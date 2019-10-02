Mugshots, Oct. 2

COOPER, ASHLEY ELIZABETH - VIOLATION OF PROBATION
DAVIS, ASHLEY NICOLE - CONTRIBUTING TO THE DELINQUENCY OF A MINOR
LUISETTE, ARO JOSEPH - CONTRIBUTING TO THE DELINQUENCY OF A MINOR
ROGERS, KEISHA RABON - FRAUDULENT CHECK, UNDER $500 - 1ST OFFENSE
JONES, WILLIAM EDWARD - SEX OFFENDER REGISTRY VIOLATION 2ND OFFENSE
NORTON, LARRY RAY - CONTEMPT OF FAMILY COURT BY ADULTOFFENSE
MURPHY, DARNEISHA MATEASE - DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE, FAILURE TO APPEAR, COUNTY OR MUNICIPAL ORDINANCE SUMMONS
CHILDERS, HARLEY JEAN - UNLAWFUL NEGLECT OF CHILD OR HELPLESS PERSON BY LEGAL CUSTODIAN
DARLING, MICHAEL STEPHEN - FAILURE TO APPEAR, FINANCIAL TRANSACTION CARD THEFT, SHOPLIFTING/ENHANCEMENT FOR 3RD OR SUBS.OFFENSE VALUE $1,000 - $5,000
SMITH, MICHAEL JORDAN - CHECKS/FRAUD. CHECK u003e$1,000 1ST OFFENSE
BEST, MELISSA SMITH - FRAUDULENT CHECK, UNDER $500 - 1ST OFFENSE, FRAUDULENT CHECK, UNDER $500 - 1ST OFFENSE, FRAUDULENT CHECK, UNDER $500 - 1ST OFFENSE, FRAUDULENT CHECK, UNDER $500 - 1ST OFFENSE, FRAUDULENT CHECK, UNDER $500 - 1ST OFFENSE, FRAUDULENT CHECK, UNDER $500 - 1ST OFFENSE
SUKOSKY, PETER S. - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION, MISCELLANEOUS--POSSESSION OF OPENED CON-TAINER OF ALCOHOLIC BEVERAGE
CARDINALE, JANA OLIVIA - POSS. OF OTHER CONTROLLED SUB. IN SCHED. I TO V - 1ST OFFENSE, POSS. OF OTHER CONTROLLED SUB. IN SCHED. I TO V - 1ST OFFENSE
GOINGS, MEAGAN VERNELL - CONTEMPT OF COURT
MYERS, BRANDON MAURICE - SHOPLIFTING UNDER $2,000
GORE, BRYTON ANTHONY - ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 3RD DEGREE
LENNON, JAMES - DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE, SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA
PAGE, RODNEY RETURN - SEX OFFENDER REGISTRY VIOLATION 2ND OFFENSE
ALVARADO, EDWIN GEOVANNY - FAILURE TO RETURN LIC. PLATE AND REGISTRATION UPON LOSS OF INSURANCE - 1ST OFF., OPERATING VEHICLE ON HIGHWAY WITHOUT REGISTRATION AND LICENSE, DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 2ND OFFENSE
RUSS, ASHLEY LYNN - GRAND LARCENY $2,000 TO $10,000, RECEIVING STOLEN GOODS UNDER $2,000
MURILLO HERNANDEZ, PERLA ROCIO - DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE, OPERATING UNINSURED VEHICLE, OPERATING VEHICLE ON HIGHWAY WITHOUT REGISTRATION AND LICENSE
BROWN, COOPER, JANET - ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 3RD DEGREE
GAFFEY, JAMIE LAYNE - SHOPLIFTING UNDER $2,000
EMERSON, JOEL MICHAEL - BREACH OF PEACENONAGGRAVATED IN NATURE)
ABRAHAM, AMIR RASUL KARIM - CONTRIBUTING TO THE DELINQUENCY OF A MINOR
HUTCHINSON, DAVID - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE
PROVOST, ROBERT FRANCIS - BEER AND WINE PURCHASE, CONSUMPTION, OR POSSESSION BY A MINOR, BREACH OF PEACENONAGGRAVATED IN NATURE)
SIMMONS, SUSAN ELAINE - PEDESTRIAN DRUNK, POSSESSION OF DRUG PARAPHENALIA
MILLER, DIANA YEVONNE - DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE, OPERATING UNINSURED MOTOR VEHICLE - 1STOFFENSE, FAILURE TO SURRENDER DRIVER’S LICENSE, REGISTRATION - 1ST OFFENSE
WILLIAMS, CHARLTON DYWAYNE - DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 3RD OR SUB. OFFENSE, RECKLESS DRIVING, DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 3RD OR SUB. OFFENSE