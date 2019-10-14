Mugshots, Oct. 14

FLOREZ AMAYA, GERAR ANDRES - SHOPLIFTING UNDER $2,000
TATE, RONNIE TERRELL - FAILURE TO APPEAR
BRITTON, DAVID - FAILURE TO APPEAR
GRANT, TREMAINE - RECEIVING STOLEN GOODS MORE THAN $2,000 BUT LESS THAN $10,000, RECEIVING STOLEN GOODS MORE THAN $2,000 BUT LESS THAN $10,000
BROWN, KIERA JANE - FINANCIAL TRANSACTION CARD FRAUD VALUEu003e$500 IN 6 MONTH PERIOD, BY CARDHOLDER
SHERMAN, ROBERT WILLIAM - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION
DUNKLE, ANTONIO HARRISON - SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA, POSS L/T ONE GRAM ICE, CRANK OR CRACKCOCAINE - 1ST OFF AFTER 6/7/05), MDP, NARCOTIC DRUGS IN SCH. IB) & C),LSD, AND SCHED. II COCAINE)- 1ST OFF., MANF., DIST., ETC OF METHAMPHETAMINE ORCOCAINE BASE - 1ST OFF AFTER 6/7/05), MANF., DIST.ETC. ICE, CRANK, OR CRACKCOCAINE, 1ST OFF. PRIOR 6/7/05), MANUF., POSS OF OTHER SUB. IN SCH. I,IIIII OR PWID - 1ST OFFENSE
MCKAY, GREGORY ROBERT - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION
MOHN, MICHAEL ANDREW - SHOPLIFTING UNDER $2,000
PFEIFFER, DANIEL REEVES - FAILURE TO APPEAR, FAILURE TO APPEAR, FAILURE TO APPEAR, FAILURE TO APPEAR, FAILURE TO APPEAR, FAILURE TO APPEAR, FAILURE TO APPEAR, SPEEDING, OVER 15 BUT LESS THAN 25 MPHOVER THE SPEED LIMIT, DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 3RD OR SUB. OFFENSE, Vehicles required to be registered and licensed., OPERATING UNINSURED VEHICLE, UNLAWFUL USE OF LICENSE OR FRAUDULENT APPLICATION FOR LICENSE - 1ST OFFENSE
MCVEIGH, JERALD THOMAS - DRIVING UNDER THE INFLUENCE
BRYANT, EFFERSON CHESTER - ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 1ST DEGREE
GRATE, JAMES EDWARD - Ordinance / Loitering, POSSESSION OF DRUG PARAPHENALIA
CAISON, AMBER NICOLE - Ordinance / Public Disorderly Conduct Generally, ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 3RD DEGREE
BERBERENA, JOSE OMAR - Ordinance / Public Disorderly Conduct Generally
BARNHILL, HENRY CEALS - Ordinance / Public Disorderly Conduct Generally
SEYMOUR, JACK ADDISON - SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA, Ordinance / Breach of the Peace
HARRELSON, FRED RYAN - Ordinance / Assault; Assault and Battery
NEWMAN, NAEQUON JALIK - UNLAWFUL CARRYING OF PISTOL
WARREN, NYTELI SYMONE - DRIVING UNDER THE INFLUENCE
OCONNOR, DEVIN ALEX - RECKLESS DRIVING, FAIL TO STOP FOR BLUE LIGHT
GORDON, LAURA RENAE - DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE
ROWE, BRANDON KEITH - DOMESTIC VIOLENCE 3RD DEGREE
COOK, SHANE WESLEY - Ordinance / Public Disorderly Conduct Generally
SEYMOUR, DEVANEY ERIN - Ordinance / Public Disorderly Conduct Generally