Mugshots, Oct. 19

MASON, CHRISTIAN NICHOLAS - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE, DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE
WOODARD, SETH DARRELL - OPEN CONTAINER, DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE, FAILURE TO PROVIDE PROOF OF INSURANCE
BOWEN, DAKOTA DANIEL - DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 3RD OR SUB. OFFENSE
CRAKAAL, KRISTINA MARIE - RECKLESS DRIVING, NO DRIVERS LICENSE
RUIZ, APRIL HARDWICK - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION
MEYER, VINCENT WALTER - DRIVING UNDER THE INFLUENCE
CUMMINGS, EMILY MAE - DOMESTIC VIOLENCE 3RD DEGREE
DOZIER, ROBERT THATCHER - DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 3RD OR SUB. OFFENSE, UNINSURED VEHICLE
MOORE, MARK IRA - DOMESTIC VIOLENCE 3RD DEGREE
COOPER, THOMAS EDWARD - PEDESTRIAN DRUNK, DOMESTIC VIOLENCE 1ST DEGREE
JURCISIN, JULIA MADELEINE - DRIVING WITH AN UNLAWFUL ALCOHOLCONCENTRATION
CURRIER, DOUGLAS K - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION
RICHARDSON, RIDGE DALE - OPEN CONTAIN OF BEER/WINE IN VEHICLE, DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE, VIOLATION SEAT BELT LAW
ROONEY, JUSTIN LEE - OPERATING VEHICLE ON HIGHWAY WITHOUT REGISTRATION AND LICENSE, PWID MARIJUANA, FIRST OFFENSE, DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE, OPEN CONTAINER
VANDIVER, HOUSTON COLE - DRIVING UNDER THE INFLUENCE
THOMPSON, FUQUAN LATIL - FAILURE TO APPEAR, FAILURE TO APPEAR, FAILURE TO APPEAR
EVANS, JOHN SAMUEL - FAILURE TO APPEAR, FAILURE TO APPEAR, FAILURE TO APPEAR, FAILURE TO APPEAR, FAILURE TO APPEAR
UNDERWOOD, MICHAEL LEON - SHOPLIFTING, THIRD AND SUBSEQUENT OFF.
WATKINS, DEANDRE SHA’HEE - SHOPLIFTING UNDER $2,000
FLYNN, RASHAUN LAMUR - FAILURE TO APPEAR
MIMS, RONALD LEE - CONTEMPT OF COURT
HARRIS, TONYA LEEANN - DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 3RD OR SUB. OFFENSE
SARGENT, TAYLOR STEVEN - ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 3RD DEGREE
APOLONIO-SALGADO, RIGOBERTO - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE, DRIVING WITHOUT A LICENSE - 1ST OFFENSE
NELSON, TERRANCE MICHAEL - DOMESTIC VIOLENCE 3RD DEGREE
WALL, BRIAN AUSTIN - FAILURE TO APPEAR, FAILURE TO APPEAR, POSS. OF COCAINE, 1ST OFFENSE
JACOBS, ROBERT EARL - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE, DRIVING WITHOUT A LICENSE - 1ST OFFENSE
GUTHRIE, RUTH WINTERS - SHOPLIFTING
HERNANDEZ LOPEZ, JOAQUIN - DRIVING WITHOUT A LICENSE - 1ST OFFENSE, OPEN CONTAIN OF BEER/WINE IN VEHICLE, FAILURE TO PROVIDE PROOF OF INSURANCE
CHESTER, BILLY WAYNE - MALICIOUS INJURY TO TREE, HOUSE; TRESPASS UPON REAL PROPERTY, VALUE $2000 OR LES, UNLAWFUL ENTRY INTO ENCLOSED PLACES, BURGLARY NON - VIOLENT) AFTER JUNE 20, 1985) - SECOND DEGREE, GRAND LARCENY $2,000 TO $10,000
BROWN, KEVIN - OBSTRUCTING JUSTICE, ACCESSORY AFTER THE FACT TO FELONY A, B, C OR MURDER
TINDAL, BRANDON DALE - DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 2ND OFFENSE