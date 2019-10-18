Mugshots, Oct. 18

BENNETT, TIA NICOLE - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE
KING, NATALIE JANETTE - BURGLARY AFTER JUNE 20, 1985) - THIRD DEGREE - 1ST OFFENSE
GOINS, JAMES CHADRICK - DOMESTIC VIOLENCE 2ND DEGREE
RHODES, EUGENE LAMONT - DRUGS/TRAFFICKING IN METH.OR COCAINE BASE - 10G OR MORE, BUT LESS THAN 28G - 1ST OFFENSE, FAIL TO STOP FOR BLUE LIGHT, SPEEDING, OVER 10 BUT LESS THAN 15 MPH OVER THE SPEED LIMIT, DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE
PIERCE, MARK AVERY - SEXUAL EXPLOITATION OF A MINOR - THIRD DEGREE, SEXUAL EXPLOITATION OF A MINOR - THIRD DEGREE, SEXUAL EXPLOITATION OF A MINOR - THIRD DEGREE, SEXUAL EXPLOITATION OF A MINOR - THIRD DEGREE, SEXUAL EXPLOITATION OF A MINOR - THIRD DEGREE, SEXUAL EXPLOITATION OF A MINOR - THIRD DEGREE, SEXUAL EXPLOITATION OF A MINOR - THIRD DEGREE, SEXUAL EXPLOITATION OF A MINOR - THIRD DEGREE, SEXUAL EXPLOITATION OF A MINOR - THIRD DEGREE, SEXUAL EXPLOITATION OF A MINOR - THIRD DEGREE
FISHER, ASHLEY DANIELLE - PETIT LARCENY, CONTEMPT OF FAMILY COURT BY ADULTOFFENSE
GUTIERREZ-RAMIREZ, UVIDAREL ALBER - BURGLARY AFTER JUNE 20, 1985) - THIRD DEGREE - 1ST OFFENSE
GUTIERREZ-VASQUEZ, FREDGUER GUDIEL - BURGLARY AFTER JUNE 20, 1985) - THIRD DEGREE - 1ST OFFENSE
GURLEY, MICHAEL CHRISTOPHER - HARASSMENT IN THE SECOND DEGREE
BUFFKIN, JAMES ELDRED - DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE SUSPENDED FOR DUI - 3RD OR SUB. OFFENSE
FUNNYE, EDGAR ALLEN - CONTEMPT OF FAMILY COURT BY ADULTOFFENSE
HENNIGER, JAMES LOU MATTHEW - POSSESSION OF DRUG PARAPHENALIA, DRIVING UNDER SUSPENSION
ROLAND, DNAYA TYSHANA - SHOPLIFTING UNDER $2,000
BOATWRIGHT, LOWONDA FAYE - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 2ND OFFENSE, DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE
WARE, CHARLES DUANE - VIOLATION OF CIVIL RESTRAINING ORDER
PHILLIPS, RUFUS SCOTTIE - SHOPLIFTING UNDER $2,000
ROBERTS, TRAVIS J. - BREAKING INTO MOTOR VEHICLE OR TANKS, PUMPS, WHERE FUEL, LUBRICANTS STORED, GRAND LARCENY $2,000 TO $10,000
ANDERSON, TYSHAUN RAEKWON MARQUELLE - POINTING AND PRESENTING FIREARMS AT A PERSON, HINDERING AND OBSTRUCTION LAW ENFORCEMENT, SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA
SEWELL, ROBERT DEONDRE - DOMESTIC VIOLENCE 3RD DEGREE
LUDDLEY, SHAWN ASHLEY - Ordinance / Trespass, DISOBEYING A POLICE OFFICER
RICHARDSON, JUWAN MONTREZE - FAILURE TO APPEAR
STANLEY, RAHIEM CHRISTOPHER - CONTEMPT OF FAMILY COURT BY ADULTOFFENSE
DAVIS, ISABELLA KRISTIANNA - SPEEDING, OVER 15 BUT LESS THAN 25 MPHOVER THE SPEED LIMIT, SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA, FAILURE TO SIGN REGISTRATION CARD
ILDERTON, ALYSSA ROSE - DOMESTIC VIOLENCE 3RD DEGREE
HASENFLU, TIFFANY ANN - OPEN CONTAINER, DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE
FARRIS, ERIC TERRILL - FAILURE TO APPEAR, COUNTY OR MUNICIPAL ORDINANCE SUMMONS, STEALING DOGS, PETIT OR SIMPLE LARCENY UNDER $2,000, PETIT OR SIMPLE LARCENY UNDER $2,000
HECKLE, DONALD DEWITT - DRIVING UNDER THE INFLUENCE
MIKONIS, MITCHELL KRASIMIR - SHOPLIFTING UNDER $2,000
HENSON, CALVIN RICKY - DEFRAUDING HOTEL, INN, BOARDING HOUSE OR RESTAURANT
WILSON, TIMOTHY JOEL - DRIVING UNDER SUSPENSION
GREEN, LAQUONDA ANN - BURGLARY NON - VIOLENT) AFTER JUNE 20, 1985) - SECOND DEGREE
ANDERSON, PHILLIP JEFFREY - DRIVING UNDER THE INFLUENCE
PUPO, SHAKIRA - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION, RESIST ARREST; OPPOSE,RESIST,OR ASSAULTLAW ENFORCEMENT OFFICER SERVING PROCESS
MOLINA, ERIKC HUMBERTO - SPEEDING, OVER 25 MPH OVER THE SPEEDLIMIT, Driver’s license required; surrender and disposition of out-of-State licenses; local licenses / MORE THAN ONE DL
KONERSMAN, JORDAN SCOTT - BREACH OF TRUST WITH FRAUDULENT INTENT UNDER $2,000
REVIRS, GREGORY DEWAYNE - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE
WILLIAMS, TERRY JERMAINE - FAILURE TO APPEAR, DRIVING ON WRONG SIDE OF ROAD, DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 2ND OFFENSE, PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION
BROWN, JAMES MATTHEW - MALICIOUS INJURY DAMAGE) TO PERSONAL PROPERTYVALUE $2,000 OR LESS, DOMESTIC VIOLENCE 2ND DEGREE
BRADSHAW, JOHNNY - TRESPASSING
BURKS, TYLER JAMES - ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 3RD DEGREE
MAHURIN, CHRISTOPHER RYAN - TRANSP. IN VEHICLE W/SEAL BROKEN, DRIVING UNDER THE INFLUENCE
VEREEN, AVERY JOSEPH - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 2ND OFFENSE