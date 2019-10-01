Mugshots, Oct. 1

HURRY, CHERRY LEA - DRIVING WITHOUT A LICENSE - 2ND OFFENSE, FAILURE TO YIELD RIGHT OF WAY ON LEFTTURN, FAILURE TO MAINTAIN PROOF OF INSURANCE, DISOBEYING A POLICE OFFICER
LEPAGE, TAMMY ANN - FAILURE TO APPEAR
PYATT, MARCUS ANTONIO - MANF., DIST.ETC. ICE, CRANK, OR CRACKCOCAINE, 1ST OFF. PRIOR 6/7/05), MANF., DIST.ETC. ICE, CRANK, OR CRACKCOCAINE, 1ST OFF. PRIOR 6/7/05), Drugs/Distribute, sell, purchase, manuf. Drug other than crack cocaine, or pwid, near school, Drugs/Distribute, sell, purchase, manuf. Drug other than crack cocaine, or pwid, near school
HOLLAND, NICOLE DARLENE DAMENICA - POSS LESS THAN ONE GRAM OF ICE, CRANK ORCRACK COCAINE-2ND OFF AFTER 6/7/05)
NELSON, KWAESHON AUDAE - FAILURE TO APPEAR
OWENS, KHALIL DEONDRE - HIT & RUN, DUTIES OF DRIVER INVOLVED INACCIDENT WITH MINOR PERSONAL INJURY, TOO FAST FOR CONDITIONS, Driver’s license required; surrender and disposition of out-of-State licenses; local licenses / MORE THAN ONE DL
MCGOWAN, DOUGLAS CRAIG - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION, Ordinance / Loitering, PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION
LAFORGIA, ANTHONY - FINANCIAL TRANSACTION CARD THEFT, ENTERING PREMISES AFTER WARNING OR REFUSING TO LEAVE ON REQUEST
WILFONG, ROBERT CHARLES - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION
ESCOBAR, CHRISTOPHER EUGENE - Ordinance / Possession or Consumption of Alcoholic Liquors, Beer or Wine Prohibited on Beach
WADE, TIM - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION
AUSTIN, KATIE LEE - Ordinance / Trespass
TYSON, JARED MILES - SPEEDING, OVER 15 BUT LESS THAN 25 MPHOVER THE SPEED LIMIT, OPERATING UNINSURED VEHICLE
FOSTER, MICHAEL LEE - POSS LESS THAN ONE GRAM ICE, CRANK ORCRACK COCAINE-3RD OR SUB.AFTER 6/7/05)
CHESTNUT, RAMONDO TIMOKEE - POSSESSION OF MARIJUANA MORE THAN AN OUNCE 28 GRAMS), PETIT OR SIMPLE LARCENY UNDER $2,000, POSS. OF OTHER CONTROLLED SUB. IN SCHED. I TO V - 1ST OFFENSE
KELLY, SEAN PATRICK - DISORDERLY CONDUCT
FORD, TERRENCE TERRILL - DOMESTIC VIOLENCE 2ND DEGREE
RANDALL, THOMAS E. - DRIVING UNDER SUSPENSION
WILLIAMS, RODNEY ANTONIA - SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA, DRUG PARAPHERNALIA POSSESSION, RESISTING ARREST
GRATE, DASHAWN KENDALE - IMPROPER TURN - SIGNAL REQUIRED
JACKSON, GRADY SCOTT - BREACH OF PEACENONAGGRAVATED IN NATURE)
PARKER, MICHAEL - Ordinance / Public Disorderly Conduct Generally
SCOTT, KENDRICK MONTEZ - RESISTING ARREST, DRIVING UNDER SUSPENSION
MYERS, DONAVON SMANUEL - ASSAULT OF A HIGH AND AGGRAVATED NATUREAHAN), ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 1ST DEGREE
MCPHATTER, MATTHEW RYAN - DRIVING UNDER THE INFLUENCE
FOSTER, KENNETH LEE - SPEEDING, OVER 25 MPH OVER THE SPEEDLIMIT, DRIVING UNDER THE INFLUENCE