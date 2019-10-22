Mugshots, Oct. 22

SIMMS, MICHELE RENEE - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION
ASHLEY, PAULA JADE - MDP, NARCOTIC DRUGS IN SCH. IB) & C),LSD, AND SCH.II COCAINE)-3RD OR SUB OFF
DONOVAN, MICHAEL PATRICK - POSSESSION OF SCHEDULE IV DRUG1ST OFFENSE, POSSESSION OF SCHEDULE IV DRUG1ST OFFENSE, POSS. OF COCAINE, 1ST OFFENSE
PITT, DAVID GERALD - DOMESTIC VIOLENCE 2ND DEGREE, VIOLATION OF ORDER OF PROTECTION, DOMESTIC VIOLENCE 3RD DEGREE
SAULS, DIXIE REBECCA - VIOLATION OF PROBATION
LEWIS, KELSEY GABRIELLE - POSS. OF NARC. IN SCH 1B),C), LSD &SCH II COCAINE) -1ST OFF AFTER 6/7/05), DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE, SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA
BLACK, LATESHA MAE - BREACH OF TRUST WITH FRAUDULENT INTENT UNDER $2,000
DIAMOND, MATTHEW JEROME - DOMESTIC VIOLENCE 3RD DEGREE
WHITE, SHANTELLE SHAQUANA - DISORDERLY CONDUCT
THOMAS, CHARLES JARED - SEXUAL EXPLOITATION OF A MINOR - THIRD DEGREE
PEDRICK, LORI LYNN - Ordinance / Shoplifting
PRYOR, HARVAIR STEPHON DERRELL - Ordinance / Public Possession of Open Containers, ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 3RD DEGREE, POSS COCAINE 2ND OFFENSE AFTER 6/7/05_, MDP, NARCOTIC DRUGS IN SCH. IB) & C),LSD, AND SCHED. II COCAINE)- 2ND OR SUB
CZAIKOWSKI, DAWN ALLYSON - Ordinance / Public Possession of Open Containers, POSS. OF COCAINE, 1ST OFFENSE, MDP, NARCOTIC DRUGS IN SCH. IB) & C),LSD, AND SCHED. II COCAINE)- 1ST OFF., FAILURE TO APPEAR
OWENS, MIRANDA NICOLE - SHOPLIFTING UNDER $2,000
WADE, TIM - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION
VEREEN, PAUL NMN - Ordinance / Loitering
FRASIER, FRANCIS GREGORY - DOMESTIC VIOLENCE 3RD DEGREE
ELCHOLI, STEPHANIE ELIZABETH - SHOPLIFTING/ENHANCEMENT FOR 3RD OR SUBS.OFFENSE VALUE $1,000 - $5,000
PARDUE, PHILLIP RAY - Ordinance / Public Disorderly Conduct Generally
GOUDE, CHRISTINA POOLE - SHOPLIFTING, THIRD AND SUBSEQUENT OFF.
CARLINE, CHERYL LISA - ALCOHOL-OPEN CONTAINER OF BEER OR WINE IN MOTOR VEHICLE, DRINKING IN PUBLIC CONVEYANCE
CHAVIS, DANIEL JAMES - DOMESTIC VIOLENCE 3RD DEGREE
WILSON, TOMMY LEE - FORGERY LESS THAN 10,000, OBTAINING GOODS BY FALSE PRETENSE UNDER $2000
WORRIAX, LOREAL NMN - TRESPASSING ON ANOTHER’S LAND WITHOUTPERMISSION - 1ST OFFENSE
MAYBERRY, SHARMAYNE WYNETTE - BREACH OF TRUST WITH FRAUDULENT INTENT UNDER $2,000
LEE, JANE - Ordinance / Trespass
MALANGA, STEVEN RICHARD - DRIVING WITHOUT A LICENSE - 1ST OFFENSE
CUMMINGS, AMANDA RAE - ENTERING PREMISES AFTER WARNING OR REFUSING TO LEAVE ON REQUEST
CONYERS, DADRIEN LARON - ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 3RD DEGREE
THOMPSON, WILLIAM BRYAN - DRIVING UNDER THE INFLUENCE
STAPLES, CARLTON BRIAN- JORDAN - PETIT OR SIMPLE LARCENY UNDER $2,000, SPEEDING, OVER 15 BUT LESS THAN 25 MPHOVER THE SPEED LIMIT, DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 3RD OR SUB. OFFENSE, FAILURE TO SIGN REGISTRATION CARD, FAILURE TO MAINTAIN PROOF OF INSURANCE
MASTRANZO, MAGDALENO SERGIO - Driver’s license required; surrender and disposition of out-of-State licenses; local licenses / MORE THAN ONE DL
JOHNSON, BENJAMIN CODY - MALICIOUS INJURY TO ANIMALS, PERSONAL PROPERTY,INJURY VALUE $2,000 TO $10,000
RAY, HESSTON BRYSON - DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE
CHESTNUT, JERMAINE ANTON - DRIVING UNDER THE INFLUENCE
MOORE, WANYAE TAJON - SIMPLE POSESSION OF MARIJUANALESS THAN 28 GRAMS) 1ST OFFENSE
BALL, DANIEL FLINT - Ordinance / Public Possession of Open Containers
DAVIS, TERRELL AKEEM - SIMPLE POSESSION OF MARIJUANALESS THAN 28 GRAMS) 1ST OFFENSE