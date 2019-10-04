Mugshots, Oct. 4

MCKNIGHT, KIANNA LATRICE - SHOPLIFTING UNDER $2,000
BERRY, HARLEY DANNIELLE - UNLAWFUL NEGLECT OF CHILD OR HELPLESS PERSON BY LEGAL CUSTODIAN
DOCTOR, KIM MONIQUE - FORGERY LESS THAN 10,000
GILLIARD, TERRANCE LEE - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE
JUSTUS, ANNELISE BROOKE - POSSESSION OF MARIJUANA, LESS THAN 1 OZFIRST OFFENSE, TO MANUF,DISTR,DISP,OR POSSESS W/INTENTTO MANUF,DISTR,DISPENSE A CONTRLD SUBST.
FRAZIER, CORNELIUS TERRELL - UNLAWFUL CARRYING OF PISTOL, BURGLARY 1ST DEGREE, USE OF VEHICLE WITHOUT PERMISSION WITH INTENT TO DEPRIVE, Firearms; possession by or sale to unlawful alien; penalties, POSSESSION OF A STOLEN PISTOL, POSSESSION OF SCHEDULE IV DRUG,2ND OFFENSE, MDP, NARCOTIC DRUGS IN SCH. IB) & C),LSD, AND SCHED. II COCAINE)- 1ST OFF., MFG. DIST. ETC. OF METHAMPHETAMINE ORCOCAINE BASE 3RD & SUB AFTER 6/7/05)
GREEN, WAYNE STANLEY - TO MANUF,DISTR,DISP,OR POSSESS W/INTENTTO MANUF,DISTR,DISPENSE A CONTRLD SUBST., DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE, POSSESSION OF MARIJUANA, LESS THAN 1 OZFIRST OFFENSE
POSTON, TYLER JAMES - RECEIVING STOLEN GOODS MORE THAN $2,000 BUT LESS THAN $10,000
DOSS, BRITA JORDAN - VIOLATION OF PROBATION
JOHNSON, JOHN DANIEL - ATTEMPTED MURDER
VANDROFF, KERRY LEVERN - SHOPLIFTING UNDER $2,000
WILSON, DEQUAN RASHAD - PWID/DIST.ETC. ICE, CRANK, CRACKCOCAINE - 1ST OFFENSE PRIOR TO 6/7/05), ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 2ND DEGREE
RICHARDSON, LISTON MATTHEW - NO DRIVERS LICENSE, FRAUDULENT CHECK, UNDER $500 - 1ST OFFENSE
HEALEY, STEPHANIE MARIE - HOMICIDE BY CHILD ABUSE 20Y TO LIFE)
LUNESFORD, JAMES ANTHONY - ALCOHOL-OPEN CONTAINER OF BEER OR WINE IN MOTOR VEHICLE, DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE
MORRIS, JOHN ALBERT - BURGLARY 3RD
KINARD, EDWARD CHARLES - FAILURE TO APPEAR
JORDAN, STANLEY BOCEPHUS-KYLE - TRESPASSING AFTER NOTICE, MALICIOUS INJURY TO PERSONAL PROPERTY, VALUE $2000 OR LESS
COOPER, GINGER GAIL - Ordinance / Resisting Arrest; Interference with Official in the Performance of Duty; Threatening an Official in Performance of Duty; Giving False Name and Address, Ordinance / Loitering, MDP, NARCOTIC DRUGS IN SCH. IB) & C),LSD, AND SCHED. II COCAINE)- 2ND OR SUB
CAMPBELL, WILLIAM PARNELL - GIVING FALSE INFORMATION TO LAW ENFORCEMENT, FIRE DEPT. OR RESCUE DEPT., MANF. DIST. ETC. ICE, CRANK, CRACKCOCAINE-2ND OFF AFTER 6/7/05), FAILURE TO APPEAR, CONTEMPT OF FAMILY COURT BY ADULTOFFENSE
