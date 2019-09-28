Mugshots, Sept. 28

KUTER, JACQULINE SUZANNE - DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE, FAILURE TO RETURN LIC. PLATE AND REGISTRATION UPON LOSS OF INSURANCE - 1ST OFF., Use of license plate on vehicle other than vehicle for which plate was issued.
VIDETTO, CHRISTOPHER CLINTON - PEDESTRIAN ON CONTROLLED ACCESS HIGHWAY, GIVING FALSE INFORMATION TO LAW ENFORCEMENT, FIRE DEPT. OR RESCUE DEPT., FUGITIVE
MORENO, ERIC ANTONIO - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE, Duties of driver involved in accident resulting in damage to attended vehicles., OPERATING VEHICLE ON HIGHWAY WITHOUT REGISTRATION AND LICENSE
ERTLER, DIANA MICHELLE - SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA, POSSESSION OF DRUG PARAPHENALIA
SHOWMAN, KENNETH HOWARD - DUI
GANN, JESSICA LYNN - CRIMINAL DOMESTIC VIOLENCE - 1ST OFFENSE
MELLOR, ANTHONY JOSEPH - BREACH OF PEACENONAGGRAVATED IN NATURE)
BARRINEAU, KIRVIN TRELL - SHOPLIFTING UNDER $2,000
TAYLOR, TIMOTHY MICHAEL - TRESPASSING ON ANOTHER’S LAND WITHOUTPERMISSION - 1ST OFFENSE
ALSTON, GREGORY ANTONIO - DOMESTIC VIOLENCE 2ND DEGREE
TAYLOR, TIMOTHY MICHAEL - TRESPASSING ON ANOTHER’S LAND WITHOUTPERMISSION - 1ST OFFENSE
GILCHRIST, GERMAINE LENNEAU - Ordinance / Shoplifting
WALSH, DAVID LAWTON - POSSESSION OF DRUG PARAPHENALIA, SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA
ALSTON, GREGORY ANTONIO - DOMESTIC VIOLENCE 2ND DEGREE
DANIELESKI, CLAUDINE NMN - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 2ND OFFENSE, ASSAULT WHILE RESISTING ARREST/ASSAULTON POLICE OFFICER, ASSAULT WHILE RESISTING ARREST/ASSAULTON POLICE OFFICER, HIT AND RUN, DUTIES OF DRIVER INVOLVED IN ACCIDENT, PROPERTY DAMAGE, HIT AND RUN, DUTIES OF DRIVER INVOLVED IN ACCIDENT, PROPERTY DAMAGE, FAILURE TO STOP FOR A BLUE LIGHT, NO INJURY OR DEATH - 1ST OFFENSE, A person possessing less than one gram of methamphetamine or cocaine base
NOBLES, KENNETH MAJOR - GIVING FALSE INFORMATION TO LAW ENFORCEMENT, FIRE DEPT. OR RESCUE DEPT.
RHAMES, MARQUIS JOE’L - IMPROPER TURNING, RESISTING ARREST, DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 3RD OR SUB. OFFENSE
MUKAN, GANI - DOMESTIC VIOLENCE 1ST DEGREE
FRAZIER, DUSTIN LEE - GIVING FALSE INFORMATION TO LAW ENFORCEMENT, FIRE DEPT. OR RESCUE DEPT., RESISTING ARREST, POSS.,CONCEAL,SELL., OR DISPOSE OF STOLEN VEHICLE,VALUEu003e$1,000 u003c$5000, FUGITIVE
BLANKENSHIP, JEFFERSON CHADWICK - HABITUAL TRAFFIC OFFENDERS, DUS AS PER HABITUAL TRAFFIC OFFENDER STATUS, THROWING OF BODY FLUIDS BY PRISONER ONCORRECTIONS EMPLOYEE
GEORGE, STEPHANIE CATHLEEN - FAILURE TO APPEAR
GASKINS, BARRY ERNEST - GRAND LARCENY $2,000 TO $10,000
CLOUD, DEREK LAMONT - CONTEMPT OF COURT
LASCHINGER, PATRICK ROBERT - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE
ADAMS, JUSTIN MORGAN - CRIMINAL DOMESTIC VIOLENCE - 3RD OR SUB. OFFENSE
SABOL, MARK ANTHONY - PETIT OR SIMPLE LARCENY UNDER $2,000
SHOEMAKER, KAYLA DANIELLE - FUGITIVE
CREWS, PATRICIA DEANNA - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE
THOMAS, ALOYSUIS TIMOTHY - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE
SALOMANI, FRANK CHRISTOPHER - FINANCIAL TRANSACTION CARD THEFT, LARCENY UNDER $2,000
CALLAHAN, SAMUEL GRAY - ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 2ND DEGREE
GATHINGS, ASHLEY BROOKE - FAILURE TO APPEAR, FAILURE TO APPEAR