLORY - ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 3RD DEGREE
SHELTON, CHARLES LEVERNE - BREACH OF TRUST WITH FRAUDULENT INTENT,VALUE OVER $1,000 UP TO $5000, PETIT OR SIMPLE LARCENY UNDER $2,000
MENDOZA, GILBERT ANTHONY - DRINKING IN PUBLIC CONVEYANCE, CONTEMPT OF MUNICIPAL COURT
RABON, DIAN MICHELLE - DUI
MCCALL, JOHN WADE - HARASSMENT IN THE SECOND DEGREE
EVANS, REGENALD TYLER - TRESPASSING ON ANOTHER’S LAND WITHOUTPERMISSION - 1ST OFFENSE
WALL, RICHARD COMAN - FAILURE TO APPEAR
TILTON, VALERIE DANIEL - BURGLARY 3RD, PETIT LARCENY, POSS. OF OTHER CONTROLLED SUB. IN SCHED. I TO V - 1ST OFFENSE, MDP,NARCOTIC DRUGS IN SCH IB)&C), LSD,AND SCH II COCAINE) - 1ST OFFENSE, POSSESSION OF MARIJUANA, LESS THAN 1 OZFIRST OFFENSE, DRUG PARAPHERNALIA
LEE, JANE - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION
TILTON, JADE PATRICK - SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA, DRUG PARAPHERNALIA POSSESSION, MDP,NARCOTIC DRUGS IN SCH IB)&C), LSD,AND SCH II COCAINE) - 1ST OFFENSE, POSS. OF OTHER CONTROLLED SUB. IN SCHED. I TO V - 1ST OFFENSE
PARKER, KATHERINE OLIVIA - PETIT OR SIMPLE LARCENY UNDER $2,000
HART, SHELBY LYNN - FAILURE TO APPEAR, FAILURE TO APPEAR, FAILURE TO APPEAR
THOMPSON, THERESA ALICA - HARASSMENT IN THE SECOND DEGREE
HEINS, KEVIN ERIC - SEXUAL EXPLOITATION OF A MINOR - SECONDDEGREE, SEXUAL EXPLOITATION OF A MINOR - SECONDDEGREE, SEXUAL EXPLOITATION OF A MINOR - SECONDDEGREE, SEXUAL EXPLOITATION OF A MINOR - SECONDDEGREE, SEXUAL EXPLOITATION OF A MINOR - SECONDDEGREE, SEXUAL EXPLOITATION OF A MINOR - SECONDDEGREE, SEXUAL EXPLOITATION OF A MINOR - SECONDDEGREE, SEXUAL EXPLOITATION OF A MINOR - SECONDDEGREE, SEXUAL EXPLOITATION OF A MINOR - SECONDDEGREE, SEXUAL EXPLOITATION OF A MINOR - SECONDDEGREE, SEXUAL EXPLOITATION OF A MINOR - SECONDDEGREE, SEXUAL EXPLOITATION OF A MINOR - SECONDDEGREE, SEXUAL EXPLOITATION OF A MINOR - SECONDDEGREE, SEXUAL EXPLOITATION OF A MINOR - SECONDDEGREE, SEXUAL EXPLOITATION OF A MINOR - SECONDDEGREE, SEXUAL EXPLOITATION OF A MINOR - THIRD DEGREE, SEXUAL EXPLOITATION OF A MINOR - THIRD DEGREE, SEXUAL EXPLOITATION OF A MINOR - THIRD DEGREE, SEXUAL EXPLOITATION OF A MINOR - THIRD DEGREE, SEXUAL EXPLOITATION OF A MINOR - THIRD DEGREE, SEXUAL EXPLOITATION OF A MINOR - THIRD DEGREE, SEXUAL EXPLOITATION OF A MINOR - THIRD DEGREE
SMALLS, ANTWAN NATREEK - DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE
SQUIRES, ERIC RASHAD - ATTEMPTED MURDER
LEE, HENRY DESMOND - FRAUDULENT CHECK, UNDER $500 - 1ST OFFENSE, FRAUDULENT CHECK, UNDER $500 - 1ST OFFENSE
ROSS, OMAR ANTHONY - DOMESTIC VIOLENCE 3RD DEGREE
MCCRAY, DEMONTE MONTEL - DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 2ND OFFENSE
GEER, HAYLEY EVELYN - SHOPLIFTING UNDER $2,000
SLOAN, JOSHUA STEPHAN - DOMESTIC VIOLENCE 1ST DEGREE
KELLEY, ALEXANDRA ELIZBETH - ATTEMPTING TO DEFRAUD SC LOTTERY
MCLAMB, LARRY NEIL - SHOPLIFTING, THIRD AND SUBSEQUENT OFF.