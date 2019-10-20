Mugshots, Oct. 20

HOPKINS, ANGELA MARIE - DOMESTIC VIOLENCE 3RD DEGREE
COLEMAN, ZACHARY LANE - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE
CUZDEY, SETH ANDREW - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE
LEE, DUSTIN WAYNE - ASSAULT AND BATTERY BY A MOB 3RD DEGREE, DOMESTIC VIOLENCE 3RD DEGREE
SEYFRIED, HARVEY ROBERT - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE
GRIGG, MICHEAL CHRISTIAN - ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 3RD DEGREE, MALICIOUS INJ. TO ANIMALS, PERSONAL PROP., VALUE OVER $1,000 BUT LESS THAN $5000, PETIT OR SIMPLE LARCENY UNDER $2,000, DAMAGING OR TAMPERING WITH A VEHICLE
WILLIAMS, JAY ANTHONY - POSS. OF NARC. IN SCHEDULE IB),C),LSD& SCHEDULE II COCAINE)- 3RD OR SUB., MDP, NARCOTIC DRUGS IN SCH. IB) & C),LSD, AND SCH.II COCAINE)-3RD OR SUB OFF, MFG, DIST. ETC ICE, CRANK, CRACK COCAINE3RD & SUB AFTER 6/7/05), MANF., DIST. ETC. ICE, CRANK, CRACKCOCAINE - 3RD & SUBSEQ., MANF. DIST. ETC. ICE, CRANK, CRACKCOCAINE-2ND OFF AFTER 6/7/05), MDP,NARCOTIC DRUGS IN SCH IB)&C), LSD,AND SCH II COCAINE) - 1ST OFFENSE
WRIGHT, JENNIFER CONNOR - POSSESSION OF HEROIN, FIRST OFFENSE
HALL-CONYERS, CHADRICK TYWAIN - Ordinance / Resisting Arrest; Interference with Official in the Performance of Duty; Threatening an Official in Performance of Duty; Giving False Name and Address, IDENTITY FRAUD TO OBTAIN EMPLOYMENT OR AVOID DETECTION BY LAW ENFORCEMENT, SHOPLIFTING UNDER $2,000, FUGITIVE
CAMPBELL, CHERYL LYNN - RECKLESS DRIVING, CHILD ENDANGERMENT, PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION
RUSS, BARRY LYNN - DUI
DERDERIAN, RICHARD DANIEL - DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE
CHAMBERLAIN, BRAXTON LEE - DOMESTIC VIOLENCE 3RD DEGREE
HUGHES, TERRY MELVIN - DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE, RECKLESS DRIVING
CAGLE, BRITTANY NICOLE - DOMESTIC VIOLENCE 3RD DEGREE
OLIVER, LEONARD HERBERT - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION
NICHOLSON, JORDAN ADELINE - POSS. OF OTHER CONTROLLED SUB. IN SCHED. I TO V - 1ST OFFENSE, MANF., DIST., ETC OF METHAMPHETAMINE ORCOCAINE BASE - 1ST OFF AFTER 6/7/05)