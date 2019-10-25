Mugshots, Oct. 25

SELLERS, KAYLA NICOLE - FAILURE TO APPEAR, FAILURE TO APPEAR
BLACK, JAMES VICTOR - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE
WATTS, KIMBERLY LENNETTE - BURGLARY NON - VIOLENT) AFTER JUNE 20, 1985) - SECOND DEGREE, BURGLARY AFTER JUNE 20, 1985) - FIRST DEGREE, LARCENY UNDER $2,000
CASTLE, HOWARD JAMES - RECEIVING STOLEN GOODS, VALUE LESS THAN$1,000, HINDERING POLICE/ RESISTING ARREST
PETITFRERE, NORTIRA - HINDERING POLICE/ RESISTING ARREST, RECEIVING STOLEN GOODS, VALUE LESS THAN$1,000
BROWN, BRIAN O - RECEIVING STOLEN GOODS $2,000 OR LESS, HINDERING POLICE/ RESISTING ARREST
KNOWLIN, HAKEEM TERRELL - RECEIVING STOLEN GOODS, VALUE LESS THAN$1,000, HINDERING POLICE/ RESISTING ARREST
PINKOWSKI, STEPHEN JOHN - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION
WASHINGTON, HORACE - HINDERING POLICE/ RESISTING ARREST, RECEIVING STOLEN GOODS $2,000 OR LESS
RUFFIN, BYRON CONRAD - HINDERING POLICE/ RESISTING ARREST, RECEIVING STOLEN GOODS, VALUE LESS THAN$1,000
GLOVER, DARASTUS LINCOLN - ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 3RD DEGREE
DOLLARD, SHELONDA MILLER - UNLAWFUL NEGLECT OF CHILD OR HELPLESS PERSON BY LEGAL CUSTODIAN
GERWITZ, CORRINE GAIL - SIMPLE ASSAULT
LEWIS, SHAUN ROBERT - FAILURE TO APPEAR
FROSCHAUER, DAVID LARUE - DOMESTIC VIOLENCE 3RD DEGREE
BROMELL, AKIIBA LEE-DAMYLE - DOMESTIC VIOLENCE 2ND DEGREE
CRIBB, THOMAS BRIAN - SHOPLIFTING UNDER $2,000, MALICIOUS INJURY TO TREE, HOUSE; TRESPASS UPON REAL PROPERTY, VALUE $2000 OR LES, DRUG PARAPHERNALIA POSSESSION, ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 3RD DEGREE
BARBOUR, ORLANDO ZAKEEM - HEROIN, MORPH., ETC.,TRAFFICK IN ILLEGAL DRUGS, 4G OR MORE, BUTu003c 14G-1ST OFF, POSS. OF COCAINE, 1ST OFFENSE, POSS LESS THAN ONE GRAM OF ICE,CRANK,OR CRACK COCAINE-1ST OFF AFTER 6/7/05), SALE OR DELIVERY OF PISTOL TO, AND POSSESSION BY, CERTAIN PERSONS UNLAWFUL, DISORDERLY CONDUCT
LANGSTON, DUSTIN TYLER - DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 3RD OR SUB. OFFENSE, OPEN CONTAINER
DORDAL-SEEFELDT, JOHN - DOMESTIC VIOLENCE 3RD DEGREE
STAMEY, SANDRA RENEE - DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 3RD OR SUB. OFFENSE, HIT & RUN, DUTIES OF DRIVER INVOLVED INACCIDENT WITH MINOR PERSONAL INJURY
MCCRERY, ANDREA BETH - DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE SUSPENDED FOR DUI - 3RD OR SUB. OFFENSE, OPERATING UNINSURED MOTOR VEHICLE - 2NDOFFENSE, OPERATING VEHICLE ON HIGHWAY WITHOUT REGISTRATION AND LICENSE
BECKETTE, DAWN MARIE - FUGITIVE
MONROE, JONATHAN RYAN - FAILURE TO APPEAR
HAWKINS, MANASSEH KERRARD - DOMESTIC VIOLENCE 1ST DEGREE
TOLLER, PAUL DAVID - ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 3RD DEGREE
REECE, HENRY CARSON - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION
MESERVE, SHANNON BROOKS - Ordinance / Trespass
BURROWS, YOLANDA DARLENA - DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE, UNINSURED VEHICLE
MCELGUN, SASHA MONIQUE - FAILURE TO APPEAR, FAILURE TO APPEAR
SMITHWICK, CHAD STANTON - POSS. OF NARC. IN SCH 1B),C), LSD &SCH II COCAINE) -1ST OFF AFTER 6/7/05), Failure to return leased or rented property; fraudulent appropriation of leased or rented property $10,000 OR MORE
HARBAUGH, SAM WILLIAM - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION
EUBANKS, TONY PAUL - FAILURE TO APPEAR, FAILURE TO APPEAR
BULLINGTON, CAROLYN LANGSTON - CRIMINAL DOMESTIC VIOLENCE - 3RD OR SUB. OFFENSE
KOSTER, JESSICA ALICIA - DISORDERLY CONDUCT, MALICIOUS INJURY TO ANIMALS, PERSONAL PROPERTY,INJURY VALUE $2,000 TO $10,000
COX, DALLAS BENJAMIN - DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 2ND OFFENSE
PHILLIPS, KELSEY RHASSAN - DISORDERLY CONDUCT
CARR, DEKENDRICK AMAR - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE, PURCHASE OR POSSESSION BY MINOR
SMITH, RICHARD LESLIE - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE
BARRETT, DUSTIN SCOTT - DOMESTIC VIOLENCE 3RD DEGREE
COLE, SHAKEEL LAMIEK - BREACH OF TRUST WITH FRAUDULENT INTENT,VALUE OVER $1,000 UP TO $5000