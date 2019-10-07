Mugshots, Oct. 7

BARRETT, WENDY NICOLE - DOMESTIC VIOLENCE 3RD DEGREE
STEWART, CHAD JULIAN - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE, CHILD/ENDANGER., COMMIT CERTAIN DRUG/ALCOHOL RELATED VEH. OFF. WITH MINOR IN VEH, CHILD/ENDANGER., COMMIT CERTAIN DRUG/ALCOHOL RELATED VEH. OFF. WITH MINOR IN VEH
TYLER, OTIS WAYNE - GIVING FALSE INFORMATION TO LAW ENFORCEMENT, FIRE DEPT. OR RESCUE DEPT., PETIT OR SIMPLE LARCENY UNDER $2,000
HAMLIN, ROBERT CURTIS - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION
GEDDINGS, ROBERT ARNOLD - RECEIVING STOLEN GOODS $10,000 OR MORE
MATTHEWS, JAMES BENJAMIN - ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 3RD DEGREE
CALDWELL, STEVEN JACQUELL - DOMESTIC VIOLENCE 3RD DEGREE
BRITTON, CELESTE DARCELL - DOMESTIC VIOLENCE 3RD DEGREE
PINCKNEY, MAURICE LOUIS - ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 1ST DEGREE
FLORENTINE, ANGEL - DRIVING WITHOUT A LICENSE - 1ST OFFENSE, SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA, WINDOW TINTING OR SUNSCREENING, OPERATING VEHICLE IN VIOLATION OF REGULATIONS
WILLIAMS, JEFFREY ALLEN - SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA, DRIVING UNDER SUSPENSION
MARINELLA, GARRETT JAMES - SHOPLIFTING UNDER $2,000
OLIVER, PERRY JONATHAN - DOMESTIC VIOLENCE 2ND DEGREE
ORELLANA MEJIA, EDBEL - NO DRIVERS LICENSE, RECKLESS DRIVING
TAYLOR, MALIK KYLE - DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 3RD OR SUB. OFFENSE
RUSSELL, JIMMY KEITH - SIMPLE ASSAULT
REAVES, DAVID AARON - OPEN CONTAIN OF BEER/WINE IN VEHICLE, DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 2ND OFFENSE, OPERATING UNINSURED MOTOR VEHICLE - 1STOFFENSE
YOUNGBLOOD, ROBERT DAVID - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 2ND OFFENSE
SPALDING, KEVIN XAVIER - DOMESTIC VIOLENCE 3RD DEGREE
HARGROVE, MICHAEL MCLEOD - DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 2ND OFFENSE
CRIBB, KATIE LORENE - DRUG PARAPHERNALIA POSSESSION
OWENS, SEAN TIMOTHY - DOMESTIC VIOLENCE 3RD DEGREE
LATHAM, ROBERT JAMES - SPEEDING, OVER 15 BUT LESS THAN 25 MPHOVER THE SPEED LIMIT, DRIVING WITHOUT A LICENSE - 1ST OFFENSE, DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 3RD OFFENSE