Mugshots, Oct. 15

BAREFOOT, JODY CAMMILLIA - FAILURE TO APPEAR, Ordinance / Public Possession of Open Containers
LUMMUS, TRACY DALLAS - DRIVING UNDER THE INFLUENCE
DAVIS, JULIUS - DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE
GONZALEZ, EDUARDO TIERABLANCA - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE
BAREFOOT, MICHAEL DILLON - DOMESTIC VIOLENCE 3RD DEGREE, FAILURE TO APPEAR
MAYS, JAMIE EUGENE - BREACH OF TRUST WITH FRAUDULENT INTENT,VALUE OVER $1,000 UP TO $5000, BREACH OF TRUST WITH FRAUDULENT INTENT,VALUE OVER $1,000 UP TO $5000
MCCANTS, FRANKLIN LAVERN - ATTEMPTED MURDER, POSS. WEAPON DURING VIOL. CRIME, IF NOTALSO SENT. TO LIFE W/O PAROLE OR DEATH, BREACH OF PEACE AGGRAVATED IN NATURE), POSSESSION OF FIREARMS & AMMUNITION
JONES, JOE KENNETH - BREACH OF TRUST WITH FRAUDULENT INTENT UNDER $2,000
COLLINS, KEVIN JERODE - FAILURE TO STOP FOR A BLUE LIGHT, NO INJURY OR DEATH - 1ST OFFENSE, RECKLESS DRIVING, RESISTING ARREST
STRICKLAND, STORM WAYNE - SHOPLIFTING UNDER $2,000, FAILURE TO PAY GENERAL SESSIONS FINE, CONTEMPT OF FAMILY COURT BY ADULTOFFENSE
BROWN, JEREMY MICHAEL - CONTEMPT OF FAMILY COURT BY ADULTOFFENSE
BELLAMY, NICHOLAS JEFFERSON - MFG, DIST. ETC ICE, CRANK, CRACK COCAINE3RD & SUB AFTER 6/7/05), SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA, RESISTING ARREST
COLLIGNON, BRIAN ROBERT - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE
KLINE, EDWIN ROWE - OPEN CONTAIN OF BEER/WINE IN VEHICLE, POSS. L/T ONE GRAM ICE, CRANK, OR CRACKCOCAINE-1ST OFFENSE PRIOR 6/7/05)
MOBLEY, LAWRENCE WELDON - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION
MARTIN, JAMES KEVIN - NARCOTICS- BEING UNDER THE INFLUENCE OF, POSSESSION OF DRUG PARAPHENALIA
ELLIOTT, JODY ALLEN - CONTEMPT OF FAMILY COURT BY ADULTOFFENSE, DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE, OPERATING UNINSURED MOTOR VEHICLE - 2NDOFFENSE
LIGHTSEY, KEVIN ANTHONY - POSSESSION OF DRUG PARAPHENALIA, NARCOTICS- BEING UNDER THE INFLUENCE OF
SMALL, LANDON HEATH - COMMON LAW ROBBERY, STRONG ARM ROBBERY
LOWRIMORE, JOHN THOMAS - SHOPLIFTING
MURPHY, KIMBERLY DAWN - SHOPLIFTING UNDER $2,000
DEANS, ALLISON NICOLE - DRIVING UNDER SUSPENSION, IMPROPER LANE CHANGE
MCDONALD, JONAH MICHAEL - COMMON LAW ROBBERY, STRONG ARM ROBBERY
WILFONG, ROBERT CHARLES - Ordinance / Public Disorderly Conduct Generally
PHILLIPS, MILTON THOMAS - FAILURE TO APPEAR
KRULL, LAURA ELIZABETH - VEHICLE REQUIRED TO BE REGISTERED AND LICENSED, SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA
FOWLER, DAVID OLIN - DOMESTIC VIOLENCE 3RD DEGREE
TROTMAN, MICHAEL ANTHONY - DOMESTIC VIOLENCE 3RD DEGREE
LEWIS, SHAUN ROBERT - DOMESTIC VIOLENCE 3RD DEGREE
WILSON, CANDISE LEIGH - Ordinance / Loitering, PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION
HENTHORNE, GEORGE DAVID - DISORDERLY CONDUCT, Ordinance / Public Defecation or Urination, ENTERING PREMISES AFTER WARNING OR REFUSING TO LEAVE ON REQUEST
GASQUE, PIERRE CADIAN - DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE
NEWMAN, MARGUERITE JEANETTE WYNNE - LITTERING , LESS THAN 15LBS OR 27 CUBICFEET IN VOLUME - 1ST OFFENSE, ENTERING PREMISES AFTER WARNING OR REFUSING TO LEAVE ON REQUEST
CIPRIANO, JOHN ANTHONY - DUI, OPEN CONTAINER OF BEER OR WINE IN MOTORVEHICLE
BELLAMY, JELANI LATEEF - GIVING FALSE INFORMATION TO LAW ENFORCEMENT, FIRE DEPT. OR RESCUE DEPT., Driver’s license required; surrender and disposition of out-of-State licenses; local licenses / MORE THAN ONE DL, FAILURE TO YIELD RIGHT OF WAY
SINGLETON, KYHEEM TYREICE - DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 2ND OFFENSE
DUNCAN, ALYSSA JEAN - PETIT OR SIMPLE LARCENY UNDER $2,000
RUEDA, DORA STEPHANY - UNLAWFUL NEGLECT OF CHILD OR HELPLESS PERSON BY LEGAL CUSTODIAN
STEEN, KYLE BAXTER - DISREGARDING STOP SIGN, SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA, OPEN CONTAIN OF BEER/WINE IN VEHICLE, POSSESSION OF DRUG PARAPHENALIA
PEREZPAEREZ, IRBIN ISAI - Driver’s license required; surrender and disposition of out-of-State licenses; local licenses / MORE THAN ONE DL
HOLLIS, DERICK OWEN - DOMESTIC VIOLENCE 3RD DEGREE
SCOTT, JONATHAN LEE - FAILURE TO APPEAR
MUNRO, BROOKE GREER - DOMESTIC VIOLENCE 3RD DEGREE
STARLING, BRENT ANTHONY - DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 3RD OR SUB. OFFENSE
GRADY, ERIC RAYMOND - MALICIOUS INJURY DAMAGE) TO PERSONAL PROPERTYVALUE $2,000 OR LESS
BARCLAY, JOHN JAMES - DRIVING UNDER THE INFLUENCE, DRIVING WITHOUT A LICENSE - 1ST OFFENSE, FAILURE TO SIGN REGISTRATION CARD, FAILURE TO MAINTAIN PROOF OF INSURANCE
DURAND, SHAQUAN JAHMAL - CRIMINAL DOMESTIC VIOLENCE - 3RD OR SUB. OFFENSE