Mugshots, Oct. 12

DEBSKY, BARRY JOSEPH - OPERATING VEHICLE ON HIGHWAY WITHOUT REGISTRATION AND LICENSE, OPERATING UNINSURED VEHICLE
LONG, LYNDA ADRIANO - TELEPHONE/ UNLAWFUL COMMUNICATION
TISDALE, CARL GREGORY - OPEN CONTAINER
COAKLEY, KENNETH BERNARD - RECKLESS DRIVING
MARTIN, SUSAN STEPHENS - DRIVING UNDER THE INFLUENCE
ANDERSON, ABRAHAM RAHMAN - FAILURE TO APPEAR
STONE, AMANDA RENEE - DRIVING UNDER THE INFLUENCE, OPEN CONTAIN OF BEER/WINE IN VEHICLE
LILES, WILLIAM JOHN - ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 3RD DEGREE
THOMPSON, LAKE ROSSMAN - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE
SHARRER, DARIAN PAUL - TOO FAST FOR CONDITIONS, DRIVING UNDER THE INFLUENCE
SHAW, RAQUELLE TAYLOR - ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 3RD DEGREE
ZENTENO GERONIMO, GABRIEL NMN - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE, ALCOHOL-OPEN CONTAINER OF BEER OR WINE IN MOTOR VEHICLE, MINOR IN POSSESSION OF ALCOHOL
LEWIS, BOBBY KEIWUAN - SHOPLIFTING/ENHANCEMENT FOR 3RD OR SUBS.OFFENSE VALUE $1,000 - $5,000
KUNDA, MICHAEL SEAN - DOMESTIC VIOLENCE 3RD DEGREE
ANDERSON, ABRAHAM RAHMAN - FAILURE TO APPEAR
TEASLEY, VICTORIA ALEXANDRIA - DRIVING UNDER THE INFLUENCE, SIMPLE POSESSION OF MARIJUANALESS THAN 28 GRAMS) 1ST OFFENSE, DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE, FAILURE TO STOP FOR A BLUE LIGHT, NO INJURY OR DEATH - 1ST OFFENSE
ACHORD, MICHAEL CASEY - DOMESTIC VIOLENCE 2ND DEGREE
DIXON, LAWRENCE DAVID - SHOPLIFTING UNDER $2,000
HARBAUGH, EDWARD LESTER - SHOPLIFTING UNDER $2,000
DEERY, ERIC LAMONT - ATTEMPTED MURDER, POSSESSION OF A WEAPON DURING VIOLENT CRIME, SALE OR DELIVERY OF PISTOL TO, AND POSSESSION BY, CERTAIN PERSONS UNLAWFUL
TISDALE, HEATHER MARIE - TRESPASSING ON ANOTHER’S LAND WITHOUTPERMISSION - 1ST OFFENSE
MCQUEEN, JAMELA - ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 3RD DEGREE
HAIDEN, ROBERT JOHN - VIOLATION OF PROBATION, SHOPLIFTING UNDER $2,000
SHERIDAN, TIFFANY MARIE - POSS., CONCEAL, SELL., OR DISPOSE OF STOLEN VEHICLE, VALUE $5,000 OR MORE, SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA, RESISTING ARREST
MORENO, DOROTHY MARIE - UNLAWFUL CARRYING OF PISTOL, FAILURE TO APPEAR, POSSESSION OF A WEAPON DURING VIOLENT CRIME, PWID SCHEDULE I ECSTASY) 1ST OFFENSE, POSSESSION OF SCHEDULE IV DRUG,2ND OFFENSE, MAN. OR POSS. OF SCHEDULE IV DRUGS W.I.T.D - 2ND OR SUBSEQUENT OFFENSE, TRAFFICKING IN ICE, CRANK, OR CRACK, 10G OR MORE, BUT LESS THAN 28G - 2ND OFF., POSS. OF NARC. IN SCHEDULE IB),C),LSD& SCHEDULE II COCAINE)- 2ND OFFENSE, MDP, NARCOTIC DRUGS IN SCH. IB) & C),LSD, AND SCHED. II COCAINE)- 2ND OR SUB, NO DRIVER’S LICENSE
HENNESSEY-SALLS, BRANDON FORREST - FUGITIVE, POSS., CONCEAL, SELL., OR DISPOSE OF STOLEN VEHICLE, VALUE $5,000 OR MORE, GIVING FALSE INFORMATION TO LAW ENFORCEMENT, FIRE DEPT. OR RESCUE DEPT.
SMITH, CHRISTOPHER BLANE - GIVING FALSE INFORMATION TO LAW ENFORCEMENT, FIRE DEPT. OR RESCUE DEPT.
GODBOLT, JONATHAN QUINTON - MDP, NARCOTIC DRUGS IN SCH. IB) & C),LSD, AND SCHED. II COCAINE)- 1ST OFF., PWID/DIST.ETC. ICE, CRANK, CRACKCOCAINE - 1ST OFFENSE PRIOR TO 6/7/05), HEROIN, MORPH., ETC.,TRAFFICK IN ILLEGAL DRUGS, 4G OR MORE, BUTu003c 14G-1ST OFF, MANUF., POSS OF OTHER SUB. IN SCH. I,IIIII OR PWID - 1ST OFFENSE, POSS. OF OTHER CONTROLLED SUB. IN SCHED. I TO V - 1ST OFFENSE, IMPROPER TAILLIGHTS, Driver’s license required; surrender and disposition of out-of-State licenses; local licenses / MORE THAN ONE DL
GRATE, THOMAS NMN - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE
REEDY, MICHAEL RAY - DRIVING UNDER THE INFLUENCE
ENGLISH, KARA - SHOPLIFTING UNDER $2,000
THOMPSON, CHRISTOPHER DALE - DRIVING UNDER THE INFLUENCE, OPERATING UNINSURED VEHICLE, DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE, FAILURE TO SURRENDER DRIVER’S LICENSE WHEN REQUIRED AFTER CONVICTION, FAIL. TO RETURN DRIVER’S LIC. AFTER NOTICE OF SUSP., CANCELLATION OR REVOCATION
BARROWS, JOHN SHELDON - DRIVING UNDER THE INFLUENCE
SMALL, MARLISA KAY - DOMESTIC VIOLENCE 3RD DEGREE
GASKINS, BARRY ERNEST - BREACH OF TRUST WITH FRAUDULENT INTENT,VALUE $5,000 OR MORE
ORR, CYNTHIA DARLENE - SHOPLIFTING, THIRD AND SUBSEQUENT OFF.
RAHM, KATHLEEN PATRICIA - BREACH OF PEACENONAGGRAVATED IN NATURE)
CAPPS, LARRY DEAN - SHOPLIFTING/ENHANCEMENT FOR 3RD OR SUBS.OFFENSE VALUE $1,000 - $5,000, SHOPLIFTING/ENHANCEMENT FOR 3RD OR SUBS.OFFENSE VALUE $1,000 - $5,000, SHOPLIFTING/ENHANCEMENT FOR 3RD OR SUBS.OFFENSE VALUE $1,000 - $5,000, SHOPLIFTING UNDER $2,000, SHOPLIFTING UNDER $2,000
GREGG, BRODUS BERNARD - ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 3RD DEGREE
DINGLE, LARRY GORDON - SHOPLIFTING UNDER $2,000
GORE, HOYT GREGORY - CONTEMPT OF FAMILY COURT BY ADULTOFFENSE