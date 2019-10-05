Mugshots, Oct. 5

WARD, AMANDA BROOKE - SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA, DRIVING WITHOUT A LICENSE - 1ST OFFENSE, FOLLOWING VEHICLE TOO CLOSELY
ASHBY, DAYVONE STEVEN DARNELL - POSSESSION OF MARIJUANA MORE THAN AN OUNCE 28 GRAMS), POSSESSION OF DRUG PARAPHENALIA
FAIRLEY, RUSSELL BAY - NO DRIVERS LICENSE
PALCHUS, BRANDON JOSEPH - DOMESTIC VIOLENCE 3RD DEGREE
LESANE, WADERS LERON - DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 2ND OFFENSE, OPERATING UNINSURED MOTOR VEHICLE - 1STOFFENSE, Vehicles required to be registered and licensed., DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 2ND OFFENSE
STAPP, JAMES MARTIN - FUGITIVE
SIMMONS, NAQUAN JAQUISE - HINDERING POLICE/ RESISTING ARREST
GRIFFEY, KENNETH MARTIAL - RECKLESS DRIVING
CASSIDY, CHAD MATTHEW - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION
HEIDEMAN, MARCUS BRANDON - CONTEMPT OF FAMILY COURT BY ADULTOFFENSE
WILDER, WILLIAM EUGENE - BREACH OF TRUST WITH FRAUDULENT INTENT UNDER $2,000, CONTEMPT OF FAMILY COURT BY ADULTOFFENSE
KELLY, SEAN PATRICK - TRESPASSING
TAYLOR, DAVID RYAN - UNLAWFUL CARRYING OF PISTOL
MARTIN, JOSEPH SHAUN - RECEIVING STOLEN GOODS UNDER $2,000, OBTAINING SIGNATURE OR PROPERTY BY FALSE PRETENSES UNDER $2,000, FAILURE TO STOP FOR A BLUE LIGHT, NO INJURY OR DEATH - 2ND OR SUB. OFFENSE, RECEIVING STOLEN GOODS UNDER $2,000
SMITH, JESSE ALLEN - RESISTING ARREST, SHOPLIFTING UNDER $2,000
NELSON, KWAESHON AUDAE - TRESPASSING ON ANOTHER’S LAND WITHOUTPERMISSION - 1ST OFFENSE
TOMPKINS, ANDREW GLENN - CONTEMPT OF COURT
GRALEY, TIFFANY ANN - FAILURE TO APPEAR, FAILURE TO APPEAR, POSS. OF NARC. IN SCHEDULE IB),C),LSD& SCHEDULE II COCAINE)- 1ST OFFENSE
BROCK, LESLEE ESTELLE - POSS.,CONCEAL,SELL., OR DISPOSE OF STOLEN VEHICLE,VALUEu003e$1,000 u003c$5000, DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE, BREACH OF TRUST WITH FRAUDULENT INTENT UNDER $2,000
KNOWLIN, JONATHAN JEREMY - BREAKING INTO MOTOR VEHICLE OR TANKS, PUMPS, WHERE FUEL, LUBRICANTS STORED, FINANCIAL TRANSACTION CARD THEFT, FINANCIAL TRANSACTION CARD THEFT, FINAN TRANS CARD FRAUD VALUE $500 OR LESS IN SIX MONTH PERIOD, BY CARD HOLDER, FINANCIAL TRANSACTION CARD THEFT, FINANCIAL TRANSACTION CARD THEFT, FINAN TRANS CARD FRAUD VALUE $500 OR LESS IN SIX MONTH PERIOD, BY CARD HOLDER, FINAN TRANS CARD FRAUD VALUE $500 OR LESS IN SIX MONTH PERIOD, BY CARD HOLDER, BREAKING INTO MOTOR VEHICLE OR TANKS, PUMPS, WHERE FUEL, LUBRICANTS STORED
FRASER, BENJAMIN THOMAS - GRAND LARCENY $2,000 TO $10,000, BREAKING INTO MOTOR VEHICLE OR TANKS, PUMPS, WHERE FUEL, LUBRICANTS STORED, BREAKING INTO MOTOR VEHICLE OR TANKS, PUMPS, WHERE FUEL, LUBRICANTS STORED, BREAKING INTO MOTOR VEHICLE OR TANKS, PUMPS, WHERE FUEL, LUBRICANTS STORED, BREAKING INTO MOTOR VEHICLE OR TANKS, PUMPS, WHERE FUEL, LUBRICANTS STORED, BREAKING INTO MOTOR VEHICLE OR TANKS, PUMPS, WHERE FUEL, LUBRICANTS STORED, BREAKING INTO MOTOR VEHICLE OR TANKS, PUMPS, WHERE FUEL, LUBRICANTS STORED, BREAKING INTO MOTOR VEHICLE OR TANKS, PUMPS, WHERE FUEL, LUBRICANTS STORED, BREAKING INTO MOTOR VEHICLE OR TANKS, PUMPS, WHERE FUEL, LUBRICANTS STORED, BREAKING INTO MOTOR VEHICLE OR TANKS, PUMPS, WHERE FUEL, LUBRICANTS STORED, BREAKING INTO MOTOR VEHICLE OR TANKS, PUMPS, WHERE FUEL, LUBRICANTS STORED, BREAKING INTO MOTOR VEHICLE OR TANKS, PUMPS, WHERE FUEL, LUBRICANTS STORED, BREAKING INTO MOTOR VEHICLE OR TANKS, PUMPS, WHERE FUEL, LUBRICANTS STORED, Ordinance / Resisting Arrest; Interference with Official in the Performance of Duty; Threatening an Official in Performance of Duty; Giving False Name and Address, BURGLARY AFTER JUNE 20, 1985) - FIRST DEGREE
FRAIS, MARSHALL EDWARD - CARRYING OR DISPLAYING FIREARMS IN PUBLIC BUILDINGS OR ADJACENT AREAS
WILSON, JAQUAN JERRY LEE - FAILURE TO APPEAR, Ordinance / Public Disorderly Conduct Generally
BAKER, TODD EDWARD - DOMESTIC VIOLENCE 3RD DEGREE
MATTHEWS, STUART WADE - POSS. OF NARC. IN SCHEDULE IB),C),LSD& SCHEDULE II COCAINE)- 3RD OR SUB.
