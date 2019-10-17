Mugshots, Oct. 17

KETELSEN, ALLAN RAY - CONTEMPT OF CIRCUIT COURT
HEMMINGWAY, KELVIN ORLANDO - DOMESTIC VIOLENCE 3RD DEGREE
HOLLAND, STEPHANIE MARIE - GRAND LARCENY $10,000 OR MORE, SAFECRACKING
BROOKS, CHARLES ALEXANDER - RECEIVING STOLEN GOODS $2,000 OR LESS, FAILURE TO APPEAR AFTER RELEASE FOR FELONY
BUFFKIN, BOBBY JOE - SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA, PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION
BELLAMY, CHRISTOPHER JAMAR - Ordinance / Loitering, SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA
ROWELL, DAQUAN LAVON - POSSESSION OF MARIJUANA, LESS THAN 1 OZFIRST OFFENSE, DRIVING WITHOUT A LICENSE - 1ST OFFENSE, FAILURE TO APPEAR, COUNTY OR MUNICIPAL ORDINANCE SUMMONS
JACOBS, SHAWN LEE - SHOPLIFTING/ENHANCEMENT FOR 3RD OR SUBS.OFFENSE VALUE $1,000 - $5,000
DRAPER, SALVATORE EUGENE - SHOPLIFTING UNDER $2,000
MARSHALL, DEREK BRUCE - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION
WARD, CRYSTAL GAIL - SHOPLIFTING UNDER $2,000
LITTLE, TRAVIS TAMOND - ARMED ROBBERY, ROBBERY WHILE ARMED OR ALLEGEDLY ARMED W/ DEADLY WEAPON
KNIEBBE, CHRISTOPHER ADAM - BUSINESS LICENSE VIOLATION, BUSINESS LICENSE VIOLATION, BUSINESS LICENSE VIOLATION
MOSE, CHAMPELLE DEVONTA - ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 3RD DEGREE
TREECE, KENNETH DALE - SHOPLIFTING UNDER $2,000
GALBAN, POMPIA - SHOPLIFTING UNDER $2,000
ADAMSON, JAMES JAMAL - SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA, DOMESTIC VIOLENCE 2ND DEGREE, DOMESTIC VIOLENCE 2ND DEGREE, MANF. DIST. PWID CRANK OR CRACK COCAINE1ST OFF AFTER 6/7/05)
HENRY, DAVID DONELLE - Ordinance / Loitering, MDP, NARCOTIC DRUGS IN SCH. IB) & C),LSD, AND SCH.II COCAINE)-3RD OR SUB OFF
CARSON, ANTHONY JAMES - MANF. DIST. ETC. ICE, CRANK, CRACKCOCAINE-2ND OFF AFTER 6/7/05), MDP, NARCOTIC DRUGS IN SCH. IB) & C),LSD, AND SCHED. II COCAINE)- 2ND OR SUB, MANF. DIST. ETC. ICE, CRANK, CRACKCOCAINE-2ND OFF AFTER 6/7/05), MANF. DIST. ETC. ICE, CRANK, CRACKCOCAINE-2ND OFF AFTER 6/7/05), MDP, NARCOTIC DRUGS IN SCH. IB) & C),LSD, AND SCHED. II COCAINE)- 2ND OR SUB
HUGGINS, DEWON TYQUIL - TRESPASSING ON ANOTHER’S LAND WITHOUTPERMISSION - 1ST OFFENSE, FAILURE TO APPEAR
JORDAN, JOSEPH PAUL - Ordinance / Trespass
ROBINSON, TRACEY TILLEY - Ordinance / Shoplifting
BARTHELMES, SEAN ROBERT - TRESPASSING ON ANOTHER’S LAND WITHOUTPERMISSION - 1ST OFFENSE
ENSLEY, KELLIE - BREACH OF TRUST WITH FRAUDULENT INTENT,VALUE $5,000 OR MORE
THOMPSON, KATHLEEN CADDEN - RESISTING ARREST, DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 2ND OFFENSE, DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE, POSSESSION OF MARIJUANA MORE THAN AN OUNCE 28 GRAMS)
RUTLEDGE, JOHNNY JAMES - DRIVING UNDER THE INFLUENCE
FOSTER, JASON MATTHEW - DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE, PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION
CRUZ, ACOSTA OSCARLY - RECKLESS DRIVING
MCLEAN, ELAINE KAY - OPEN CONTAIN OF BEER/WINE IN VEHICLE, Vehicles required to be registered and licensed., HIT AND RUN, DUTIES OF DRIVER INVOLVED IN ACCIDENT, PROPERTY DAMAGE