ROBINSON, DANIEL DAMARCUS - DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE
CRIBB, CHARLES AARON - PETIT OR SIMPLE LARCENY UNDER $2,000, ENTERING PREMISES AFTER WARNING OR REFUSING TO LEAVE ON REQUEST, MALICIOUS INJURY TO ANIMALS, PERSONAL PROPERTY,INJURY VALUE $2,000 TO $10,000, PETIT OR SIMPLE LARCENY UNDER $2,000, RECEIVING STOLEN GOODS, VALUE OVER $1,000 BUT LESS THAN $5,000
KAISK, AMANDA MICHELLE - FAILURE TO APPEAR, FAILURE TO APPEAR
ANDERSON, RASHADA MONIQUE - TRESPASSING ON ANOTHER’S LAND WITHOUTPERMISSION - 1ST OFFENSE
ADAMS, ERIC JOHNATHAN - VIOLATION OF PROBATION
BOWENS, ZION MICAH - KIDNAPPING, ARMED ROBBERY, ROBBERY WHILE ARMED OR ALLEGEDLY ARMED W/ DEADLY WEAPON
DE LOMBILLIO-CHAVEZ, GUILLERMO VALDES - UNLAWFUL CARRYING OF PISTOL, A person possessing less than one gram of methamphetamine or cocaine base, SALE OR DELIVERY OF PISTOL TO, AND POSSESSION BY, CERTAIN PERSONS UNLAWFUL, POSS. OF COCAINE, 1ST OFFENSE, TO MANUF,DISTR,DISP,OR POSSESS W/INTENTTO MANUF,DISTR,DISPENSE A CONTRLD SUBST., Driver’s license required; surrender and disposition of out-of-State licenses; local licenses / MORE THAN ONE DL, SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA, DRIVING ON WRONG SIDE OF ROAD, NO TAIL LIGHT/UNSAFE EQUIPMENT
MISHOE, JAMIE DELORA TODD - BREACH OF PEACENONAGGRAVATED IN NATURE)
POWELL, CHRISTOPHER LEON - CRIMINAL SEXUAL CONDUCT W/MINOR UNDER11)- FIRST DEGREE AFTER 6/1/05)
HARRISON, KHRYSTOPHER - DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE
TIMMONS, ROOSEVELT - DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 3RD OR SUB. OFFENSE
BOWMAN, JASPER SEPHUS - OPEN CONTAINER, POSSESSION OF DRUG PARAPHENALIA
FRAZIER, CYNTHIA LYNNE - DISORDERLY CONDUCT
DUKES, TYRONE JEROME - MALICIOUS INJURY TO TREE, HOUSE; TRESPASS UPON REAL PROPERTY, VALUE $2000 OR LES
DILLINGHAM, ADAM KIRK - RECKLESS DRIVING, TRANSP. IN VEHICLE W/SEAL BROKEN, Driver’s license required; surrender and disposition of out-of-State licenses; local licenses / MORE THAN ONE DL
CANTEEN, CEDRICK - DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE, OPEN CONTAIN OF BEER/WINE IN VEHICLE
TA, JOHNATHAN THIEN - FAILURE TO APPEAR, FAILURE TO APPEAR, FAILURE TO APPEAR, FAILURE TO APPEAR, FAILURE TO APPEAR, FAILURE TO APPEAR, FAILURE TO APPEAR, FAILURE TO APPEAR, FAILURE TO APPEAR, FAILURE TO APPEAR, FAILURE TO APPEAR, FAILURE TO APPEAR, FAILURE TO APPEAR, FAILURE TO APPEAR
SMITH, ROBERT PAUL - DRIVING WITH AN UNLAWFUL ALCOHOLCONCENTRATION
HAMM, JEREMY TRAVIS - DRIVING WITH AN UNLAWFUL ALCOHOLCONCENTRATION
MARZE, SAMANTHA MARIE - DOMESTIC VIOLENCE 3RD DEGREE
KIRBY, RICHARD NORMAN - DRIVING UNDER THE INFLUENCE