FLOYD, CAROLYN JACKSON - BURGLARY AFTER JUNE 20, 1985) - FIRST DEGREE, ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 2ND DEGREE
SMITH, DOMINIQUE DENZON - DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 2ND OFFENSE
HOLMES, SABRA FAY - FAILURE TO APPEAR
KINARD, SHAWN FRANKLIN - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION
RICE, DEBRA FAY - DRIVING UNDER THE INFLUENCE
PRICE, JOSEPH ISRICK - HIT AND RUN, DUTIES OF DRIVER INVOLVED IN ACCIDENT, PROPERTY DAMAGE, DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE SUSPENDED FOR DUI - 3RD OR SUB. OFFENSE, HABITUAL TRAFFIC OFFENDERS, DUS AS PER HABITUAL TRAFFIC OFFENDER STATUS
BROMELL, JEREMY JAMAL - MANUFACTURING/POSS. SCH. I,II,III OR FLUNITRAZEPAM OR ANALOGUE W.I.T.D. 1STOF
OSBORNE, SCOTT BARRETT - TRANSP. IN VEHICLE W/SEAL BROKEN
GOODWIN, DAVID - ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 3RD DEGREE
HARDIN, MATTHEW LYNN - FAILURE TO APPEAR
TOMLINSON, DONALD CHRISTOPHER - BREAKING INTO MOTOR VEHICLE OR TANKS, PUMPS, WHERE FUEL, LUBRICANTS STORED
HOLT, NORMAN GARRETT - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 2ND OFFENSE
LEWIS, TIMOTHY HAROLD - ATTEMPTED MURDER, POSS. WEAPON DURING VIOL. CRIME, IF NOTALSO SENT. TO LIFE W/O PAROLE OR DEATH
VEREEN, MICAH TYKEEM - MANUFACTURE, DISTRIBUTION, ETC., ICE, CRANK, CRACK COCAINE - 3RD OR SUB. OFF., MANUF., POSS OF OTHER SUB. IN SCH. I,IIIII OR PWID - 1ST OFFENSE, ATTEMPTED MURDER, MDP, NARCOTIC DRUGS IN SCH. IB) & C),LSD, AND SCH.II COCAINE)-3RD OR SUB OFF, SALE OR DELIVERY OF PISTOL TO, AND POSSESSION BY, CERTAIN PERSONS UNLAWFUL, MAN. OR POSS. OF SCHEDULE IV DRUGS W.I.T.D - 2ND OR SUBSEQUENT OFFENSE, MDP, NARCOTIC DRUGS IN SCH. IB) & C),LSD, AND SCH.II COCAINE)-3RD OR SUB OFF
ADAIR, DONNIE KEITH - SHOPLIFTING UNDER $2,000
PENA, GABRIEL TRUJILLO - DRIVING WITHOUT A LICENSE - 1ST OFFENSE, OPEN CONTAINER, DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE
REECE, HENRY CARSON - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION
COX, BUCKY DALE - ALCOHOL-OPEN CONTAINER OF BEER OR WINE IN MOTOR VEHICLE, RECKLESS DRIVING, NO LICENSE TAG LIGHT, DRIVING UNDER SUSPENSION
WATTS, TIMOTHY MICHAEL - FUGITIVE
WELLS, KEELA KEETS - FEDERAL MIGRATORY BIRD TREATY ACT, VIOLATIONS IN GENERAL
SINGLETON, HASSAN JEMERIQUWAN - MFG. DIST. ETC. OF METHAMPHETAMINE ORCOCAINE BASE 3RD & SUB AFTER 6/7/05)
MCGUIRE, JOHN HILLARY - OPEN CONTAIN OF BEER/WINE IN VEHICLE, DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE
JORDAN, JOSEPH PAUL - SHOPLIFTING UNDER $2,000, SHOPLIFTING UNDER $2,000, SHOPLIFTING UNDER $2,000, SHOPLIFTING UNDER $2,000, SHOPLIFTING UNDER $2,000
BARRON, DAMIEN JORDAN - FUGITIVE
WHITE, CHARLES LEE - MANF., DIST., ETC OF METHAMPHETAMINE ORCOCAINE BASE - 1ST OFF AFTER 6/7/05), PWID CONTROLLED SUBSTANCE NEAR SCHOOLOTHER THAN COCAINE), SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA, POSS. OF NARC. IN SCHEDULE IB),C),LSD& SCHEDULE II COCAINE)- 1ST OFFENSE
RICCI, RENEE MARIE - SHOPLIFTING
LOWERY, RICKY ALLEN - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 2ND OFFENSE, FAILURE TO GIVE INFORMATION AND RENDER AID, DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE, OPEN CONTAIN OF BEER/WINE IN VEHICLE