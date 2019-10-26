Mugshots, Oct. 26

COX, HUBERT NMN - DRIVING UNDER THE INFLUENCE, VIOLATION SEAT BELT LAW
HERNANDEZ DIAZ, ISAI - DRIVING UNDER THE INFLUENCE
POSTON, LARRY SPENCER - SHOPLIFTING UNDER $2,000
PERUMAL, SACHIN REUBEN - Driver’s license required; surrender and disposition of out-of-State licenses; local licenses / MORE THAN ONE DL, DISOBEYING A POLICE OFFICER, SPEEDING, OVER 10 BUT LESS THAN 15 MPH OVER THE SPEED LIMIT
STOBIE, CYNTHA MARIE - DRIVING UNDER THE INFLUENCE, DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE
BACKUS, DYLON SCOTT - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION
RUSHING, DEANGELO MAURICE - DOMESTIC VIOLENCE 3RD DEGREE
REAVES, JAMES JEFFREY - DISORDERLY CONDUCT
BROWN, ANDREW JOHNATHON - ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 3RD DEGREE
WINEGLASS, MACEO DOMINIC - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE
SMITH, TRAYVONNE JERMIAH - BURGLARY 1ST DEGREE
EDWARDS, COREY NICOLE - LOITERING
COOK, SHAWNA MONIQUE - Ordinance / Trespass
SINGLETON, DEVAUNTE TYQUAN - MALICIOUS INJURY TO PERSONAL PROPERTY, VALUE $2000 OR LESS
COLLINS, ASHLEY RABON - Ordinance / Loitering, CONTEMPT OF FAMILY COURT BY ADULTOFFENSE
FOX, JESSICA NOELLE - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION, RESISTING ARREST, PEDESTRIAN ON CONTROLLED ACCESS HIGHWAY
HARRISON, STANLEY RATICO - Ordinance / Loitering, RESIST ARREST; OPPOSE,RESIST,OR ASSAULTLAW ENFORCEMENT OFFICER SERVING PROCESS
TURNNIDGE, COLIN STUART - MALICIOUS INJURY TO ANIMALS, PERSONAL PROPERTY,INJURY VALUE $2,000 TO $10,000
BELLAMY, MICHAEL BERNARD - SHOPLIFTING/ENHANCEMENT FOR 3RD OR SUBS.OFFENSE VALUE $1,000 - $5,000, FEDERALLY CHARTERED OR INSURED FINANCIAL INSTITUTION CRIME BANK FRAUD)
DOYLE, PHILLIP DUDLEY - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION
BOYETTE, ZACHARY RYAN - FRAUDULENT CHECK, UNDER $500 - 1ST OFFENSE
TIMMONS, DAVONA DORIN - SHOPLIFTING UNDER $2,000
FRASIER, CHRISTOPHER DARNELL - FAILURE TO APPEAR
RICHARDSON, KWAME PIERRE - RECEIVING STOLEN GOODS, VALUE LESS THAN$1,000, RECEIVING STOLEN GOODS $10,000 OR MORE
MORRIS, BRYAN KEITH - FELONY DRIVING UNDER THE INFLUENCE, GREAT BODILY INJURY RESULTS
CORNISH, RONALD BERNARD - DOMESTIC VIOLENCE 1ST DEGREE, DOMESTIC VIOLENCE 1ST DEGREE
SOKOLOVSKIY, BRITTANY DANIELLE - POSS. OF NARC. IN SCH 1B),C), LSD &SCH II COCAINE) -1ST OFF AFTER 6/7/05)
WHITE, JEREMY SCOTT - DRIVING ON WRONG SIDE OF ROAD, Driver’s license required; surrender and disposition of out-of-State licenses; local licenses / MORE THAN ONE DL
ORR, CYNTHIA DARLENE - FAILURE TO APPEAR
ESCOBAR, CHRISTOPHER EUGENE - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION, Ordinance / Public Possession of Open Containers
COLE, JAMIE LYNN - POSS L/T ONE GRAM ICE, CRANK OR CRACKCOCAINE - 1ST OFF AFTER 6/7/05), POSS. OF NARC. IN SCH 1B),C), LSD &SCH II COCAINE) -1ST OFF AFTER 6/7/05), POSS. OF OTHER CONTROLLED SUB. IN SCHED. I TO V - 1ST OFFENSE, SHOPLIFTING
STRICKLAND, CHERYL KAY - POSS. OF NARC. IN SCH 1B),C), LSD &SCH II COCAINE) -1ST OFF AFTER 6/7/05), POSS L/T ONE GRAM ICE, CRANK OR CRACKCOCAINE - 1ST OFF AFTER 6/7/05), SHOPLIFTING UNDER $2,000
FORTNER, WILLIAM EPHRAIM - DRIVING WITHOUT A LICENSE - 1ST OFFENSE
ROMAN, ANDREW THOMAS - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE, OPERATING VEHICLE WITH MISSING OR INCORRECTLY DISPLAYED LICENSE PLATE, Vehicles required to be registered and licensed., OPERATING UNINSURED VEHICLE, UNLAWFUL OPERATION OF UNSAFE OR IMPROPERLY EQUIPPED VEHICLE, POSS. OF OTHER CONTROLLED SUB. IN SCHED. I TO V - 1ST OFFENSE
PLANT, DENNIS JOHN - OPEN CONTAIN OF BEER/WINE IN VEHICLE
FEUERBORN, IAN KANE - A person possessing less than one gram of methamphetamine or cocaine base
HILLIARD, HENRY OLEN - DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE
ANDERSON, CHARVIS KEON - MANF. DIST. PWID CRANK OR CRACK COCAINE1ST OFF AFTER 6/7/05), MANF. DIST. PWID CRANK OR CRACK COCAINE1ST OFF AFTER 6/7/05), MANF. DIST. PWID CRANK OR CRACK COCAINE1ST OFF AFTER 6/7/05), MANF. DIST. PWID CRANK OR CRACK COCAINE1ST OFF AFTER 6/7/05)
BRAUNWORTH, SCOTT - FAILURE TO STOP FOR A BLUE LIGHT, NO INJURY OR DEATH - 1ST OFFENSE, OPERATION OF UNSAFE VEHICLE, NO DL IN POSSESSION, DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE, RESIST ARREST; OPPOSE,RESIST,OR ASSAULTLAW ENFORCEMENT OFFICER SERVING PROCESS
PHELPS, CHRISTOPHER SHAW - OPEN CONTAIN OF BEER/WINE IN VEHICLE
BAUCUM, KAREEM HASSAN - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 2ND OFFENSE, DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 3RD OR SUB. OFFENSE, FAILURE TO SIGN REGISTRATION CARD, FAILURE TO MAINTAIN PROOF OF INSURANCE, OPEN CONTAIN OF BEER/WINE IN VEHICLE, LITTERING , LESS THAN 15LBS OR 27 CUBICFEET IN VOLUME - 1ST OFFENSE
JOHNSON, CLINTON DOUGLAS - RESISTING ARREST, ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 2ND DEGREE
ELLIOTT, KEITH THOMAS - BREAKING INTO MOTOR VEHICLE OR TANKS, PUMPS, WHERE FUEL, LUBRICANTS STORED, RECEIVING STOLEN GOODS UNDER $2,000
MEADOWS, MELLISSA ANN - DOMESTIC VIOLENCE 3RD DEGREE