Mugshots, Oct. 24

MOWERY, COURTNEY NMN - UNLAWFUL USE OF TELEPHONE
ROBERTS, LANDEN HARDWICK - COMMON LAW ROBBERY, STRONG ARM ROBBERY, CONTRIBUTING TO THE DELINQUENCY OF A MINOR, UNLAWFUL CARRYING OF PISTOL
MARTINOV, MAXAMILLION THOMAS - ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 3RD DEGREE
KNIGHT, JOHNNY DESHAUN - ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 3RD DEGREE
ROBINSON, COREY JAWAN - INDECENT EXPOSURE
CABANAW, TERRY LEE - MDP, NARCOTIC DRUGS IN SCH. IB) & C),LSD, AND SCHED. II COCAINE)- 1ST OFF.
MCKENZIE, MACKENZIE MARIE - VIOLATION OF PROBATION
GREEN, LLOYD EDWIN - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION
VEREEN, DELICIA NICHELLE - REVOCATION OF PROBATION
STONE, JEFFERY ALLAN - DOMESTIC VIOLENCE 3RD DEGREE
WILSON, RONNIE STEVEN - BREACH OF TRUST WITH FRAUDULENT INTENT,VALUE $5,000 OR MORE
HAMLIN, ROBERT CURTIS - RESISTING ARREST, FINANCIAL TRANSACTION CARD FRAUD VALUEu003e$500 IN 6 MONTH PERIOD, BY CARDHOLDER, FINANCIAL TRANSACTION CARD FRAUD VALUEu003e$500 IN 6 MONTH PERIOD, BY CARDHOLDER, FAILURE TO STOP FOR A BLUE LIGHT, NO INJURY OR DEATH - 1ST OFFENSE, DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 3RD OR SUB. OFFENSE
PARRA, CHRISTOPHER JAMES - FAILURE TO APPEAR
BONE, ALEXIS JENE - FAILURE TO APPEAR
HICKMAN, MARK ANTHONY - ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 3RD DEGREE
SILVESTER, THEO LAMBERT - PEDESTRIAN ON CONTROLLED ACCESS HIGHWAY, PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION
LEE, BRYAN KEITH - MALICIOUS INJURY DAMAGE) TO PERSONAL PROPERTYVALUE $2,000 OR LESS
ISELLA, CARMEN CHARLES - Ordinance / Resisting Arrest; Interference with Official in the Performance of Duty; Threatening an Official in Performance of Duty; Giving False Name and Address, SHOPLIFTING UNDER $2,000
EDWARDS, CHRISTOPHER DEONTOUI - OPEN CONTAIN OF BEER/WINE IN VEHICLE, Ordinance / Resisting Arrest; Interference with Official in the Performance of Duty; Threatening an Official in Performance of Duty; Giving False Name and Address
WOODS, TRAVIS LEE - Ordinance / Public Disorderly Conduct Generally
WHITE, SHANTELLE SHAQUANA - DISORDERLY CONDUCT
JEWELL, KERRY JOAN - BREACH OF TRUST WITH FRAUDULENT INTENT UNDER $2,000
HONEYCUTT, JEFFERY ALAN - Ordinance / Public Disorderly Conduct Generally, Ordinance / Resisting Arrest; Interference with Official in the Performance of Duty; Threatening an Official in Performance of Duty; Giving False Name and Address
DE LA CRUZ, JOSE FRANCISCO - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE
HUTH, RICHARD KEVIN - DRIVING WITH AN UNLAWFUL ALCOHOLCONCENTRATION
PINKOWSKI, STEPHEN JOHN - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION