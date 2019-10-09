Mugshots, Oct. 9

NEWTON, DENNIS - DOMESTIC VIOLENCE 3RD DEGREE, Ordinance / Public Disorderly Conduct Generally
NASH, PATRICIA MAY - DOMESTIC VIOLENCE 3RD DEGREE
LOWERY, CHEYENNE CALVIN - DOMESTIC VIOLENCE 3RD DEGREE
JENKINS, RAYMOND ALEXANDER - ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 2ND DEGREE
MOSES, MILES MORAN - ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 3RD DEGREE
VEREEN, LENORA - FAILURE TO APPEAR
MCKVIAN, JUSTIN EMMANUEL - POSS WEAPON DURING VIOLENT CRIME IF ALSO SENTENCED TO LIFE W/O PAROLE OR DEATH, POSS. OF OTHER CONTROLLED SUB. IN SCHED. I TO V - 1ST OFFENSE, MANF. DIST. ETC. ICE, CRANK, CRACKCOCAINE-2ND OFF AFTER 6/7/05), MANF. DIST. ETC. ICE, CRANK, CRACKCOCAINE-2ND OFF AFTER 6/7/05), MANF. DIST. ETC. ICE, CRANK, CRACKCOCAINE-2ND OFF AFTER 6/7/05)
LEE, ALLAN BRICE - ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 1ST DEGREE, CRIMINAL SEXUAL CONDUCT - THIRD DEGREE, CRIMINAL SEXUAL CONDUCT W/MINOR UNDER16)SECOND DEGREE, SEXUAL EXPLOITATION OF A MINOR - FIRST DEGREE, SEXUAL EXPLOITATION OF A MINOR - SECONDDEGREE, SEXUAL EXPLOITATION OF A MINOR - SECONDDEGREE
TODD, JIMMY DALE - ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 3RD DEGREE
NELSON, CHRISTINA MARIE - SHOPLIFTING UNDER $2,000
KESSOCK, KEVIN WILLIAM - SHOPLIFTING UNDER $2,000
GILLIS, KAYLA NMN - ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 3RD DEGREE
TAYAO, RYAN ADAM - SHOPLIFTING UNDER $2,000, TRESPASSING ON ANOTHER’S LAND WITHOUTPERMISSION - 1ST OFFENSE
FIDLER, SHANE ALAN - SHOPLIFTING UNDER $2,000
JOHNSON, JAMES EDWARD - FAILURE TO APPEAR
WOODBERRY, ALUNDO LEE - ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 3RD DEGREE
LUCAS, JOHNNY DALE - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION
MONTANEZ, KELLY KENDALL - FAIL TO STOP FOR BLUE LIGHT, DISTRIBUTION OF COCAINE - 2ND OFFENSE, POSS COCAINE 2ND OFFENSE AFTER 6/7/05_
CRANE, RICHARD WILLIAM - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE, TRANSP. IN VEHICLE W/SEAL BROKEN
MCMULLIN, JARED JOSEPH - PETIT OR SIMPLE LARCENY UNDER $2,000
BURKE, COREY JUNE - KIDNAPPING, ARMED ROBBERY, ROBBERY WHILE ARMED OR ALLEGEDLY ARMED W/ DEADLY WEAPON
ARMSTRONG, JASON ROBERT - CONTEMPT OF FAMILY COURT BY ADULTOFFENSE
MCKEEVER, ARTHUR NMN - SHOPLIFTING/ENHANCEMENT FOR 3RD OR SUBS.OFFENSE VALUE $1,000 - $5,000
BULLINS, SARAH MARIE - DOMESTIC VIOLENCE 3RD DEGREE
REID, TIMOTHY CRAIG - SHOPLIFTING UNDER $2,000
FERREE, TAMMY ANN - SHOPLIFTING UNDER $2,000
HARTNETT, ALEXIS PAIGE - DISORDERLY CONDUCT
BLACK, KIYERA YVONNE - SHOPLIFTING UNDER $2,000, GIVING FALSE INFORMATION TO LAW ENFORCEMENT, FIRE DEPT. OR RESCUE DEPT., SHOPLIFTING UNDER $2,000
WRIGHT, EUGENE KEITH - DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE SUSPENDED FOR DUI - 2ND OFFENSE, OPEN CONTAIN OF BEER/WINE IN VEHICLE
JARRELL, ERNEST EUGENE - SHOPLIFTING UNDER $2,000
KING, NATALIE JANETTE - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION, PETIT OR SIMPLE LARCENY UNDER $2,000, MALICIOUS INJURY DAMAGE) TO PERSONAL PROPERTYVALUE $2,000 OR LESS
BOCK, TRACY - CONTEMPT OF FAMILY COURT BY ADULTOFFENSE
WHITE, COLIN DUDLEY - DRIVING UNDER SUSPENSION
GAUSE, JAHMEKE JAVON PATRICK - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE, HIT AND RUN, DUTIES OF DRIVER INVOLVED IN ACCIDENT, PROPERTY DAMAGE
FULTON, JAMES ERVIN - FAILURE TO APPEAR