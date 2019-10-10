Mugshots, Oct. 10

JONES, MELISSA BRITT - SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA, MANF. DIST., ETC. METHAMPHETAMINE ORCOCAINE-1ST PRIOR TO 6/7/05), POSS. OF OTHER CONTROLLED SUB. IN SCHED. I TO V - 1ST OFFENSE
FORD, ADRIAN DANARD - MALICIOUS INJURY TO PERSONAL PROPERTY, VALUE $2000 OR LESS
PIERCE, ZACHARY AARON - DRIVING UNDER THE INFLUENCE
JAMISON-TORRES, MICHAEL LENNIN - VIOLATION OF CITY ORDINANCES
MORENO, JULIAN JESUS - FAILURE TO APPEAR
FREER, THOMAS ALLEN - DOMESTIC VIOLENCE 3RD DEGREE
MURPHY, AARON JONTRE - OBTAINING SIGNATURE OR PROPERTY BY FALSE PRETENSES UNDER $2,000, PETIT OR SIMPLE LARCENY UNDER $2,000, SIMPLE ASSAULT
DEAS, TRAVIS LESEON - CRIMINAL SEXUAL CONDUCT - FIRST DEGREE, BURGLARY AFTER JUNE 20, 1985) - FIRST DEGREE
WATERS, PORSHELLHIA MORIEA - UNLAWFUL NEGLECT OF CHILD OR HELPLESS PERSON BY LEGAL CUSTODIAN
BARR, JOHN EDWARD - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE
SEWARD, JAVON LADONTE - DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE
DAVIS, BREIYONIH SHIAYSA - SHOPLIFTING UNDER $2,000
ROBERTSON, STEVEN WAYNE - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION
ALFORD, JODEI LYNN - SHOPLIFTING UNDER $2,000
RICHARDSON, KENNETH MICHAEL - POSS LESS THAN ONE GRAM OF ICE,CRANK ORCRACK COCAINE-2ND OFFPRIOR TO 6/7/05)
BECK, TERRY ATLAS - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION
GORE, KIRK JEREMY - OPERATING UNINSURED VEHICLE
GAMBLE, EMONIE LASET - FAILURE TO APPEAR, FAILURE TO APPEAR, FAILURE TO APPEAR
STUBBS, CHESTER DWAYNE - RESISTING ARREST, MANF., DIST., ETC OF METHAMPHETAMINE ORCOCAINE BASE - 1ST OFF AFTER 6/7/05)
BELLAMY, MALIK DION - SHOPLIFTING UNDER $2,000
BROWN, DIONTE DONALD - VIOLATION OF PROBATION
BRAGUE, WILLIAM GEORGE - DOMESTIC VIOLENCE 3RD DEGREE
PIERCE, JASMINE RENA - ENTERING PREMISES AFTER WARNING OR REFUSING TO LEAVE ON REQUEST
WADE, TIM - Ordinance / Trespass
WARD, STEVEN LEE - SHOPLIFTING
COTTRELL, RONALD JOSEPH - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION
HALE, TRAVIS LYNN - LITTERING, PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION
VILLEDIA-ACOSTA, ELDER - Driver’s license required; surrender and disposition of out-of-State licenses; local licenses / MORE THAN ONE DL, WINDOW TINTING OR SUNSCREENING, OPERATING VEHICLE IN VIOLATION OF REGULATIONS
GLANDERS, BENJAMIN ZACHARIAH - DUI, SPEEDING, FAILURE TO PROVIDE PROOF OF INSURANCE
CAMPBELL, LEVON - Driver’s license required; surrender and disposition of out-of-State licenses; local licenses / MORE THAN ONE DL
SMITH, NICHOLAS ANTHONY - BREACH OF PEACENONAGGRAVATED IN NATURE)
BONNER, REGIONAL - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE
DAVIDSON, WILLIAM JAMES - Ordinance / Breach of the Peace
JACKSON, MAURICE RASHAAD - OPEN CONTAINER OF BEER OR WINE IN MOTORVEHICLE
LESANE, CHRISTOPHER EARL - LITTERING
ROSE, NICHOLAS ALLEN - SHOPLIFTING UNDER $2,000