Mugshots, Oct. 16

SMITH, LESLIE ANN - SHOPLIFTING
HUNT, RICKY NMN - FAILURE TO STOP FOR A BLUE LIGHT, NO INJURY OR DEATH - 1ST OFFENSE, POSSESSION OF A STOLEN VEHICLE UNDER $2,000
TURBEVILLE, DAVID DWAYNE - CONTEMPT OF FAMILY COURT BY ADULTOFFENSE
FLOYD, EMILY ELIZABETH - FRAUDULENT CHECK, UNDER $500 - 1ST OFFENSE
FERICH, KENNETH DEAN - DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE SUSPENDED FOR DUI - 2ND OFFENSE, OPERATING UNINSURED VEHICLE, TOO FAST FOR CONDITIONS, FAILURE TO GIVE INFORMATION AND RENDER AID
RANGEL, JUAN CARLOS - SHOPLIFTING
DITTO, CARL WILLIAM - DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE
WOODS, DEREK DARNELL - FUGITIVE, POSS. OF OTHER CONTROLLED SUB. IN SCHED. I TO V - 1ST OFFENSE, SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA, GIVING FALSE INFORMATION TO LAW ENFORCEMENT, FIRE DEPT. OR RESCUE DEPT.
NELSON, MICHAEL DONTE - PWID/DIST.ETC. ICE, CRANK, CRACKCOCAINE - 1ST OFFENSE PRIOR TO 6/7/05)
MORINO, DANIEL MICHAEL - CSC WITH A MINOR 11 - 14 YEARS OF AGE 2ND DEGREE, CSC WITH A MINOR 11 - 14 YEARS OF AGE 2ND DEGREE
RIVERA, JAZMINE MARIE - ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 3RD DEGREE
JONES, WHITNEY CAROL - POSS. OF OTHER CONTROLLED SUB. IN SCHED. I TO V - 1ST OFFENSE, Ordinance / Resisting Arrest; Interference with Official in the Performance of Duty; Threatening an Official in Performance of Duty; Giving False Name and Address, SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA
TODD, JIMMY DALE - Duties of driver striking fixtures upon or adjacent to highway., DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE, DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE, DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE
KOWALSKI, ADRIANNA JANE - FUGITIVE
POWELL, MICHAEL DAYNE - Ordinance / Solicitation on Beaches, Ordinance / Resisting Arrest; Interference with Official in the Performance of Duty; Threatening an Official in Performance of Duty; Giving False Name and Address
JACKSON, STEVEN WAYNE - OPEN CONTAINER, Ordinance / Animals Running at Large; Removal of Excretion from Public Property
MERCURE, DEIRDRE JEAN - TRESPASSING ON ANOTHER’S LAND WITHOUTPERMISSION - 1ST OFFENSE
BROOKS, CHARLES ALEXANDER - GIVING FALSE INFORMATION TO LAW ENFORCEMENT, FIRE DEPT. OR RESCUE DEPT.
GUZMAN, JESUS MOCTEZUMA - DOMESTIC VIOLENCE 3RD DEGREE
HORNE, NORMAN ANTHONY - CHECKS/FRAUD. CHECK u003e$1,000 1ST OFFENSE
ANDERSON, TAJHA SOPLATO - DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 3RD OR SUB. OFFENSE, FAILURE TO STOP FOR A BLUE LIGHT, NO INJURY OR DEATH - 1ST OFFENSE, DISREGARDING STOP SIGN, NO LICENSE TAG LIGHT
COOPER, KHADIJAH EUGENE - BREACH OF TRUST WITH FRAUDULENT INTENT UNDER $2,000, BREACH OF TRUST WITH FRAUDULENT INTENT UNDER $2,000
RAMIREZ, MATTHEW KYLE - FAILURE TO APPEAR
GONZALEZ, AMBER LEIGH - VIO. DRUG DIST. LAW, NONCONTROLLED, IMITATION CONTROLLED SUBSTANCE, PROHIB ACT C, VIO. DRUG DIST. LAW, NONCONTROLLED, IMITATION CONTROLLED SUBSTANCE, PROHIB ACT C
GRANT, TIANA ELIZABETH - BREACH OF TRUST WITH FRAUDULENT INTENT UNDER $2,000
THOMAS, KEVIN EARL - DOMESTIC VIOLENCE 2ND DEGREE
STANLEY, KEVIN LEQUIN - HIT & RUN, DUTIES OF DRIVER INVOLVED INACCIDENT WITH GREAT BODILY INJURY, DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE, TOO FAST FOR CONDITIONS
NOBLES, STEVIE WADIS EARL - FORGERY LESS THAN 10,000
WILSON, KYLE JEROME - ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 2ND DEGREE
WILLIAMS, GREGORY AUNDIRAL - TRESPASSING ON ANOTHER’S LAND WITHOUTPERMISSION - 1ST OFFENSE
CIMINILLO, BRENT RICHARD - FAILURE TO RETURN LIC. PLATE AND REGISTRATION UPON LOSS OF INSURANCE - 1ST OFF., DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE
TROUTMAN, JAMES DOUGLAS - DRIVING UNDER THE INFLUENCE
MCGILL, DEXTER LAMONT - NO DRIVERS LICENSE, TOO FAST FOR CONDITIONS
FLOWERS, MICHAEL ALLEN JR - CONTEMPT OF FAMILY COURT BY ADULTOFFENSE
JAMES, RICHARD J. - TRESPASSING ON ANOTHER’S LAND WITHOUTPERMISSION - 1ST OFFENSE