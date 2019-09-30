Mugshots, Sept. 30

RIVERA-HERNANDEZ, WILMER OQUELY - POSS. OF NARC. IN SCHEDULE IB),C),LSD& SCHEDULE II COCAINE)- 1ST OFFENSE, NO DRIVERS LICENSE, OPEN CONTAIN OF BEER/WINE IN VEHICLE
TOSCANO, WALTER BRUNO - SHOPLIFTING UNDER $2,000
MELTON, ROMAN LEE - Ordinance / Loitering, BREAKING INTO MOTOR VEHICLE OR TANKS, PUMPS, WHERE FUEL, LUBRICANTS STORED
MELVILLE, JAMES DESMOND - MANF. DIST., ETC. METHAMPHETAMINE ORCOCAINE-1ST PRIOR TO 6/7/05), HEROIN, MORPH., ETC.,TRAFFICK IN ILLEGAL DRUGS, 4G OR MORE, BUTu003c 14G-1ST OFF
HEWETT, ASHLEY MICHAEL - FAILURE TO APPEAR, FAILURE TO APPEAR
PARKER, STEVEN CLARENCE - DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE
PENTA-CARIDI, PATRICIA JOYCE - DUI, DRIVING UNDER THE INFLUENCE
GILES, CRYSTAL LYNN - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION
DEMOSTHENES, GALAKTIADIS DIMITRIOS - FUGITIVE
FEX, DUSTIN DEAN - OPERATING UNINSURED VEHICLE, DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 2ND OFFENSE
RODRIGUEZ, DAVID ALEXANDER - SHOPLIFTING UNDER $2,000
EVERSON, JOSEPH SCIRE - FAILURE TO APPEAR, FAILURE TO APPEAR
SZELWACH, SCOTT MICHAEL - ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 3RD DEGREE
CANNON, THURMAN COREY - NARCOTICS- BEING UNDER THE INFLUENCE OF, OBTAINING SIGNATURE OR PROPERTY BY FALSE PRETENSES UNDER $2,000
JENKINS, GRANT IVEY - Duties of driver striking fixtures upon or adjacent to highway.
JOHNSON, JOHN DANIEL - DRIVING UNDER THE INFLUENCE
BUTLER, JOSHUA LYNN - FAILURE TO APPEAR, FAILURE TO APPEAR, FAILURE TO APPEAR, DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 2ND OFFENSE
LYNN, RUSTY A - DRIVING UNDER THE INFLUENCE
CAMPBELL, LORETTA NMN - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION, TRESPASSING ON ANOTHER’S LAND WITHOUTPERMISSION - 1ST OFFENSE
SIMS, EVERETT HAMILTON - BREACH OF PEACENONAGGRAVATED IN NATURE)
O’HARA, BRANDON TYLER - CRIMINAL SEXUAL CONDUCT W/MINOR - VICTIM11 TO 14,2ND OFFOCCURRED BEFORE 6/1/05
CHESTNUT, CORNELIUS JOVON - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION, HARASSMENT
JACKSON, CO’LLOYD JAMES - DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE, Vehicles required to be registered and licensed., OPERATING UNINSURED VEHICLE, TOO FAST FOR CONDITIONS, GIVING FALSE INFORMATION TO LAW ENFORCEMENT, FIRE DEPT. OR RESCUE DEPT., TRANSP. IN VEHICLE W/SEAL BROKEN
DIAL, LACY DUET - CRIMINAL DOMESTIC VIOLENCE - 3RD OR SUB. OFFENSE
PRYOR, WILLIAM LEROY - DRIVING UNDER THE INFLUENCE
MKHOYAN, DAVIT - DRIVING UNDER THE INFLUENCE
DAVIS, DERRICK DEMOND - DRIVING UNDER SUSPENSION
KRAJEWSKI, JOSHUA ALEXANDER - ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 3RD DEGREE