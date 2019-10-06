Mugshots, Oct. 6

WINTERS, DOUGLAS CLAYTON - DRIVING UNDER THE INFLUENCE
CHAMBERS, NOAH HUNTER - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE, SPEEDING, OVER 25 MPH OVER THE SPEEDLIMIT
JONES, MICHAEL LAMAR - FAILURE TO APPEAR, OPERATING UNINSURED MOTOR VEHICLE - 1STOFFENSE
BRIGHAM, REBECCA ANN - MDP,NARCOTIC DRUGS IN SCH IB)&C), LSD,AND SCH II COCAINE) - 1ST OFFENSE, A person possessing less than one gram of methamphetamine or cocaine base, POSS. OF OTHER CONTROLLED SUB. IN SCHED. I TO V - 1ST OFFENSE, Ordinance / Public Possession of Open Containers
WALSH, JOHN HEATH - BREAKING INTO MOTOR VEHICLE OR TANKS, PUMPS, WHERE FUEL, LUBRICANTS STORED, BREAKING INTO MOTOR VEHICLE OR TANKS, PUMPS, WHERE FUEL, LUBRICANTS STORED
LENNON, DEBBIE ANN - DRIVING ON WRONG SIDE OF ROAD, DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE
JACKSON, BRYAN KOPEL - DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE, DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE
GLASS, TARA CHRISTINE - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE
BRINSON, AMBER HUGGINS - ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 3RD DEGREE
JACKSON, JOSHUA ISIAIH - PETIT OR SIMPLE LARCENY UNDER $2,000
CHESTNUT, RASHEEM QUASHAWN - GIVING FALSE INFORMATION TO LAW ENFORCEMENT, FIRE DEPT. OR RESCUE DEPT.
MCCRAY, DOMINIQUE J - DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 3RD OR SUB. OFFENSE
MCCRAY, FREDRICK ALLEN - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE
FINLEY, TRENT MICHAEL - OPEN CONTAIN OF BEER/WINE IN VEHICLE, DUI
ROSE, NICHOLAS ALLEN - Ordinance / Public Possession of Open Containers, Ordinance / Public Disorderly Conduct Generally
MCMANUS, KIMBERLY DIANNE - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE
JONES, JAMIE AARON - DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE
VAUGHT, EMMANUEL CORD’DARREL - RECEIVING STOLEN GOODS UNDER $2,000, OPERATING UNINSURED VEHICLE, Vehicles required to be registered and licensed.
BRYANT, JOQUELLA NICOLE - DRINKING IN PUBLIC CONVEYANCE, PEDESTRIAN DRUNK, POSS. OF COCAINE, 1ST OFFENSE
HUMES, CYNTHIA MARTELLE - DISORDERLY CONDUCT, SIMPLE ASSAULT
PEERY, AARON WADE - Ordinance / Shoplifting
FLOYD, ROBERT LEE - CARRYING OR DISPLAYING FIREARMS IN PUBLIC BUILDINGS OR ADJACENT AREAS
HOPKINS, CHRISTY PARKER - SHOPLIFTING UNDER $2,000
JACKSON, MARLENA - ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 2ND DEGREE
LANCE, KEITH - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE
BROWN, JIMMY RICHARD - DOMESTIC VIOLENCE 3RD DEGREE
LYCKOWSKI, JEFFREY PAUL - BREACH OF PEACENONAGGRAVATED IN NATURE)
MOSES, MILES MORAN - SHOPLIFTING, GIVING FALSE INFORMATION TO LAW ENFORCEMENT, FIRE DEPT. OR RESCUE DEPT.
WILFONG, ROBERT CHARLES - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION
ESCOBAR, CHRISTOPHER EUGENE - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION, OPEN CONTAINER OF BEER OR WINE IN MOTORVEHICLE
COFFIN, ANGEL STARR - CRUELTY TO CHILDREN TORTURE, DEPRIVATION)
CHRISTOPHER, CASS DEWAYNE - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION, Ordinance / Loitering
LAMBERT, WAYNE S. - Ordinance / Loitering
DAVIS, GREGORY SCOTT - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION
LEWIS, JOSEPH BARROW - DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 3RD OR SUB. OFFENSE