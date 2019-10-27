Mugshots, Oct. 27

BEAR, JULIE MARIE - DISORDERLY CONDUCT
SHARP, BRIAN - DISORDERLY CONDUCT, RECKLESS DRIVING
CARPENTER, VINCENT MICHAEL - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE, LITTERING , LESS THAN 15LBS OR 27 CUBICFEET IN VOLUME - 1ST OFFENSE
ROSIER, PETER - DOMESTIC VIOLENCE 3RD DEGREE
GARDNER, ALONZO RAMON - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE
BROWN, ELIJAH - DUI
MARKS, SHAWN MICHAEL - DOMESTIC VIOLENCE 2ND DEGREE, A person possessing less than one gram of methamphetamine or cocaine base
ULLOA, EDWIEN MIGUEL - DRIVING WITH AN UNLAWFUL ALCOHOLCONCENTRATION, DRIVING UNDER SUSPENSION, OPEN CONTAIN OF BEER/WINE IN VEHICLE, SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA, MDP, NARCOTIC DRUGS IN SCH. IB) & C),LSD, AND SCHED. II COCAINE)- 1ST OFF.
COGHLAN, MICHAEL PAUL - DRIVING UNDER THE INFLUENCE
THOMPSON, RONALD RAYMOND - PETIT LARCENY, DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE, OPEN CONTAINER OF BEER OR WINE IN MOTORVEHICLE, DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE, HIT AND RUN, DUTIES OF DRIVER INVOLVED IN ACCIDENT, PROPERTY DAMAGE, FAILURE TO APPEAR
REED, KATHLEEN ANGELA - FAILURE TO APPEAR
ERIT, TASHA DAWN - DRIVING UNDER THE INFLUENCE, HIT AND RUN, DUTIES OF DRIVER INVOLVED IN ACCIDENT, PROPERTY DAMAGE, CHILD/ENDANGER., COMMIT CERTAIN DRUG/ALCOHOL RELATED VEH. OFF. WITH MINOR IN VEH
CRISCOE, BRANDON LEE - OPEN CONTAIN OF BEER/WINE IN VEHICLE, DRIVING UNDER THE INFLUENCE, UNLAWFUL CARRYING OF PISTOL
WHITE, ANTWAN JAMALE - DISTRIBUTION OF COCAINE - 1ST OFFENSE, MDP, NARCOTIC DRUGS IN SCH. IB) & C),LSD, AND SCHED. II COCAINE)- 1ST OFF.
CARNEY, DYLAN RILEY - DRIVING WITH AN UNLAWFUL ALCOHOLCONCENTRATION
PARSONS, PATRICK ELLIOTT - OPEN CONTAIN OF BEER/WINE IN VEHICLE, DRIVING UNDER THE INFLUENCE
ATKINSON, RICHARD JENNINGS - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE
ENDLER, THOMAS RYAN - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE
DEBAUFRE, CHRISTON NICOLE - Ordinance / Breach of the Peace
WICKMAN, SHANNON RACHEL - DOMESTIC VIOLENCE 3RD DEGREE
MCGOWAN, DOUGLAS CRAIG - TRESPASSING ON ANOTHER’S LAND WITHOUTPERMISSION - 1ST OFFENSE
WILSON, KEVIN JERMAINE - DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE
MCCRAY, RAHEEM ROSHONE - DUI, TRANSP. IN VEHICLE W/SEAL BROKEN, SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA
JOHNSON, DOMINIC LAMORRIS - DISOBEYING A POLICE OFFICER, POSS. OF OTHER CONTROLLED SUB. IN SCHED. I TO V - 2ND OR SUBQ.
PINKOWSKI, STEPHEN JOHN - ENTERING PREMISES AFTER WARNING OR REFUSING TO LEAVE ON REQUEST
BRANHAM, JENEANE ELZARAD - SHOPLIFTING UNDER $2,000
JOSEPH, BRIAN EDWARD - SHOPLIFTING UNDER $2,000
HEWITT, JASON LAWAYNE - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION
JOHNSON, SHARON - ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 3RD DEGREE
MURPHY, ERIC THOMAS - SHOPLIFTING
DISHNEAU, NICHOLE LEE - SHOPLIFTING UNDER $2,000, TRAFFICKING IN COCAINE, 10G OR MORE, BUT LESS THAN 28G - 1ST OFFENSE
WILLIAMS, RAEQUAN ALAMIN - OPERATING VEHICLE ON HIGHWAY WITHOUT REGISTRATION AND LICENSE, Driver’s license required; surrender and disposition of out-of-State licenses; local licenses / MORE THAN ONE DL, SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA, POSSESSION OF DRUG PARAPHENALIA
WATLINGTON, STRAVNIX BREVARD - RESIST ARREST; OPPOSE,RESIST,OR ASSAULTLAW ENFORCEMENT OFFICER SERVING PROCESS, DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE, DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 2ND OFFENSE, IMPROPER TURN - SIGNAL REQUIRED, TRANSP. IN VEHICLE W/SEAL BROKEN, Ordinance / Destroying, etc, Property - City Property, IMPROPER LANE CHANGE
WASHINGTON, JULIAN GARY - DISTRIBUTION OF COCAINE - 1ST OFFENSE
MOYA-CERON, MELISSA - COMMON LAW ROBBERY, STRONG ARM ROBBERY, DRUG PARAPHERNALIA
PARDUE, PHILLIP RAY - Ordinance / Public Disorderly Conduct Generally
SIMPSON, CALVIN JEROME - EXPOSURE OF PRIVATE PARTS IN A LEWD ANDLASCIVIOUS MANNER
WADE, TIM - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION
WHEELER, GARRETT WADE - LOITERING