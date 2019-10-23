Mugshots, Oct. 23

JOHNSON, ROBIN RENEE - FRAUDULENT CHECK, UNDER $500 - 1ST OFFENSE, FRAUDULENT CHECK, UNDER $500 - 1ST OFFENSE
LAMONTAGNE, DONALD KENNETH - VOYEURISM, VIOLATING PLACE OF PRIVACY,VIEWS, PHOTOGRAPHS, RECORDS OF FILMS 1ST
JONES, BILLY JOE - FRAUDULENT CHECK, UNDER $500 - 1ST OFFENSE, FRAUDULENT CHECK, UNDER $500 - 1ST OFFENSE, FRAUDULENT CHECK, UNDER $500 - 1ST OFFENSE, FRAUDULENT CHECK OR STOP PAYMENT MORETHAN $1.000.00
WASHINGTON, LAMONT - SEX OFFENDER REGISTRY VIOLATION 2ND OFFENSE
BESSENT, SHAMALA MARSHA - MDP, NARCOTIC DRUGS IN SCH. IB) & C),LSD, AND SCH.II COCAINE)-3RD OR SUB OFF, MANF., DIST. ETC. ICE, CRANK, CRACKCOCAINE - 3RD & SUBSEQ., PWID METHAMPHETAMINE CRANK) 3RD ANDSUBSEQ..
BAKER, JAMIE LYNN - DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 2ND OFFENSE, FAIL TO YIELD
STEVENSON, HAROLD CEDRIC - DISTRIBUTION OF COCAINE - 3RD & SUBSEQ., MDP, NARCOTIC DRUGS IN SCH. IB) & C),LSD, AND SCH.II COCAINE)-3RD OR SUB OFF, PWID METHAMPHETAMINE CRANK) 3RD ANDSUBSEQ.., MDP, NARCOTIC DRUGS IN SCH. IB) & C),LSD, AND SCH.II COCAINE)-3RD OR SUB OFF, DISTRIBUTION OF COCAINE - 3RD & SUBSEQ., MDP, NARCOTIC DRUGS IN SCH. IB) & C),LSD, AND SCH.II COCAINE)-3RD OR SUB OFF, DISTRIBUTION OF COCAINE - 3RD & SUBSEQ., MDP, NARCOTIC DRUGS IN SCH. IB) & C),LSD, AND SCH.II COCAINE)-3RD OR SUB OFF, MDP, NARCOTIC DRUGS IN SCH. IB) & C),LSD, AND SCH.II COCAINE)-3RD OR SUB OFF
RABON, COURTNEY DEAN - ILLEGAL TAKING OF BEARS AND BEAR PARTS
CAPPS, WILLIAM RYAN - FORGERY LESS THAN 10,000
NORDMAN, JADE LYNN IKE - FAILING TO USE HEADLIGHT WHEN REQUIRED, DRIVING UNDER SUSPENSION, FAILURE TO APPEAR
SMALLS, JOHNNY ROCKEEM - ATTEMPTED MURDER
JONES, GEORGE LOUIS - CONTEMPT OF FAMILY COURT BY ADULTOFFENSE
STANLEY, DON ERICK - TRESPASSING ON ANOTHER’S LAND WITHOUTPERMISSION - 1ST OFFENSE
ASHE, GREGORY JOSEPH - GRAND LARCENY, VALUE $5,000 OR MORE
PERRITT, SHERRY DENISE - SHOPLIFTING UNDER $2,000
MCCOY, MATTHEW TODD - DRIVING UNDER THE INFLUENCE
BYERLY, ALLISON LEIGH - ASSAULT WHILE RESISTING ARREST/ASSAULTON POLICE OFFICER, THROWING OF BODY FLUIDS BY PRISONER ONCORRECTIONS EMPLOYEE
JOHNSON, TARENCE LADAL - DOMESTIC VIOLENCE 2ND DEGREE, ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 3RD DEGREE
CANTY, KENNETH DARNELL - UNINSURED VEHICLE, DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE
MCCRAY, ANDRE TERRELL - MDP, NARCOTIC DRUGS IN SCH. IB) & C),LSD, AND SCHED. II COCAINE)- 1ST OFF., MDP, NARCOTIC DRUGS IN SCH. IB) & C),LSD, AND SCHED. II COCAINE)- 1ST OFF.
FROMBAUGH, JOHN EDWARD - FAILURE TO APPEAR, COUNTY OR MUNICIPAL ORDINANCE SUMMONS
KARI, NELSON PENTTI - DOMESTIC VIOLENCE 2ND DEGREE
MATHEWS, JENNIFER LYN - SHOPLIFTING UNDER $2,000
WARTH, JAMES FRANK - FAILURE TO APPEAR, COUNTY OR MUNICIPAL ORDINANCE SUMMONS, SHOPLIFTING, THIRD AND SUBSEQUENT OFF., GIVING FALSE INFORMATION TO LAW ENFORCEMENT, FIRE DEPT. OR RESCUE DEPT.
ROBERTS, SHAWN HENRY - POSSESSION OF A STOLEN VEHICLE UNDER $2,000
DANIELS, JUSTIN LEE - SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA
SUMPTER, ANTONIO FIDEL - HIT AND RUN, DUTIES OF DRIVER INVOLVED IN ACCIDENT WITH DEATH OR PERSONAL INJURY
BROCK, DONNA JEAN - DOMESTIC VIOLENCE 3RD DEGREE
JONES, LAURIE JEAN - DRIVING UNDER THE INFLUENCE
REYNOLDS, STEVEN LANCE - DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE, RECEIVING STOLEN GOODS UNDER $2,000, OBTAINING SIGNATURE OR PROPERTY BY FALSE PRETENSES UNDER $2,000
MONTANARO, BRAD RICHARD - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION
HOLLEY, DANA LYNN - BREACH OF PEACENONAGGRAVATED IN NATURE), DISORDERLY CONDUCT
SHERMAN, SHEILA - ALCOHOL-OPEN CONTAINER OF BEER OR WINE IN MOTOR VEHICLE, DISORDERLY CONDUCT, DRIVING UNDER SUSPENSION, DRIVING UNDER THE INFLUENCE
TAYAO, RYAN ADAM - TRESPASSING ON ANOTHER’S LAND WITHOUTPERMISSION - 1ST OFFENSE
BRINKLEY, STEVEN MARK - GRAND LARCENY $2,000 TO $10,000
MEDINA, ALBERTO NMN - RECEIVING STOLEN GOODS UNDER $2,000, OBTAINING SIGNATURE OR PROPERTY BY FALSE PRETENSES UNDER $2,000
IRBY, TRACY - BREACH OF TRUST WITH FRAUDULENT INTENT,VALUE OVER $1,000 UP TO $5000
STEPHENSON, GEORGE RUSSELL - CRIMINAL SEXUAL CONDUCT - FIRST DEGREE, KIDNAPPING
DECOSIER, EMMANUEL ABARRIO - DRIVING UNDER THE INFLUENCE
RUTLEDGE, MARVIN - CONTEMPT OF FAMILY COURT BY ADULTOFFENSE, CONTEMPT OF FAMILY COURT BY ADULTOFFENSE, CONTEMPT OF FAMILY COURT BY ADULTOFFENSE