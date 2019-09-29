Mugshots, Sept. 29

BLACK, RICHARD ASHLEY - RECKLESS DRIVING
DIAL, VERANDA RENEE - Ordinance / Breach of the Peace
WHITED, AMBRIANNA NICOLE - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE
OXENDINE, CHRISTOPHER LEE - Ordinance / Breach of the Peace
ALLISON, CASPER QUONTRELLE - DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE
RAKES, BETHANY RENEA - Ordinance / Breach of the Peace
STANKIEWICZ, JOSEPH ALLAN - SHOPLIFTING UNDER $2,000
MCDONALD, JEFFERY LEROY - Ordinance / Public Disorderly Conduct Generally
ATKINSON, RONNIE STEVEN - POINTING AND PRESENTING FIREARMS AT A PERSON, SALE OR DELIVERY OF PISTOL TO, AND POSSESSION BY, CERTAIN PERSONS UNLAWFUL
SQUIRES, CODY LEE - FAIL TO STOP FOR BLUE LIGHT
AUGUST, VERONICA HELEN - ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 3RD DEGREE
DURAND, SHAQUAN JAHMAL - CRIMINAL DOMESTIC VIOLENCE - 3RD OR SUB. OFFENSE
MANFORD, MICHAEL ARTHUR - FAILURE TO APPEAR, FAILURE TO APPEAR, FAILURE TO APPEAR, FAILURE TO APPEAR, FAILURE TO APPEAR, FAILURE TO APPEAR
BOWERS, CANDICE DAWN - FAILURE TO APPEAR, FAILURE TO APPEAR
BATTLE, AALIYAH LATIFAH - OPERATING VEHICLE ON HIGHWAY WITHOUT REGISTRATION AND LICENSE, DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE, NO VEHICLE REGISTRATION IN POSSESSION
ATKINSON, WILLIAM MAURICE - BURGLARY 1ST DEGREE
HOLMES, ALANA LASHA - UNLAWFUL NEGLECT OF CHILD OR HELPLESS PERSON BY LEGAL CUSTODIAN
HUDSPETH, MICHAEL EDWIN - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION
THOMPKINS, ANDY TROY - PEDESTRIAN DRUNK
BORDERS, MICHAEL LEWIS - FAILURE TO APPEAR
THOMPSON, MALIK ISAAISH - Driver’s license required; surrender and disposition of out-of-State licenses; local licenses / MORE THAN ONE DL
KENNEDY, SHAWN PATRICK - ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 3RD DEGREE, POSS. OF NARC. IN SCH 1B),C), LSD &SCH II COCAINE) -1ST OFF AFTER 6/7/05)
POWERS, STEPHEN BRYAN - LARCENY UNDER $2,000
DAIL, RICKY FLOYD - TRESPASSING ON ANOTHER’S LAND WITHOUTPERMISSION - 1ST OFFENSE
MANNING, SHAYNE NEIL - SHOPLIFTING, THIRD AND SUBSEQUENT OFF., OBTAINING SIGNATURE OR PROPERTY BY FALSE PRETENSES UNDER $2,000, SHOPLIFTING, THIRD AND SUBSEQUENT OFF.
RICHARDSON, CHAD ECEDRA - POSS. OF OTHER CONTROLLED SUB. IN SCHED. I TO V - 1ST OFFENSE, DRIVING UNDER THE INFLUENCE
STRICKLAND, REX LUNDY - SHOPLIFTING, THIRD AND SUBSEQUENT OFF., RECEIVING STOLEN GOODS UNDER $2,000, SHOPLIFTING, THIRD AND SUBSEQUENT OFF.
MITCHELL, STACE MAURICE - DRIVING UNDER THE INFLUENCE, DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 2ND OFFENSE
GILCHRIST, GERMAINE LENNEAU - Ordinance / Shoplifting, SEX OFFENDER REGISTRY VIOLATION, FORGERY LESS THAN 10,000
MARKS, SCOTT WILLIAM - SHOPLIFTING UNDER $2,000
DANIELS, HAYWOOD DEMOND - DRIVING UNDER THE INFLUENCE, ALCOHOL-OPEN CONTAINER OF BEER OR WINE IN MOTOR VEHICLE, DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 2ND OFFENSE
POWELL, WILLIAM CODY - DRIVING UNDER THE INFLUENCE
COOPER, JOSHUA LEE - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE, DRIVING ON WRONG SIDE OF ROAD
MCKINNEY, CHARLES EVERETT - FUGITIVE
WEEDE, BRIAN - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE
GADDY, COVEL LAMAR - A person possessing less than one gram of methamphetamine or cocaine base, SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA
WILLIAMS, MICHAEL D’ANGELO - DOMESTIC VIOLENCE 3RD DEGREE