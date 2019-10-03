Mugshots, Oct. 3

PRICE, MICHEAL ALLEN - DRIVING COMMERCIAL MOTOR VEHICLE WITHOUT VALID LICENSE - 1ST OFFENSE, SIMPLE POSESSION OF MARIJUANALESS THAN 28 GRAMS) 1ST OFFENSE
MILLER, MATTHEW DAVID - CRIMINAL SEXUAL CONDUCT W/MINOR UNDER11)- FIRST DEGREE AFTER 6/1/05), CONTEMPT OF FAMILY COURT BY ADULTOFFENSE
ROGERS, ERICA R - TELEPHONE/ UNLAWFUL COMMUNICATION, DISTURBING SCHOOLS, TELEPHONE/ UNLAWFUL COMMUNICATION
LOPEZ, MARLON FERMIN - DOMESTIC VIOLENCE 3RD DEGREE
SMITH, HIRAM DION - FAILURE TO APPEAR
ANDERSON, GARRY SYLVESTER - SHOPLIFTING/ENHANCEMENT FOR 3RD OR SUBS.OFFENSE VALUE $1,000 - $5,000
LEFFEL, BRIANNA NICOLE - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION, ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 3RD DEGREE
LATTIN-LIOI, TRINITY DAWN - DOMESTIC VIOLENCE 2ND DEGREE
COLLINS, JERRY - POSSESSION MARIJUANA, 2ND & SUBSEQ.LESS THAN ONE OZ), DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 3RD OR SUB. OFFENSE
WRIGHT, DILLEN TREY - MALICIOUS INJURY DAMAGE) TO PERSONAL PROPERTYVALUE $2,000 OR LESS, DOMESTIC VIOLENCE 3RD DEGREE
HICKS, JASON MATTHEW - FUGITIVE
GRANT, MAURICE JAVON - SALE OF VEHICLE WITH SUSPENDED REGISTRATION TO FAMILY MEMBER - 3RD OFFENSE, CONTEMPT OF FAMILY COURT BY ADULTOFFENSE
THOMPSON, MICHAEL WAYNE - SIMPLE ASSAULT
ROBERTSON, KEANDRA MICHAUD - UNLAWFUL NEGLECT OF CHILD OR HELPLESS PERSON BY LEGAL CUSTODIAN
JACQUINTO, ANGELA MARIE - DUI, POSS. OF OTHER CONTROLLED SUB. IN SCHED. I TO V - 1ST OFFENSE, POSS. OF OTHER CONTROLLED SUB. IN SCHED. I TO V - 1ST OFFENSE, POSS. OF OTHER CONTROLLED SUB. IN SCHED. I TO V - 1ST OFFENSE, POSS. OF OTHER CONTROLLED SUB. IN SCHED. I TO V - 1ST OFFENSE, POSS. OF OTHER CONTROLLED SUB. IN SCHED. I TO V - 1ST OFFENSE, POSS. OF OTHER CONTROLLED SUB. IN SCHED. I TO V - 1ST OFFENSE, POSS. OF OTHER CONTROLLED SUB. IN SCHED. I TO V - 1ST OFFENSE
CURTIS, JEFFREY GORDON - LARCENY UNDER $2,000
WILSON, KAYCI DANIELLE - RECEIVING STOLEN GOODS UNDER $2,000
LEE, TIMOTHY WARREN - FAILURE TO APPEAR, FAILURE TO APPEAR, FAILURE TO APPEAR
SHERMAN, ROBERT WILLIAM - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION
DORAN, JESSE RAHN - DISORDERLY CONDUCT
VEREEN, AVERY JOSEPH - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION
LANE, HERBERT BROOK - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 2ND OFFENSE, DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE, HIT & RUN, DUTIES OF DRIVER INVOLVED IN ACCIDENT resulting in damage to attended vehicles.
BAILEY, MICKEY RAY - HARASSMENT IN THE FIRST DEGREE
DINKINS, TAYLOR MITCHELL - BREACH OF PEACENONAGGRAVATED IN NATURE)