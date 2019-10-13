Mugshots, Oct. 13

WARDLAW, EDNA ELIZABETH - OPEN CONTAIN OF BEER/WINE IN VEHICLE
FILYAW, WILLIAM BRADLEY - SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA, TRANSP. IN VEHICLE W/SEAL BROKEN, DRIVING UNDER THE INFLUENCE
LARA ACOSTA, LUIS ENRIQUE - FAILURE TO APPEAR, FAILURE TO APPEAR, Driver’s license required; surrender and disposition of out-of-State licenses; local licenses / MORE THAN ONE DL
FEX, JEREMY MICHAEL - DRIVING UNDER SUSPENSION, POSSESSION OF MARIJUANA, LESS THAN 1 OZFIRST OFFENSE
TALLEY, ROBERT MICHAEL - DRIVING UNDER THE INFLUENCE
SCHOENGARTH, CINDY LOUISE - DRIVING UNDER THE INFLUENCE
MAESTAS, MARY KATHLEEN - DRIVING WITHOUT A LICENSE - 1ST OFFENSE
PRYOR, ADRION MALIK - POSSESSION OF MARIJUANA, LESS THAN 1 OZFIRST OFFENSE
KONOPKA, PHOEBE - CRIMINAL DOMESTIC VIOLENCE - 3RD OR SUB. OFFENSE
TISDALE, JOE NATHAN - SHOPLIFTING UNDER $2,000
LYNCH, BRIAN THOMAS - POSS. OF OTHER CONTROLLED SUB. IN SCHED. I TO V - 2ND OR SUBQ., POSS. COCAINE 3RD OFFENSE AFTER 6/7/05)
HARDEE, ERICK WINSTON - DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 3RD OR SUB. OFFENSE
SIMON, PATRICK JAMES - ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 3RD DEGREE
ROYAL, MATHEW BROCK - SHOPLIFTING UNDER $2,000
KING, CHARLOTTE ROCHELLE - FRAUDULENT CHECK, UNDER $500 - 1ST OFFENSE, FRAUDULENT CHECK, UNDER $500 - 1ST OFFENSE
WATSON, BARRY WAYNE - Ordinance / Breach of the Peace
CLARK, WILLIAM BRUCE - DOMESTIC VIOLENCE 2ND DEGREE, PETIT OR SIMPLE LARCENY UNDER $2,000
PLOTTS, APRIL LYNN - ENTERING PREMISES AFTER WARNING OR REFUSING TO LEAVE ON REQUEST, SHOPLIFTING UNDER $2,000, FAILURE TO APPEAR
FRAUSTO VALDES, LUIS HUMBERTO - NO DRIVERS LICENSE
COLLINS, JOSHUA HAL - CONTEMPT OF FAMILY COURT BY ADULTOFFENSE
HUBER, JACOB LEE - POSSESSION OF ECSTACY METHYLENEDIOXYMETHAPHETAMINE, Drugs/Distribute, sell, purchase, manuf. Drug other than crack cocaine, or pwid, near school
SPOONER, DONNA TAYLOR - DOMESTIC VIOLENCE 3RD DEGREE
WRIGHT, JACK ALAN - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION
FINNEGAN, SEAMUS PATRICK - DISORDERLY CONDUCT
EVERETT, BRETT ALLAN - DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE
BOWEN, MARLIN EUGENE - ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 2ND DEGREE
ATKIN, THADDEUS JAMES - DRIVING UNDER THE INFLUENCE, OPEN CONTAIN OF BEER/WINE IN VEHICLE, SIMPLE POSESSION OF MARIJUANALESS THAN 28 GRAMS) 1ST OFFENSE
MOHN, MICHAEL ANDREW - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE, DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 3RD OR SUB. OFFENSE, OPEN CONTAINER
WEIGHTMAN, MAKAYLA BLAYNE - SHOPLIFTING UNDER $2,000
FARMER, JOSHUA ANDREW - Ordinance / Public Disorderly Conduct in Motor Vehicle
CRAFT RIDEOUTTE, TERRY LYNN - DRIVING UNDER THE INFLUENCE
OKUN, ZACHARY TYLER - POSS. OF COCAINE, 1ST OFFENSE
ALFORD, FRANKLIN COURTNEY - DOMESTIC VIOLENCE 3RD DEGREE
VEREEN, RODELL NMN - DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE
BAKER, AMY HUNT - DRIVING UNDER THE INFLUENCE, Duties of driver involved in accident involving unattended vehicle. LEAVING THE SCENE
ENGLISH, DEBORAH KAYE - OPEN CONTAINER
ALFORD, JOSEPH DANIEL - BURGLARY NON - VIOLENT) AFTER JUNE 20, 1985) - SECOND DEGREE, BURGLARY NON - VIOLENT) AFTER JUNE 20, 1985) - SECOND DEGREE
MILLEMAN, DUSTIN WILLIAM - CRIMINAL DOMESTIC VIOLENCE -2NDOFFENSE