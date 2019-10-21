Mugshots, Oct. 21

VARY, MICHELLE NICOLE - ENTERING PREMISES AFTER WARNING OR REFUSING TO LEAVE ON REQUEST
CLAGGETT, CHARLES W - PETIT OR SIMPLE LARCENY UNDER $2,000, DEFRAUDING HOTEL, INN, BOARDING HOUSE OR RESTAURANT
MILLER, QUANEISE BEATRICE - Duties of driver involved in accident involving unattended vehicle. LEAVING THE SCENE, NO DRIVERS LICENSE, FAILURE TO APPEAR
BROWN, CASSIUS DEMETRIUS - LARCENY OF A BICYCLE UNDER $2,000
WILSON, JACOB MURELL - LARCENY OF A BICYCLE UNDER $2,000
DAVIS, DESHOUN TIRECE - DOMESTIC VIOLENCE 2ND DEGREE
CANTOR RUIZ, ANDRES LEONARDO - DRIVING UNDER THE INFLUENCE, Driver’s license required; surrender and disposition of out-of-State licenses; local licenses / MORE THAN ONE DL
JONES, JEREMY WILLIAM - DOMESTIC VIOLENCE 3RD DEGREE
SMITH, STEVIE WAYNE - DISORDERLY CONDUCT
HARMON, BRYAN - SHOPLIFTING UNDER $2,000
DELACRUZ, LINDSEY BARNES - DRUG PARAPHERNALIA, FALSE INFORMATION TO POLICE
NORRIS, KEVIN LEWIS - DRIVING UNDER SUSPENSION, FINANCIAL TRANSACTION CARD THEFT, CONTEMPT OF FAMILY COURT BY ADULTOFFENSE
NEWELL, DAWN MARIE - POSSESSION OF MARIJUANA, LESS THAN 1 OZFIRST OFFENSE, DRIVING UNDER THE INFLUENCE
WILLIAMS, DAVID ANTHONY - DOMESTIC VIOLENCE 3RD DEGREE
PATE, CHRISTOPHER LEEVERN - DOMESTIC VIOLENCE 3RD DEGREE
DEZOETE, DANIEL ROBERT - Ordinance / Public Defecation or Urination
VAUGHT, JERALE TAQUE - ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 3RD DEGREE
HARDEE, TAMMY K. - DRIVING UNDER THE INFLUENCE