Mugshots, Oct. 8

KING, NATALIE JANETTE - FAILURE TO APPEAR, COUNTY OR MUNICIPAL ORDINANCE SUMMONS
DILLARD, BUDDY EVERETT - FAILURE TO STOP FOR A BLUE LIGHT, NO INJURY OR DEATH - 2ND OR SUB. OFFENSE, CHILD ENDANGERMENT
STAFFORD, JOHNNY - CONTEMPT OF FAMILY COURT BY ADULTOFFENSE
WOODY, JEFF GORDON - DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 3RD OR SUB. OFFENSE, HABITUAL TRAFFIC OFFENDERS, DUS AS PER HABITUAL TRAFFIC OFFENDER STATUS, SPEEDING, OVER 10 BUT LESS THAN 15 MPH OVER THE SPEED LIMIT, VIOLATION SEAT BELT LAW
MCGILL, ANTHONY WALTER - NO DRIVERS LICENSE, GIVING FALSE INFORMATION TO LAW ENFORCEMENT, FIRE DEPT. OR RESCUE DEPT.
KEYS, JOHN THOMAS - GLUE SNIFFING, AROMATIC HYDROCARBONS UNLAWFUL
CHANDLER, DEMEATRIUS - POSS LESS THAN ONE GRAM ICE, CRANK ORCRACK COCAINE-3RD OR SUB.AFTER 6/7/05), MDP, NARCOTIC DRUGS IN SCH. IB) & C),LSD, AND SCHED. II COCAINE)- 1ST OFF., UNLAWFUL CARRYING OF PISTOL
ETHRIDGE, JUSTIN TRAVIS - POSSESSION OF HEROIN, FIRST OFFENSE
TODD, JOEY WAYNE - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 2ND OFFENSE
DELGADILLO ESPARZA, ALEJANDRO - Driver’s license required; surrender and disposition of out-of-State licenses; local licenses / MORE THAN ONE DL
GRANT, RAEKWON SHAHEED JERELL - MDP, NARCOTIC DRUGS IN SCH. IB) & C),LSD, AND SCHED. II COCAINE)- 1ST OFF., ATTEMPTED MURDER, FELON IN POSSESSION OF A FIREARM, BREACH OF PEACE AGGRAVATED IN NATURE), POSS. WEAPON DURING VIOL. CRIME, IF NOTALSO SENT. TO LIFE W/O PAROLE OR DEATH
BLEVINS, KATLYNN NICOLE - FAILURE TO APPEAR, COUNTY OR MUNICIPAL ORDINANCE SUMMONS, ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 3RD DEGREE, DRIVING UNDER SUSPENSION
MALKISZEWSKI, ROBERT STEVEN - GRAND LARCENY $2,000 TO $10,000, DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE, Use of license plate on vehicle other than vehicle for which plate was issued., GIVING FALSE INFORMATION TO LAW ENFORCEMENT, FIRE DEPT. OR RESCUE DEPT., OPERATING UNINSURED VEHICLE
GREGOR, ASHLEY MORGAN - SHOPLIFTING UNDER $2,000
BUTCHER, RANDY JOE - MALICIOUS INJURY DAMAGE) TO PERSONAL PROPERTYVALUE $2,000 OR LESS
BENSON, SHIHEEM DEWONE - ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 3RD DEGREE
MALISZEWSKI, JENNIFER MAY - GRAND LARCENY $2,000 TO $10,000
SHACKLEFORD, TYRONE - DOMESTIC VIOLENCE 2ND DEGREE
CAMPBELL, LORETTA NMN - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION
SARUBBI, WILLIAM ERIC - OPEN CONTAIN OF BEER/WINE IN VEHICLE, UNLAWFUL TO ADVERTISE, MANUFAC, POSSESS,SELL, ETC. PARAPHERNALIA CIVIL REMEDY)
LANGSTON, STORM MIKAEL - POSS LESS THAN ONE GRAM OF ICE,CRANK,OR CRACK COCAINE-1ST OFF AFTER 6/7/05)
BROWN, DANA LEE - DISTRIBUTION OF HEROIN - 1ST OFFENSE
STEWARD, JEFFERSON ANTOINE - MALICIOUS DAMAGE TO PERSONAL PROPERTY,3RD OR SUBSEQ. PROPERTY CRIME, CRIMINAL DOMESTIC VIOLENCE - 3RD OR SUB. OFFENSE
ADAMS, CAROLYN DENISE DOILEY - FRAUDULENT CHECK, UNDER $500 - 1ST OFFENSE, FRAUDULENT CHECK, UNDER $500 - 1ST OFFENSE, FRAUDULENT CHECK, UNDER $500 - 1ST OFFENSE, FRAUDULENT CHECK, UNDER $500 - 1ST OFFENSE, FRAUDULENT CHECK, UNDER $500 - 1ST OFFENSE, FRAUDULENT CHECK, UNDER $500 - 1ST OFFENSE, FRAUDULENT CHECK, UNDER $500 - 1ST OFFENSE, FRAUDULENT CHECK, UNDER $500 - 1ST OFFENSE
BISCHOFF, REBEKAH ELIZABETH - CONTEMPT OF FAMILY COURT BY ADULTOFFENSE
JOHNSON, BRANDON JOE - CONTEMPT OF FAMILY COURT BY ADULTOFFENSE
BUFFKIN, BOBBY JOE - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION
BRYAN, TIFFANY ZAMOYA - MALICIOUS INJURY DAMAGE) TO PERSONAL PROPERTYVALUE $2,000 OR LESS
EPPS, MARY DEIDRIA - SHOPLIFTING UNDER $2,000
SUKOSKY, PETER STEPHEN - DRINKING IN PUBLIC CONVEYANCE, OPEN CONTAINER OF BEER OR WINE IN MOTORVEHICLE
PHILIPS, NICHOLAUS BLAKE - POSS.,CONCEAL,SELL., OR DISPOSE OF STOLEN VEHICLE,VALUEu003e$1,000 u003c$5000
MAZYCK, DORAN LANARD - MALICIOUS INJURY TO PERSONAL PROPERTY, VALUE $2000 OR LESS, ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 3RD DEGREE
LANE, BRANDY ALEXIS - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION
COMMANDER, ANSEL TIRRELL - POSSESSION OF HEROIN, FIRST OFFENSE, CONTEMPT OF FAMILY COURT BY ADULTOFFENSE
MODESTO, RIOS CALVO - ALCOHOL-OPEN CONTAINER OF BEER OR WINE IN MOTOR VEHICLE, DRIVING UNDER THE INFLUENCE, Driver’s license required; surrender and disposition of out-of-State licenses; local licenses / MORE THAN ONE DL