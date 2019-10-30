Mugshots, Oct. 30

COFFIN, ANGEL STARR - DOMESTIC VIOLENCE 2ND DEGREE
WILLIAMSON, TIMOTHY MARK - CONTEMPT OF FAMILY COURT BY ADULTOFFENSE
MOLOK, QUESTA - SHOPLIFTING
MORRIS, CHRISTOPHER JAMES - FAILURE TO APPEAR
NESMITH, SHARONDA TIYON - BREACH OF PEACENONAGGRAVATED IN NATURE)
KING, ALWIN CARTER - MANUF., POSS OF OTHER SUB. IN SCH. I,IIIII OR PWID - 1ST OFFENSE, IDENTITY FRAUD TO OBTAIN EMPLOYMENT OR AVOID DETECTION BY LAW ENFORCEMENT, FUGITIVE
GEATHERS, RAEQUAN CHRISTOPHER - BREACH OF PEACENONAGGRAVATED IN NATURE)
JENKINS, TREVON DEQUES - BREACH OF PEACENONAGGRAVATED IN NATURE)
CLAGGETT, CHARLES WILLIAM - DEFRAUDING HOTEL, INN, BOARDING HOUSE OR RESTAURANT
WEBSTER, TIMOTHY BRIAN - ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 3RD DEGREE
HICKMAN, Y’KESHIA SHANTELL - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION, DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 3RD OR SUB. OFFENSE
WOODBURY, WILLIE JAMES - CRIMINAL SEXUAL CONDUCT W/MINOR UNDER11)- FIRST DEGREE AFTER 6/1/05)
NORRIS, KAYLYN RENEE - BURGLARY AFTER JUNE 20, 1985) - FIRST DEGREE
JERNIGAN, AMY ELIZABETH - ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 1ST DEGREE, BURGLARY AFTER JUNE 20, 1985) - FIRST DEGREE
BILLINGS, JEREMY KENT - CRIMINAL SEXUAL CONDUCT W/MINOR UNDER16)SECOND DEGREE
BLAKELY, BILLY DEAN - HARASSMENT IN THE SECOND DEGREE
MORRIS, BRYAN KEITH - FELONY DRIVING UNDER THE INFLUENCE, DEATH RESULTS
ROYALS, ANGLEA D - SHOPLIFTING UNDER $2,000
TAYLOR, APOLLONIA QUANTE - VIOLATION OF PROBATION
SANDERS, BILLY RAY - SHOPLIFTING
TILTON, COREY RICHARD - DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 3RD OR SUB. OFFENSE, RECEIVING STOLEN GOODS $2,000 OR LESS, POSSESSION OF DRUG PARAPHENALIA, OPERATING UNINSURED VEHICLE, HABITUAL TRAFFIC OFFENDERS, DUS AS PER HABITUAL TRAFFIC OFFENDER STATUS
STRICKLAND, VENSON EDWARD - DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 3RD OR SUB. OFFENSE, IMPROPER TURN - SIGNAL REQUIRED
BROWN, JAMES ANTENEY TYSHAWN - DOMESTIC VIOLENCE 3RD DEGREE, ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 3RD DEGREE, CONTEMPT OF FAMILY COURT BY ADULTOFFENSE
SWINTON, JAMEL RASHEED - VIOLATION OF BEGINNER’S PERMIT, FAILURE TO APPEAR
EATON, ZACHARY RYAN - DRIVING UNDER THE INFLUENCE
O’NEAL, ROBERT MATTHEW - SHOPLIFTING UNDER $2,000, FINAN TRANS CARD FRAUD VALUE $500 OR LESS IN SIX MONTH PERIOD, BY CARD HOLDER
HANN, PHILLIP STEVEN - SHOPLIFTING UNDER $2,000
SMITH, QUENTIN BARRELL - DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE
CURRY, BENJAMIN NMN - DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE
PRICE, JEFFREY KEITH - DOMESTIC VIOLENCE 3RD DEGREE