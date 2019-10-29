Mugshots, Oct. 29

LINEN, TYANDA - DISORDERLY CONDUCT
RICHARDSON, CARLEE TRAVIS - FAILURE TO APPEAR
KOPP, DANIEL WADE - HARASSMENT
FINCH, DEMARCUS DEWAYNE - CONTEMPT OF FAMILY COURT BY ADULTOFFENSE
SHIELDS, CHRISTIAN MICHAEL - CONTEMPT OF FAMILY COURT BY ADULTOFFENSE
KRAMER, LAUREL ALYSON - VIOLATION OF ABC LAW, RECKLESS DRIVING
DYER, BRANDY LEIGH - DISTRIBUTION OF COCAINE - 2ND OFFENSE
EICHENBERGER, NICHOLAS ROYAL - CONTEMPT OF FAMILY COURT BY ADULTOFFENSE
GINGLES, ELAZJA TROSHE - FAILURE TO APPEAR
LANE, HERBERT BROOK - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 2ND OFFENSE, DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE SUSPENDED FOR DUI - 2ND OFFENSE
BARTON, CHELSIE ROBIN - Endangerment of a highway worker, Duties of driver striking fixtures upon or adjacent to highway.
RUSSO, LEONORA ANN - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION
HARMON, BRYAN - SHOPLIFTING UNDER $2,000
MCALLISTER, JENNIFER RACHEL - PETIT OR SIMPLE LARCENY UNDER $2,000
BALDONI, MARK ANTHONY - TOO FAST FOR CONDITIONS, FAILURE TO MAINTAIN PROOF OF INSURANCE, Duties of driver involved in accident involving unattended vehicle. LEAVING THE SCENE
OLIVER, LEONARD HERBERT - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION
DRAGONETTE, SUSAN CLARA - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE
KIRBY, STEVEN LAWRENCE - COMMON LAW ROBBERY, STRONG ARM ROBBERY
MOORE, ALYSSA JORDAN - DOMESTIC VIOLENCE 3RD DEGREE
WHITE, JAMAL DARIOUS - FAILURE TO APPEAR
MILLER, MICHAEL LAVERNE - FUGITIVE
RICE, PAUL ALEXANDER RAY - SHOPLIFTING UNDER $2,000
NESBITT, SHIRELL GARDNER - PEDESTRIAN ON CONTROLLED ACCESS HIGHWAY
LOPATIC, DUSTIN KEKOA - MALICIOUS INJURY DAMAGE) TO PERSONAL PROPERTYVALUE $2,000 OR LESS
HARMON-LYNDON, ASHLEY MARIE - BREACH OF PEACENONAGGRAVATED IN NATURE)
FLOYD, TERRI FRANCIS - VIOLATION OF PROBATION
FIELDS, AMBER MICHELLE - DISORDERLY CONDUCT
TURNICK, JOHN DAVID - Ordinance / Loitering, BREAKING INTO MOTOR VEHICLE OR TANKS, PUMPS, WHERE FUEL, LUBRICANTS STORED, FAILURE TO APPEAR, FAILURE TO APPEAR, FAILURE TO APPEAR
GROSSI, NICHOLAS JOHN - LOITERING, BURGLARY AFTER JUNE 20, 1985) - FIRST DEGREE, PETIT OR SIMPLE LARCENY UNDER $2,000, PETIT OR SIMPLE LARCENY UNDER $2,000
RINEY, JAMES ANTHONY - GIVING FALSE INFORMATION TO LAW ENFORCEMENT, FIRE DEPT. OR RESCUE DEPT.
HEMINGWAY, CHARLES KENNEDY - POSS. OF OTHER CONTROLLED SUB. IN SCHED. I TO V - 1ST OFFENSE, DAMAGING OR TAMPERING WITH A VEHICLE
MCCASKILL, GILBERT LAWANN - DRIVING UNDER SUSPENSION, SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA
SUTTON, CHANCELY ALLEN - SHOPLIFTING UNDER $2,000
LYNOTT, JERRY ALAN - COMMON LAW ROBBERY, STRONG ARM ROBBERY
JONAS, DAVID TALMADGE - MDP, NARCOTIC DRUGS IN SCH. IB) & C),LSD, AND SCHED. II COCAINE)- 1ST OFF., POSS LESS THAN ONE GRAM OF ICE, CRANK ORCRACK COCAINE-2ND OFF AFTER 6/7/05)
HEMINGWAY, MYHIA KHIRES HEZEKIAH - DAMAGING OR TAMPERING WITH A VEHICLE
WHITE, SHANTELLE SHAQUANA - DISORDERLY CONDUCT
ELLIOTT, RALPH JOSEPH - TRESPASSING, DISORDERLY CONDUCT
SCOTT, DELVIN KWAMAINE - SPEEDING, OVER 15 BUT LESS THAN 25 MPHOVER THE SPEED LIMIT, NO DRIVERS LICENSE, SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA, POSS. OF COCAINE, 1ST OFFENSE
WILKINS, RAYMOND LAVERN - FAILURE TO APPEAR