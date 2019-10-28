Mugshots, Oct. 28

SLEEPER, JAMES BRYAN - UNLAWFUL CARRYING OF PISTOL, POSSESSION OF FIREARMS & AMMUNITION, RESISTING ARREST, RESISTING ARREST, DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 3RD OR SUB. OFFENSE, Ordinance / Loitering, BURGLARY NON - VIOLENT) AFTER JUNE 20, 1985) - SECOND DEGREE, BURGLARY NON - VIOLENT) AFTER JUNE 20, 1985) - SECOND DEGREE, BURGLARY NON - VIOLENT) AFTER JUNE 20, 1985) - SECOND DEGREE, BURGLARY NON - VIOLENT) AFTER JUNE 20, 1985) - SECOND DEGREE, BURGLARY NON - VIOLENT) AFTER JUNE 20, 1985) - SECOND DEGREE, BURGLARY NON - VIOLENT) AFTER JUNE 20, 1985) - SECOND DEGREE, BURGLARY NON - VIOLENT) AFTER JUNE 20, 1985) - SECOND DEGREE
WILLIAMS, AARON DONALD - FAILURE TO APPEAR, FAILURE TO APPEAR, FAILURE TO APPEAR
SPIKER, CHRISTOPHER ANDREW - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION
VALENCIA-PENA, RICARDO FABIAN - SIMPLE POSESSION OF MARIJUANALESS THAN 28 GRAMS) 1ST OFFENSE
THOMPSON, JEFF EARL - SIMPLE POSESSION OF MARIJUANALESS THAN 28 GRAMS) 1ST OFFENSE
VILLEGAS- RAMIREZ, CARLOS - Driver’s license required; surrender and disposition of out-of-State licenses; local licenses / MORE THAN ONE DL
DYSON, CORRINE NICHOLE - DOMESTIC VIOLENCE 3RD DEGREE
ARCE- RAMOS, NAHUN ALBERTO - SIMPLE POSESSION OF MARIJUANALESS THAN 28 GRAMS) 1ST OFFENSE, Driver’s license required; surrender and disposition of out-of-State licenses; local licenses / MORE THAN ONE DL
POTTS, KEVIN ALLEN - FAILURE TO APPEAR, COUNTY OR MUNICIPAL ORDINANCE SUMMONS
BLEND, DAVID - FAILURE TO APPEAR
PARKER, FRANCIS MARION - Duties of driver involved in accident involving unattended vehicle. LEAVING THE SCENE, SHOPLIFTING UNDER $2,000
GARRISON, KENNETH GEORGE - Ordinance / Shoplifting
REID, KAMELA - SHOPLIFTING UNDER $2,000
BAKER, AMBER NICHOLE - CONTEMPT OF FAMILY COURT BY ADULTOFFENSE
BELLAMY, ARMANI ALYCE - SHOPLIFTING UNDER $2,000
LEE, JOHAUN SAMUELLUES - FAILURE TO APPEAR
LANCE, MARVIN - CRIMINAL DOMESTIC VIOLENCE - 3RD OR SUB. OFFENSE
MEEKER, JEREMIAH CARL - DOMESTIC VIOLENCE 3RD DEGREE
PYATT, JOEY LEE - RECKLESS DRIVING, DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE
TYLER, RAYJON AMERE - Ordinance / Trespass
MILANO, JOSEPH JOHN - DOMESTIC VIOLENCE 3RD DEGREE
MATEO MATIAS, JOSE JUAN - Ordinance / Public Disorderly Conduct in Motor Vehicle
GINEZ TECPIL, JOSE LUIS - DRIVING UNDER THE INFLUENCE, Driver’s license required; surrender and disposition of out-of-State licenses; local licenses / MORE THAN ONE DL
PRIOLEAU, CHAMAINE TERELL - CRIMINAL DOMESTIC VIOLENCE - 3RD OR SUB. OFFENSE
BARBEE, WAYNE LARUE - DRIVING UNDER THE INFLUENCE